Toyota Camry добавили спецверсию на фоне падения продаж

Седан Toyota Camry нового поколения дебютировал в Поднебесной под конец прошлого года, продажи там стартовали в начале 2024-го. Как и прежде, китайцам предложены машины локального производства: за выпуск отвечает СП GAC Toyota. Год нынешний Camry в КНР, судя по всему, закончит в глубоком «минусе». Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по ноябрь там реализовано 140 860 единиц, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И вот на этом фоне компания GAC Toyota вывела на рынок особую версию четырехдверки под названием Glory Edition.

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Отличий от стандартного седана не так уж много. Кузов Toyota Camry Glory Edition окрашен в матовый темно-серый цвет, эмблемы и шильдики выполнены в черном. Спецверсия предложена в двух комплектациях. Первое исполнение – это стандартный дизайн и 17-дюймовые колеса. Второе (оно-то и запечатлено на фирменных картинках) – «спортивные» бамперы, радиаторная решетка с крупной сеткой, 19-дюймовые диски и черный спойлер на крышке багажника.

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У «дешевой» Camry Glory Edition «кожаный» салон, комплектация «под спорт» имеет вставки из замши. На переднюю панель со стороны пассажира и карты дверей проецируется узор темно-синего цвета. Кроме того, такой седан получил аудиосистему Dynaudio. Для спецверсии также заявлены: виртуальная приборка на 12,3 дюйма и мультимедиа с планшетом аналогичного размера, проекционный дисплей, климат-контроль, система ароматизации, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

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Toyota Camry Glory Edition бывает только в виде младшего гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе бензинового атмосферника 2.0. Совокупная отдача – 197 л.с. Китайскую Камри в обычных комплектациях также можно купить только с ДВС (атмосферный мотор 2.0 мощностью 173 л.с.) и с гибридной установкой на базе двигателя 2.5 (суммарная мощность – 230 л.с.).

Базовую Camry Glory Edition оценили в 202 800 юаней (около 2,8 млн рублей по текущему курсу), спецверсия со спортивным обликом обойдется в 211 800 юаней (2,9 млн рублей).