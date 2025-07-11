Седан Geely Galaxy A7 выходит на рынок: размером с Toyota Camry, но гораздо дешевле

Компания Geely запустила в продажу новую большую четырехдверку. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, она предложена с двумя вариантами батареи на выбор.

На сертификационных снимках седан Geely Galaxy A7 засветился еще в мае. Фирменные изображения сам производитель опубликовал в июне, и в том же месяце в Китае провели презентацию для местных журналистов. Теперь компания опубликовала прайс-лист новинки и открыла прием заказов. Напомним, на родине Galaxy – это отдельное семейство, которое было создано специально для электрифицированных моделей. Вот и A7 представляет собой подзаряжаемый гибрид, он занял нишу между гибридными же четырехдверками Geely Galaxy L6 и Galaxy Starshine 8.

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В основе переднеприводного Geely Galaxy A7 лежит платформа GEA, на которой построены и другие модели семейства. Длина седана равна 4918 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по своим габаритам Galaxy A7 близок к локальной Toyota Camry. Объем багажника новинки Geely – 535 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 988 литров.

Среди особенностей внешности A7 – гладкая панель спереди (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), объединенные светящейся полоской фары, черные и хромированные декоративные элементы на переднем бампере и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Седан также имеет традиционные, а не выдвижные ручки дверей, что особо понравилось китайским профильным СМИ. В зависимости от комплектации модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

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В салоне – двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. На тоннеле расположен «островок» с клавишами и крупной шайбой, которая дублирует управление мультимедиа. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок. Электроника – с искусственным интеллектом (включая водительские ассистенты).

Силовая установка EM-i включает четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор. Сейчас клиентам доступны пять комплектаций. Две из них имеют батарею емкостью 8,5 кВт*ч, только на электротяге такие машины проедут 70 км по китайскому циклу CLTC. У остальных исполнений аккумулятор на 18,4 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 150 км. Кроме того, в Geely заявили о том, что суммарная дальнобойность их седана превышает 2100 км.

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В списке оборудования самого дешевого Geely Galaxy A7 значатся: «кожаная» обивка, упомянутые выше экраны (10,2 и 15,4 дюйма соответственно), система распознавания лиц, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. «Средние» версии – это панорамный люк, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамик в подголовнике водительского сиденья). Топовый седан вдобавок имеет проекционный дисплей, беспроводную зарядку с функцией охлаждения, массажер передних сидений.

За Geely Galaxy A7 сейчас просят 103 800 – 133 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн – 1,45 млн рублей по актуальному курсу. Прайс-лист пока предварительный, то есть после запуска «живых» продаж реальные цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. Ну и для сравнения, гибридная Toyota Camry HEV (без возможности зарядки от электросети) в Китае обойдется минимум в 179 800 юаней (1,95 млн рублей).