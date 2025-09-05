Гибридные авто ×
  • Geely Galaxy Starshine 6 с дизайном «под Mercedes» представлен официально

Geely Galaxy Starshine 6 с дизайном «под Mercedes» представлен официально

05.09.2025 47 0 0

Новый седан оснастили подключаемой гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый мотор мощностью 112 л.с. Четырёхдверка появится в продаже в Китае в ближайшее время.

На домашнем рынке у Geely есть отдельное семейство под названием Galaxy, которое было создано для выпуска электрифицированных моделей. Одной из грядущих моделей этой линейки является седан Galaxy Starshine 6, на прошлой неделе он показал экстерьер на первых официальных изображениях. Теперь появились новые снимки экстерьера, кроме того, производитель наконец рассекретил и салон.

На фото: Geely Galaxy Starshine 6

Габаритная длина среднеразмерной четырёхдверки поднебесной марки равна 4806 мм, что на 112 мм меньше по сравнению со «старшим братом» Galaxy A7, ширина составляет 1886 мм (на 19 мм меньше), высота – 1490 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями – 2756 мм (на 89 мм меньше). Объём багажника равен 609 литрам.

Передняя часть новинки напоминает Mercedes-AMG C-Class. Так, схожим образом оформлена радиаторная решётка с рисунком в виде вертикальные прутьев, хотя у Geely Galaxy Starshine 6 «гриль» имеет хромированную окантовку. Дизайн «под Мерседес» проглядывает и в оформлении нижней части переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками. Головная оптика седана имеет сравнительно простую форму и тонкие светодиодные линии ходовых огней.

Galaxy Starshine 6 положены 16- и 17-дюймовые двухцветные колёсные диски (в зависимости от версии), обычные наружные зеркала с повторителями поворотников и традиционные дверные ручки. Также в профиль можно увидеть выштамповки на боковинах и хромированную рамку бокового остекления. Корма получила «монофонарь» с названием марки, расположенным по центру, на кромке крыши расположена антенна «акулий плавник».

Как мы уже отметили, теперь рассекречен и салон. Судя по официальным снимкам, на передней панели нового седана расположены два отдельных дисплея: более узкий и горизонтально вытянутый диагональю 10,25 дюйма исполняет роль виртуальной приборки, а по центру передней панели находится планшет информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.

Под тачскрином мультимедиа располагаются центральные дефлекторы вентиляции, ниже – устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Перед водителем находится двухспицевый мультируль с усечённым ободом и «сплюснутой» верхней частью. Двухцветный салон получил различный хромированный декор, элементы из чёрного глянцевого пластика и древесные вставки.

На фото: салон Geely Galaxy Starshine 6
1 / 4
На фото: салон Geely Galaxy Starshine 6
2 / 4
На фото: салон Geely Galaxy Starshine 6
3 / 4
На фото: салон Geely Galaxy Starshine 6
4 / 4

Спереди у Geely Galaxy Starshine 6 независимая подвеска типа McPherson, сзади – «многорычажка». Полной информации о «начинке» пока по-прежнему нет. Известно, что новинку оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдёт работающий в тандеме с электромотором бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра. Его максимальная мощность равна 112 л.с., крутящий момент – 136 Нм. У топовой версии система также будет включать в себя литий-железо-фосфатную тяговую батарею ёмкостью 17 кВт*ч. Максимальный запас хода при движении только на электротяге у такой четырёхдверки составит около 125 км.

1 / 2
2 / 2

Отметим, позже на рынок выйдет и чисто бензиновая версия седана, причём под именем Geely Emgrand. Согласно базе китайского минпрома, у такой новинки под капотом окажется 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с. (максимальный крутящий момент – 290 Нм).

седан Китай новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Starshine 6
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Датчики, проводка, АКБ: почему горит индикатор ESP OFF и что с этим делать Включили зажигание, запустили двигатель, все сигнальные лампы на приборной панели погасли, а одна, со странным изображением автомобильчика анфас, продолжает гореть. Что это значит и можно ли... 179 0 1 05.09.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Что такое гидрокомпенсаторы, для чего они нужны и как их работа зависит от моторного масла Многие автовладельцы даже не слышали о такой процедуре, как регулировка клапанов, хотя раньше это была рядовая операция. Сегодня эту задачу выполняют гидрокомпенсаторы – устройства, автомати... 3717 0 0 04.09.2025
Статьи / Тюнинг Головка блока от X-Trail и по две форсунки на цилиндр: тюнинг Nissan 200SX S14 для RDS Open Дрифт-кар, носящий имя собственное «Гром», построен на базе Nissan 200SX в кузове S14 – леворульной версии Nissan Silvia (у Сильвии, соответственно, руль справа). На нем руководитель Российс... 730 1 2 04.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8766 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8203 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7077 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
12 Volvo ХС90 с пробегом: тайные проблемы кузова и электрика, которая мож...
11 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
9 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings