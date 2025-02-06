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  • Кроссовер Geely EX5 готовится к выходу на российский рынок: подробности о комплектациях

Кроссовер Geely EX5 готовится к выходу на российский рынок: подробности о комплектациях

06.02.2025 190 0 0

Очередной паркетник китайской марки станет первой полностью электрической моделью Geely в РФ. Когда именно он появится в продаже, станет известно позже.

«Зелёный» кроссовер Geely появился в Китае в июле 2024 года, на домашнем рынке он представлен под названием Galaxy E5 (название Galaxy в компании решили дать отдельному семейству, которое объединяет электрифицированные модели). В местном офисе поднебесного бренда в конце прошлого месяца рассказали о том, что глобальный полностью электрический паркетник выйдет в ром числе и на российский рынок. Здесь модель будет продаваться под своим экспортным именем – Geely EX5. Сегодня в компании рассказали подробнее о комплектациях кроссовера для РФ.

На фото: Geely EX5

В основе модели лежит электромобильная модульная платформа GEEA 3.0. У Geely EX5 будет только передний привод, то есть только один электромотор, расположенный на передней оси, его максимальная отдача составляет 218 л.с. Известно, что на разгон с места до «сотни» новому паркетнику, масса которого равна 2750 кг, требуется 6,9 секунды. Владельцам доступны три ездовых режима – Eco, Comfort и Sport.

Ёмкость литий-железо-фосфатной тяговой батареи Short Blade пока не раскрывается, но известно, что запас хода на одной зарядке составляет до 430 км (при расчёте по циклу WLTP). Известно, что при использовании быстрой зарядки батареи Geely EX5 на пополнение с 10 до 80% потребуется 28 минут. В российском офисе марки рассказали о том, что «электрокроссовер» снабдили системой безопасности тяговой батареи, которая предназначена как для предотвращения возгорания её элементов, так и для создания комплексной защиты при ударе.

Модель будет доступна на российском рынке в двух вариантах исполнения – стартовом Pro и топовом Max. Базовая версия Geely EX5 получила полностью светодиодную оптику, 18-дюймовые колёсные диски, тонировку задних стёкол, датчики дождя и света, отделанный кожей мультируль, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, функции бесключевого доступа и беспроводной зарядки смартфонов. На передней панели располагаются виртуальный щиток приборов диагональю 10,2 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,4 дюйма (есть Bluetooth и функция дублирования экрана смартфона).

В список оснащения базового EX5 также входят: салонное зеркало с автозатемнением, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, передние и задние светодиодные лампы для чтения, подстаканники в центральной консоли и подлокотнике во втором ряду, выдвижной бокс для хранения под задним сиденьем, подсветка багажного отделения. «Зимний» пакет включает в себя подогрев первого и второго рядов сидений, руля, обогрев заднего и лобового стёкол, боковых зеркал, форсунок омывателя.

На фото: салон Geely EX5
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На фото: салон Geely EX5
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Кроссовер в начальной версии снабдили шестью подушками безопасности, антипробуксовочной системой, электронной системой курсовой устойчивости, системами предотвращения опрокидывания, оповещения при экстренном торможении, помощи при экстренном торможении, при старте на подъёме и при движении под уклон, также предусмотрена противоугонная сигнализация в комплекте с иммобилайзером. В дополнение предлагаются камеры кругового обзора, электромеханический стояночный тормоз, мониторинга давления в шинах, задние датчики парковки, слежение за состоянием водителя и др.

Топовое исполнение – Max – предполагает 19-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу с люком, электропривод багажной двери, систему интеллектуального управления дальним светом фар, атмосферную подсветку салона, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, передние кресла с функциями вентиляции и массажа, а также памятью настроек. Ещё этой версии доступна премиальная акустическая система с 16 динамиками.

Такому Geely EX5 положены дополнительные системы активной безопасности и помощи водителю ADAS. Речь идёт о системах предотвращения фронтального столкновения, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков, предупреждения об опасности при открывании дверей, предупреждения о возможности наезда сзади, а также мониторинг слепых зон.

Палитра цветов кузова включает в себя пять вариантов – «Белый», «Чёрный металлик», «Бирюзово-синий металлик», «Серый металлик» и «Серебристый металлик». Для отделки интерьера доступны две цветовые схемы: версии Pro положена тёмно-синяя, исполнению Max опционально предлагается светло-серое оформление. Информация о ценах и старте продаж Geely EX5 на российском рынке появится позднее.

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