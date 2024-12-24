Toyota Camry добавили спецверсию на фоне падения продаж

Седан Toyota Camry нового поколения дебютировал в Поднебесной под конец прошлого года, продажи там стартовали в начале 2024-го. Как и прежде, китайцам предложены машины локального производства: за выпуск отвечает СП GAC Toyota. Год нынешний Camry в КНР, судя по всему, закончит в глубоком «минусе». Так, согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по ноябрь там реализовано 140 860 единиц, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И вот на этом фоне компания GAC Toyota вывела на рынок особую версию четырехдверки под названием Glory Edition.
Отличий от стандартного седана не так уж много. Кузов Toyota Camry Glory Edition окрашен в матовый темно-серый цвет, эмблемы и шильдики выполнены в черном. Спецверсия предложена в двух комплектациях. Первое исполнение – это стандартный дизайн и 17-дюймовые колеса. Второе (оно-то и запечатлено на фирменных картинках) – «спортивные» бамперы, радиаторная решетка с крупной сеткой, 19-дюймовые диски и черный спойлер на крышке багажника.
У «дешевой» Camry Glory Edition «кожаный» салон, комплектация «под спорт» имеет вставки из замши. На переднюю панель со стороны пассажира и карты дверей проецируется узор темно-синего цвета. Кроме того, такой седан получил аудиосистему Dynaudio. Для спецверсии также заявлены: виртуальная приборка на 12,3 дюйма и мультимедиа с планшетом аналогичного размера, проекционный дисплей, климат-контроль, система ароматизации, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.
Toyota Camry Glory Edition бывает только в виде младшего гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе бензинового атмосферника 2.0. Совокупная отдача – 197 л.с. Китайскую Камри в обычных комплектациях также можно купить только с ДВС (атмосферный мотор 2.0 мощностью 173 л.с.) и с гибридной установкой на базе двигателя 2.5 (суммарная мощность – 230 л.с.).
Базовую Camry Glory Edition оценили в 202 800 юаней (около 2,8 млн рублей по текущему курсу), спецверсия со спортивным обликом обойдется в 211 800 юаней (2,9 млн рублей).
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