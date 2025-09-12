Новинки ×
Анонсирован седан Geely Emgrand нового поколения: гораздо больше и мощнее предшественника

12.09.2025 249 1 0

На домашний рынок объявленный следующей генерацией седан Geely должен выйти до конца текущего года. Новинку можно будет приобрести со 181-сильным турбомотором 1.5.

Компания Geely принялась пиарить новый седан – опубликовано несколько тизерных видеороликов. Модель официально объявлена Emgrand следующего, уже пятого по местным меркам поколения. Впрочем, Джили зря интригует, ведь еще в августе сертификат четырехдверки внесли в базу Минпрома КНР. Так вот за «пятый» Emgrand фирма выдает чисто бензиновую версию дебютировавшего недавно седана Galaxy Starshine 6, который представляет собой подзаряжаемый гибрид. В общем, выходит, что в новом поколении Эмгранд будет автомобилем совсем другого класса.

Geely Emgrand нового поколения

Длина Geely Emgrand пятой генерации равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Размеры актуального «четвертого» Эмгранда для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, габариты гибрида Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм.

Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Внешне от бензоэлектрического брата «пятый» Geely Emgrand отличается бамперами. Кроме того, изменена форма радиаторной решетки, а красующиеся на ней вертикальные клинья сделали вогнутыми.

Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Интерьер нового Geely Emgrand сам производитель еще не показал. Но тестовый образец уже попадался фотошпионам. Внутри седан тоже в целом повторил гибридную версию: ему достались раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. При этом чисто бензиновой версии оставили привычный селектор коробки, тогда как у гибрида подрулевой рычажок.

Новый Geely Emgrand на фото Минпрома КНР
Новый Geely Emgrand на фото Минпрома КНР
Geely Emgrand сертифицирован с двумя бензиновыми моторами – это атмосферник 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильная турбочетверка аналогичного объема. О коробках информации пока нет. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же атмосферным мотором, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. При этом «четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле.

Предыдущий Geely Emgrand для Китая
Предыдущий Geely Emgrand для Китая
Предыдущий Geely Emgrand для Китая
Гибрид Geely Galaxy Starshine 6
Гибрид Geely Galaxy Starshine 6
Гибрид Geely Galaxy Starshine 6
Полноценную премьеру Geely Emgrand пятого поколения проведут в ближайшее время. Такой седан наверняка станет не заменой, а дополнением. Что же касается России, то у нас «четвертый» Geely Emgrand тоже пока представлен. «Пока» — потому что в РФ уже ловили белорусский аналог Belgee S50.

12.09.2025 17:10
Кирилл

Странная стратегия у geely зачем делать ещё одну модель в D сегменте там же есть уже xingrui ( preface) ладно бы вышла phev версии starhine 6 а так у geely уже 4 седана в d сегменте даже byd обогнали

Новые комментарии
