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В России будут официально продавать новый кроссовер Geely EX5

29.01.2025 201 1 0

Новый паркетник Geely EX5 станет первой полностью электрической моделью марки на нашем рынке. Ожидается, что в продажу пятидверка поступит в ближайшее время.

В Китае этот электрокроссовер Geely стартовал летом прошлого года, там он зовется Galaxy E5. Напомним, на родине Galaxy – отдельное семейство, созданное специально для электрифицированных моделей. При этом еще до премьеры «пятерки» было объявлено о том, что паркетник будет глобальным. Ну а сегодня российский офис Geely анонсировал появление электрокара и в нашей стране: новинку будут продавать под экспортным индексом EX5. К слову, кроссовер станет первым полноценным электрокаром марки, который станут официально поставлять в РФ.

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Паркетник построен на платформе GEA (Geely Electric Architecture), представляющей собой разновидность SEA (Sustainable Experience Architecture). Длина Geely EX5 равна 4615 мм, колесная база – 2750 мм. То есть он чуть компактнее «традиционного» Geely Atlas второго поколения (4670 и 2777 мм соответственно).

Особенности внешности Geely EX5 – «изломанные» дневные ходовые огни, гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и единая плашка задних фонарей. В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки (10 дюймов) и мультимедийной системы (15,4 дюйма), сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель. Кроссовер имеет операционную систему Flyme Auto от Meizu. Внутри также есть множество дополнительных мест для хранения (например, у предназначенного для Китая Galaxy E5 под задним диваном установлен выдвижной ящик). Объем багажника нашей версии – 461 литр, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1877 литров.

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Как и в Поднебесной, в России кроссовер будет доступен с единственным 218-сильным электромотором на передней оси. Емкость батареи нашего Geely EX5 пока не раскрыта, в компании лишь сообщили, что на одной зарядке паркетник сможет проехать до 430 км (по какому циклу рассчитана дальнобойность – не уточняется). В Китае модель можно купить с аккумулятором на 49,52 или 60,22 кВт*ч, запас хода – от 440 до 530 км по местному циклу CLTC. Также сообщается, что с места до «сотни» Geely EX5 разгоняется за 6,9 секунды.

Ожидается, что на российский рынок электрический кроссовер выйдет в ближайшее время. Комплектации и цены Geely EX5 объявят ближе к дате старта продаж.

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1 комментарий
29.01.2025 17:30
Papirus

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