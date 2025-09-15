Седан Geely Emgrand нового поколения показался на полноценных фирменных фото

Компания Geely готовится запустить в продажу четырехдверку, объявленную Эмграндом следующего поколения. Для модели предусмотрен мощный турбомотор, тогда как предшественник бывает только с атмосферником.

На сертификационных снимках этот чисто бензиновый седан Geely засветился еще в августе. Сама марка анонсировала новинку несколько дней назад, опубликовав видеотизеры. Теперь же в Сети появились полноценные фирменные изображения модели. Производитель позиционирует четырехдверку в качестве Emgrand следующего, уже пятого по местным меркам поколения. При этом на деле перед нами автомобиль совсем другого класса. К тому же у такого Эмгранда есть родной брат – подзаряжаемый гибридный седан Galaxy Starshine 6. В общем, скорее всего, «пятый» Geely Emgrand станет не заменой, а дополнением.

В плане внешности стопроцентным клоном гибрида Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый автомобиль не является. У свежего Эмгранда иные бамперы, изменена форма радиаторной решетки. Кроме того, вертикальные клинья на решетке сделали вогнутыми. Наконец, у задних фонарей нового Geely Emgrand нет светящейся перемычки.

Длина «традиционного» седана пятой генерации равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» Geely Emgrand для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, размеры Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм. Новому Geely Emgrand положены 18-дюймовые диски, тогда как предшественник бывает с 16- или 17-дюймовыми колесами.

Интерьер на официальных фото еще не продемонстрировали. Однако ранее шпионы смогли заглянуть в салон тестового прототипа. Внутри «пятый» Geely Emgrand в целом повторил гибридную версию: бензиновый седан тоже получил двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом Эмгранду оставили привычный селектор коробки, тогда как у гибрида подрулевой рычажок.

Новый Geely Emgrand сертифицирован с бензиновыми атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же атмосферным движком, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. «Четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле: система этой версии включает атмосферник 1.8.

Предыдущий Geely Emgrand, версия для Китая 1 / 4 Предыдущий Geely Emgrand, версия для Китая 2 / 4 Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 3 / 4 Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 4 / 4

Полноценную презентацию «пятого» Emgrand в Китае проведут в ближайшее время. Вероятно, впоследствии седан отправят и на экспорт, но пока неизвестно, станет ли зарубежная версия следующем Эмграндом или ей придумают какое-то отдельное имя.

Тем временем в России, как ожидается, на смену «четвертому» Geely Emgrand скоро придет белорусский аналог – Belgee S50.