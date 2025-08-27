Geely Galaxy Starshine 6 с внешностью «под Мерседес» показался на официальных фото

Ожидается, что продажи нового седана с гибридной «начинкой» начнутся на домашнем рынке, в Китае, до конца 2025 года.

У поднебесной марки Geely на родине есть отдельное семейство, получившее название Galaxy: оно было создано для выпуска электрифицированных моделей. Немногим ранее мы сообщали об ажиотаже, который произвёл старт продаж флагманского кроссовера Geely Galaxy M9. Как оказалось, бренд сегодня также опубликовал первые официальные фото ещё одной своей теперь официально анонсированной новинки – седана Galaxy Starshine 6.

На фото: Geely Galaxy Starshine 6

В базе китайского минпрома сертификат четырёхдверки Galaxy Starshine 6 появился прошлом месяце. Габаритная длина новинки составляет 4806 мм (на 112 мм меньше по сравнению со «старшим братом» Galaxy A7), ширина – 1886 мм (на 19 мм меньше), высота – 1490 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями равно 2756 мм (на 89 мм меньше).

Внешность автомобиля оформлена «под Mercedes-AMG C-Class»: сходство можно углядеть в форме радиаторной решётки и рисунке в виде вертикальные полос (правда, у «китайца» этот элемент дополнен хромированной рамкой и аналогичными вставками), а также в оформлении нижней части переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками. Ещё седан снабдили головной оптикой сравнительно простой формы со светодиодными тонкими полосками ходовых огней.

Geely Galaxy Starshine 6 имеет традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников, обычные дверные ручки, «росчерки» выштамповок на боковинах, хромированную окантовку линии бокового остекления, а также двухцветные колёсные диски размером 16 и 17 дюймов. На корме можно увидеть задние фонари, выполненные в виде единого элемента с рисунком в виде полос и названием бренда по центру, края «монофонаря» заходят на задние крылья.

Официальные изображения интерьера новинки появятся позже. Судя по снимкам фотошпионов, которые появились в Сети ранее, на передней панели Galaxy Starshine 6 будет двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо, а также пара отдельных дисплеев, один из которых исполнит роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Модель снабдят устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

Спереди у Geely Galaxy Starshine 6 независимая подвеска типа McPherson, сзади – «многорычажка». Производитель раскроет официальную информацию о «начинке» седана позже. Согласно предварительной информации, модель оснастят гибридной силовой установкой ThorEM-i нового поколения. В её основе лежит работающий в тандеме с электромотором бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра, его отдача равна 112 л.с., а максимальный крутящий момент – 136 Нм. Ожидается, что у топовой версии ёмкость литий-железо-фосфатной батареи составит 17 кВт*ч, максимальный запас хода при движении чисто на электротяге у этого варианта, вероятно, составит около 125 км.

Есть вероятность, что полноценная премьера Geely Galaxy Starshine 6 пройдёт в рамках автосалона в Чэнду, который откроет свои двери буквально через пару дней. Цены нового седана будут обнародованы позже, ближе к старту продаж.