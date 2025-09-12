Анонсирован седан Geely Emgrand нового поколения: гораздо больше и мощнее предшественника

Компания Geely принялась пиарить новый седан – опубликовано несколько тизерных видеороликов. Модель официально объявлена Emgrand следующего, уже пятого по местным меркам поколения. Впрочем, Джили зря интригует, ведь еще в августе сертификат четырехдверки внесли в базу Минпрома КНР. Так вот за «пятый» Emgrand фирма выдает чисто бензиновую версию дебютировавшего недавно седана Galaxy Starshine 6, который представляет собой подзаряжаемый гибрид. В общем, выходит, что в новом поколении Эмгранд будет автомобилем совсем другого класса.
Длина Geely Emgrand пятой генерации равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Размеры актуального «четвертого» Эмгранда для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, габариты гибрида Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм.
Внешне от бензоэлектрического брата «пятый» Geely Emgrand отличается бамперами. Кроме того, изменена форма радиаторной решетки, а красующиеся на ней вертикальные клинья сделали вогнутыми.
Интерьер нового Geely Emgrand сам производитель еще не показал. Но тестовый образец уже попадался фотошпионам. Внутри седан тоже в целом повторил гибридную версию: ему достались раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. При этом чисто бензиновой версии оставили привычный селектор коробки, тогда как у гибрида подрулевой рычажок.
Geely Emgrand сертифицирован с двумя бензиновыми моторами – это атмосферник 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильная турбочетверка аналогичного объема. О коробках информации пока нет. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же атмосферным мотором, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. При этом «четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле.
Полноценную премьеру Geely Emgrand пятого поколения проведут в ближайшее время. Такой седан наверняка станет не заменой, а дополнением. Что же касается России, то у нас «четвертый» Geely Emgrand тоже пока представлен. «Пока» — потому что в РФ уже ловили белорусский аналог Belgee S50.
Странная стратегия у geely зачем делать ещё одну модель в D сегменте там же есть уже xingrui ( preface) ладно бы вышла phev версии starhine 6 а так у geely уже 4 седана в d сегменте даже byd обогнали