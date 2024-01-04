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Новая Toyota Camry: множество версий, дешевле прежнего седана

04.01.2024 222 0 1

Свежая четырехдверка уже доступна к заказу в Китае. На данный момент клиенты могут выбрать чисто бензиновую модель или младший гибрид HEV, позже гамму расширят. А еще у «поднебесного» седана несколько вариантов дизайна экстерьера и свой салон.

Преобразившийся седан Toyota Camry дебютировал в ноябре прошлого года, марка почти одновременно представила сразу две версии: для Северной Америки и Китая. И там, и там старт «живых» продаж намечен на весну 2024-го, однако в КНР уже объявили предварительные цены и открыли прием заявок. Для этой страны Камри производят локально, за выпуск отвечает СП GAC Toyota.

Новая Toyota Camry для Китая

Напомним, четырехдверка официально считается новым поколением, но на самом деле это глубокий рестайлинг прежней Toyota Camry на платформе GA-K: в частности, кузов почти такой же, как у предыдущей модели. При этом в плане дизайна экстерьера китайский свежий седан отличается от американского. Например, у предназначенной для Поднебесной Камри своя радиаторная решетка, причем на выбор предложено несколько вариантов. 

Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Длина стандартной модели для КНР равна 4915 мм, что на 30 мм больше по сравнению с предыдущим местным седаном. Высота урезана на 5 мм до 1450 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1840 и 2825 мм соответственно. Китайцам также предложены чуть более крупные версии – длиной 4950 мм и шириной 1850 мм. Модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Интерьер у китайской Камри тоже свой, внутри – оригинальная передняя панель, вдобавок седан сохранил «парящий» планшет мультимедийной системы, а под центральными дефлекторами обдува появилась сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом» и другими функциями (в Штатах у новой Camry привычный блок климат-контроля).

Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Новая Toyota Camry для Китая
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Для модели еще заявлены виртуальная приборка, проекционный дисплей, десять подушек безопасности, система распознавания лиц, атмосферная подсветка, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона и стеклянная крыша. Кроме того, есть комплекс Toyota Safety Sense 3.0, в него входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и т.д.

Новая Toyota Camry для Китая

В США седан нового поколения предложат исключительно в виде гибрида HEV. А вот в Китае Camry по-прежнему можно купить и только с ДВС, хотя «традиционная» версия осталась одна – с бензиновым атмосферным мотором 2.0 мощностью 173 л.с. в сочетании с вариатором (на уходящей четырехдверке двухлитровый движок выдает 177 л.с.; прежняя модель еще имеет 207-сильный двигатель 2.5). Гибриды в КНР тоже, разумеется, представлены: сейчас к заказу доступен младший вариант с дефорсированным до 152 л.с. мотором 2.0 (совокупная отдача системы – 197 л.с.; такой модификации HEV в Поднебесной прежде не было), позже в продажу поступит гибридная Камри с установкой на базе двигателя 2.5. Китайский седан бывает лишь с передним приводом, тогда как у американской Камри есть полноприводные исполнения (с отдельным электромотором на задней оси).

Новая Toyota Camry для США
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Новая Toyota Camry для США
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Сегодня цена чисто бензинового седана нового поколения варьируется от 173 800 до 198 800 юаней (около 2,2 млн – 2,5 млн рублей по текущему на момент публикации курсу), гибрид с 2.0 обойдется в 181 800 – 208 800 юаней (примерно 2,3 млн – 2,64 млн рублей). Как упоминалось выше, прайс-лист пока предварительный, то есть реальные цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. Предыдущая Toyota Camry в Китае еще в строю, и она дороже: «традиционная» четырехдверка с мотором 2.0 обойдется в 179 800 – 205 800 юаней (около 2,27 млн – 2,6 млн рублей).

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