Анонсирован седан Geely Emgrand нового поколения: гораздо больше и мощнее предшественника

На домашний рынок объявленный следующей генерацией седан Geely должен выйти до конца текущего года. Новинку можно будет приобрести со 181-сильным турбомотором 1.5.

Компания Geely принялась пиарить новый седан – опубликовано несколько тизерных видеороликов. Модель официально объявлена Emgrand следующего, уже пятого по местным меркам поколения. Впрочем, Джили зря интригует, ведь еще в августе сертификат четырехдверки внесли в базу Минпрома КНР. Так вот за «пятый» Emgrand фирма выдает чисто бензиновую версию дебютировавшего недавно седана Galaxy Starshine 6, который представляет собой подзаряжаемый гибрид. В общем, выходит, что в новом поколении Эмгранд будет автомобилем совсем другого класса.

Geely Emgrand нового поколения

Длина Geely Emgrand пятой генерации равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Размеры актуального «четвертого» Эмгранда для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Ну и для сравнения, габариты гибрида Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм.

Geely Emgrand нового поколения 1 / 5 Geely Emgrand нового поколения 2 / 5 Geely Emgrand нового поколения 3 / 5 Geely Emgrand нового поколения 4 / 5 Geely Emgrand нового поколения 5 / 5

Внешне от бензоэлектрического брата «пятый» Geely Emgrand отличается бамперами. Кроме того, изменена форма радиаторной решетки, а красующиеся на ней вертикальные клинья сделали вогнутыми.

Geely Emgrand нового поколения 1 / 3 Geely Emgrand нового поколения 2 / 3 Geely Emgrand нового поколения 3 / 3

Интерьер нового Geely Emgrand сам производитель еще не показал. Но тестовый образец уже попадался фотошпионам. Внутри седан тоже в целом повторил гибридную версию: ему достались раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. При этом чисто бензиновой версии оставили привычный селектор коробки, тогда как у гибрида подрулевой рычажок.

Новый Geely Emgrand на фото Минпрома КНР 1 / 2 Новый Geely Emgrand на фото Минпрома КНР 2 / 2

Geely Emgrand сертифицирован с двумя бензиновыми моторами – это атмосферник 1.5 мощностью 120 л.с. и 181-сильная турбочетверка аналогичного объема. О коробках информации пока нет. Предыдущий «традиционный» седан в Китае сегодня доступен с тем же атмосферным мотором, который сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором. При этом «четвертый» Geely Emgrand на родине еще бывает в виде гибрида с установкой, работающей на метаноле.

Предыдущий Geely Emgrand для Китая 1 / 6 Предыдущий Geely Emgrand для Китая 2 / 6 Предыдущий Geely Emgrand для Китая 3 / 6 Гибрид Geely Galaxy Starshine 6 4 / 6 Гибрид Geely Galaxy Starshine 6 5 / 6 Гибрид Geely Galaxy Starshine 6 6 / 6



Полноценную премьеру Geely Emgrand пятого поколения проведут в ближайшее время. Такой седан наверняка станет не заменой, а дополнением. Что же касается России, то у нас «четвертый» Geely Emgrand тоже пока представлен. «Пока» — потому что в РФ уже ловили белорусский аналог Belgee S50.