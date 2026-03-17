Гибридные авто ×
17.03.2026 266 1 0
Geely готовит полноприводный седан Galaxy Starshine 7 с дизайном в стиле нового Emgrand

Компания Geely анонсировала премьеру новой гибридной четырехдверки. По предварительным данным, суммарная отдача системы топовой модификации составляет 424 л.с.

Сертификат этого седана Geely внесли в базу Минпрома КНР еще в прошлом году. Теперь же сама компания распространила официальные изображения и поделилась кое-какими свежими подробностями. Новинка пополнит электрифицированную линейку Galaxy, на домашний рынок она выйдет под именем Starshine 7. Четырехдверка представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем для нее предусмотрен полный привод.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Внешне Geely Galaxy Starshine 7 можно перепутать с гибридом Galaxy Starshine 6 и его чисто бензиновым вариантом, который в Китае позиционируют в качестве Geely Emgrand пятой генерации. Однако у «семерки» все-таки свой дизайн. Geely Galaxy Starshine 7 имеет оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, в фарах – другая диодная начинка. К слову, окантовка решетки может быть с подсветкой.

Кроме того, седан крупнее «шестерки» и Эмгранда. Длина Galaxy Starshine 7 равна 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, расстояние между осями – 2852 мм. Для сравнения, длина и колесная база Galaxy Starshine 6 составляют 4806 и 2756 мм соответственно, нового Geely Emgrand – 4815 и 2755 мм.

1 / 2
2 / 2

Интерьер «семерки» оформлен в едином стиле с остальными актуальными моделями компании. Седану достались раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, дублирующая управление мультимедиа «хрустальная» шайба и несколько кнопок. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Собственная фишка Geely Galaxy Starshine 7 – глазастый кубик на передней панели. Вероятно, это голосовой помощник. Разумеется, для новинки также заявлен комплекс водительских ассистентов.

1 / 2
2 / 2

Официально объявлено, что Galaxy Starshine 7 предложат с полным приводом e-AWD (у «шестерки» и Эмгранда полноприводных версий нет) и адаптивной подвеской. В Geely еще заявили о том, что с места до «сотни» полноприводный седан разгоняется за 5,4 секунды. Других подробностей о начинке производитель пока не привел. Согласно прошлогоднему сертификату, силовая установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. Китайские профильные СМИ также утверждают, что совокупная отдача полноприводного Galaxy Starshine 7 составляет 424 л.с. и 526 Нм, и что седану положена батарея емкостью 18,99 или 28,3 кВт*ч.

Полноценную премьеру Geely Galaxy Starshine 7 проведут в ближайшее время. Китайцы прогнозируют цены в размере 100 000 – 150 000 юаней (около 1,17 млн – 1,76 млн рублей по текущему курсу). Младший гибрид Galaxy Starshine 6 без учета акций стоит 74 800 – 105 800 юаней (878 000 – 1 242 000 рублей).

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Starshine 7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
17.03.2026 19:24
Vasissualy Pupkinzon

Смотрю и плАчу... Можно по разному относиться к китайским авто, но смотришь на этот аппарат, на его цены и хочется горько плакать(((

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Обсуждаемое
Новые комментарии
Change privacy settings