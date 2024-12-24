Новинки ×

Toyota Camry добавили спецверсию на фоне падения продаж

24.12.2024 193 0 0

Особое исполнение появилось у Camry в Китае. Версия под названием Glory Edition отличилась в основном декором.

Седан Toyota Camry нового поколения дебютировал в Поднебесной под конец прошлого года, продажи там стартовали в начале 2024-го. Как и прежде, китайцам предложены машины локального производства: за выпуск отвечает СП GAC Toyota. Год нынешний Camry в КНР, судя по всему, закончит в глубоком «минусе». Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по ноябрь там реализовано 140 860 единиц, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И вот на этом фоне компания GAC Toyota вывела на рынок особую версию четырехдверки под названием Glory Edition.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Отличий от стандартного седана не так уж много. Кузов Toyota Camry Glory Edition окрашен в матовый темно-серый цвет, эмблемы и шильдики выполнены в черном. Спецверсия предложена в двух комплектациях. Первое исполнение – это стандартный дизайн и 17-дюймовые колеса. Второе (оно-то и запечатлено на фирменных картинках) – «спортивные» бамперы, радиаторная решетка с крупной сеткой, 19-дюймовые диски и черный спойлер на крышке багажника.

1 / 2
2 / 2

У «дешевой» Camry Glory Edition «кожаный» салон, комплектация «под спорт» имеет вставки из замши. На переднюю панель со стороны пассажира и карты дверей проецируется узор темно-синего цвета. Кроме того, такой седан получил аудиосистему Dynaudio. Для спецверсии также заявлены: виртуальная приборка на 12,3 дюйма и мультимедиа с планшетом аналогичного размера, проекционный дисплей, климат-контроль, система ароматизации, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

1 / 2
Интерьер стандартной Toyota Camry для Китая
2 / 2

Toyota Camry Glory Edition бывает только в виде младшего гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе бензинового атмосферника 2.0. Совокупная отдача – 197 л.с. Китайскую Камри в обычных комплектациях также можно купить только с ДВС (атмосферный мотор 2.0 мощностью 173 л.с.) и с гибридной установкой на базе двигателя 2.5 (суммарная мощность – 230 л.с.).

Базовую Camry Glory Edition оценили в 202 800 юаней (около 2,8 млн рублей по текущему курсу), спецверсия со спортивным обликом обойдется в 211 800 юаней (2,9 млн рублей).

седан Китай авторынок новинки Toyota Toyota Camry

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Почему дизельные моторы крутятся до меньших оборотов, чем бензиновые Извечная дилемма выбора между бензиновыми и дизельными моторами для многих заключается в непонимании того, почему бензиновые крутятся до высоких оборотов и развивают высокую мощность, а дизе... 8681 0 0 23.12.2024
Статьи / Новые авто Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01 Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам св... 1595 6 0 21.12.2024
Статьи / Заводы Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk Грузовые автомобили Howo и Sitrak уже давно примелькались на наших дорогах, а их логотипы не вызывают недоумения. Скажу больше: они хорошо знакомы во многих частях света, потому что лишь в п... 898 2 0 20.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66643 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53331 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21909 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
5 Кроссовер Стало известно, когда «опаздывающий» кроссовер Москвич 8 выйдет на российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings