Geely запустила в продажу обновлённый седан Galaxy L6 – сразу со скидками

Четырехдверка Geely почти не изменилась внешне, зато переделали салон. Кроме того, модель получила новую «начинку».

Гибридный седан Geely Galaxy L6 на платформе CMA стартовал в Китае осенью 2023 года. Он, напомним, стал второй моделью отдельного семейства Galaxy, которое было создано специально для электрифицированных машин (всего сегодня гамма включает уже пять моделей). Несмотря на непродолжительную рыночную карьеру четырехдверка подверглась модернизации. Прием предварительных заказов на обновленный Galaxy L6 открыли в январе 2025-го, а теперь там начались «живые» продажи.

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Внешне седан почти не изменился. Так, появились традиционные ручки дверей вместо выдвижных и колеса другого дизайна. Причем для модели отныне предусмотрены лишь 16- или 17-дюймовые диски, тогда как у дореформенной четырехдверки еще были 18-дюймовые. Кроме того, на крыше теперь обычный люк вместо двух стеклянных секций. Габариты прежние. Длина Geely Galaxy L6 равна 4782 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2752 мм.

Обновленный Geely Galaxy L6

А вот салон перекроили. Тут новые руль, тоннель, экраны приборки и мультимедийной системы. При этом по центру теперь красуется привычный планшет, а не вертикальный. Мультимедиа – с операционной системой Flyme Auto. В списке оборудования богатых комплектаций также заявлены: подогрев передних сидений (водительское – еще с вентиляцией и массажером), штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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Geely Galaxy L6 получил новую технику – она такая же, как у дебютировавшего недавно кроссовера Geely Galaxy Starship 7. В состав системы EM-i следующего поколения входят бензиновый атмосферник 1.5 (111 л.с.) и 218-сильный электромотор. Модернизированный седан доступен с батареей емкостью 8,5 или 19,09 кВт*ч. Только на электротяге четырехдверка с базовым аккумулятором проедет 60 км по циклу CLTC, с топовым – 140 км. Дореформенный Galaxy L6 имеет бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.) и 146-сильный электромотор.

Обновленный Geely Galaxy L6

Обновленный седан оценили в 82 800 – 109 800 юаней (около 1,08 млн – 1,43 млн рублей по актуальному курсу). При этом первым покупателям положены скидки, с их учетом модернизированный Geely Galaxy L6 обойдется в 79 800 – 106 800 юаней (1,03 млн – 1,4 млн рублей).

Дореформенный Geely Galaxy L6 1 / 3 Дореформенный Geely Galaxy L6 2 / 3 Дореформенный Geely Galaxy L6 3 / 3

Между тем в России скоро тоже появится модель из линейки Galaxy – у нас вот-вот стартуют продажи электрического кроссовера под экспортным названием Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5).