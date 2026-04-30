Countryman – это, наверное, первый Mini, сумевший вырваться за колючую проволоку стереотипов а-ля «красненькая коробчонка для глупенькой девочки» и «лучший европейский гей-кар года»* (такой титул в 2005 году завоевал Mini Cabriolet, в 2013 году – Mini Roadster). Именно Countryman, сохранив фирменные управляемость и динамику, стал на удивление практичным и просторным.

Владелец: Александр, 20 лет, студент Тимирязевской академии, москвич.

Автомобиль: Mini Countryman Cooper S второго поколения F60 2022 года выпуска, полный привод.

– Автомобиль мы купили на двоих с отцом, если так можно выразиться… Ну или в семью, что суть одно и то же, – говорит Александр.

– Это вторая машина в нашей семье, она используется и мной, и отцом в равной мере. До Mini вторым авто у нас был Mercedes-Benz B-класса, и поэтому выбор замены для него обуславливался тремя факторами: приемлемым для города компромиссом внешней компактности и внутренней вместительности, высоким комфортом, подходящим при необходимости даже для дальних поездок, а также доставляющей удовольствие управляемостью. Mini в этом плане держит марку и выгодно отличается от подавляющего большинства современных машин, которые в плане драйва все друг на дружку похожи и при этом – «никакие».

Автомобиль приобрели в Корее год назад с пробегом 33 тысячи километров. Полностью под ключ с доставкой в Москву машина обошлась в 3,4 миллиона рублей. Для этого поколения и года цена была хорошей, в том числе и «благодаря» небольшому косметическому окрасу задней двери.

Снаружи

Countryman честно соблюдает преемственность с моделями-собратьями в дизайне экстерьера и интерьера. Контуры «ботинка», кругляши фар, «Юнион Джек» в задних фонарях и все прочее, что так любят и ценят «мини-фаны». Вот только по габаритам это совсем не «мини», если сравнивать его с каноничными моделями марки, чье название всегда соответствовало сущности. Countryman – пухлый здоровяк с длиной кузова 4313 мм, шириной 1821 мм и колесной базой 2670 мм.

Это самый большой Mini за всю историю, на целых 20 сантиметров длиннее, чем предыдущая модель. Производитель позиционирует его как субкомпакт-кроссовер, но он даже крупнее, к примеру, относящейся к той же категории всем известной Hyundai Creta, которая имеет на 43 мм меньшую длину, на 41 мм меньшую ширину и аж на 90 мм меньшую базу. Однако Countryman все же на 120 мм короче и на 110 мм ниже своего ближайшего родственника-соплатформенника BMW X1.

Элементы внешней отделки, которые у многих Countryman хромированные, тут черные: накладки на фары, буквы «MINI» и разные подобные мелочи – то, что принято называть «пакет антихром».

19-дюймовые колесные диски – штатные, оригинальные, с броским «технологическим» орнаментом. Шины – низкопрофильные размерностью 225/45.

Внутри

Mini всегда были «на стиле» и «не для всех», и с этим не поспорить. Диковатые линии интерьера, фирменные тумблеры вместо кнопок, странно реализованные заурядные вещи. Например, ручки дверей таковы, что открывать их изнутри удобно не той рукой, что к ней ближе, а противоположной. В общем, все, за что автомобиль можно сперва возненавидеть, а затем, если стерпится, то полюбить, в Countryman присутствует в полной мере.

Понимаю, что прозвучит, как кощунство, но в Countryman второго поколения наконец-то появился нормальный спидометр! Насколько в принципе в Mini что-то может быть нормальным. Даже в первой генерации этой модели спидометр все еще традиционно обитал на лимбе гигантского центрального «кругляша», а непосредственно перед водителем крутился лишь тахометр. За необходимость бесконечно «косить лиловым глазом» для отслеживания текущей скорости дизайнеров Mini шепотом проклинали даже многие отъявленные фанаты марки. К счастью, во втором поколении перед пилотом воткнули небольшой овальный «планшет», в котором поместились спидометр в виде крупных цифр в центре и виртуальные шкалы тахометра и индикатора уровня топлива. Кстати, для модели была доступна и классическая стрелочная приборка с еще более адекватным спидометром.

Над приборной панелью имеется еще и дополнительный проекционный экран для дублирования разных вспомогательных мелочей.

Обшивка кресел – бежевый кожзам с прострочкой ромбом. Кресла удобные, с массой регулировок, памятью и подогревами. Также присутствует панорамная крыша с люком, подогрев руля, камера заднего вида, передние и задние парктроники, регулировка руля в двух положениях. Ветровое стекло – без обогрева, что хотя и минус, но в некотором смысле даже плюс, если не иметь каско, поскольку считается расходником, ибо чаще страдает от трещин от камешков с дороги из-за крутого угла наклона.

Задние двери маловаты: забираться в салон не так уж удобно, но вот сидеть – вполне комфортно и просторно. Даже крупным седокам хватает места и для ног, и для макушек. Диван регулируемый – подушку можно двигать вперед-назад, что влияет и на наклон спинки. Тылы спинок передних сидений имеют сильную вогнутость, чтобы увеличить место для коленей задних пассажиров. Автомобиль, как бы ни хотелось избежать этого клише, внутри действительно больше, чем снаружи, и без особых компромиссов способен выполнять роль универсального полноценного городского авто – и повседневного разъездного «кроссовка» для небольшой семьи, и шасси с неплохим драйверским потенциалом, позволяющим не держать для езды с кайфом по выходным отдельную машину.

Багажник в 460 литров по меркам компакт-кроссоверов достаточно объемный, поскольку ниши под запаску нет ввиду отсутствия запасного колеса или докатки, вместо которых предлагается компрессор и бутылка с герметиком.

Железо

Двигатель – бензиновый рядный четырехцилиндровый 16-клапанный B48 объемом 2 литра, выдающий 192 силы в диапазоне 5000-6000 об/мин и 280 Нм момента при 1250-4600 об/мин. Этот мотор BMW включает в себя большинство используемых сегодня баварцами технологий: алюминиевые блок и головка, твинскрольная турбина, дующая полбара, интеркулер с жидкостным охлаждением, встроенный во впускной коллектор. Система питания – непосредственный впрыск, снабженный бездроссельным впуском с регулятором подъема клапанов Valvetronic и фазорегулятором Double VANOS. ГРМ – цепной, включающий в себя четыре цепи: две – на распредвал через промежуточную шестерню, одну – между валами и одну – от коленвала на маслонасос. Мотор имеет версии и для продольной, и для поперечной, как на Mini, установки.

B48, в принципе, считается достаточно удачным и приемлемо надежным агрегатом. Во всяком случае – по меркам современных горячих моторов BMW. Тем более, что для терморазгрузки в правом крыле установлен дополнительный радиатор для антифриза. Несмотря на множество цепей, до замены служат они достаточно долго – и 200, и 250 тысяч километров. Особенно если уменьшить так любимые европейскими автопроизводителями расширенные межсервисные интервалы до разумных. Впрочем, конструкцию несколько портит расположение цепей: установлены они сзади, со стороны коробки передач. Так что и для их замены, и всего-навсего для замены подклинивающего натяжителя на машинах с мотором B48 снимают трансмиссию или двигатель целиком.

Автоматическая коробка Countryman – 8-ступенчатый гидротрансформатор. Передняя подвеска – Макферсон, сзади – многорычажка. Рычаги алюминиевые, рулевое управление – с ЭУР.

Система полного привода называется All4 и требует некоторого разъяснения принципа своей работы. В сущности, почти все современные системы «легкого полного привода» (назовем так условно трансмиссии восьми из десяти кроссоверов с поперечными моторами) подключают задний мост через различные многодисковые муфты, забирая крутящий момент от переднего моста через угловой редуктор. И фактические отличия той или иной системы заключаются в настройках электроники, управляющей этой муфтой. Ввиду общеизвестной родственности Countryman и BMW X1 многие считают, что полный привод Mini All4 идентичен BMW Xdrive, но это не так. Часто звучит, что Mini All4, как и большинство компактных кроссоверов, использует в качестве основного передний привод, а задний подключает по необходимости и в нужной степени. На самом деле – нет: базовый режим All4 – не переднеприводный, а полноприводный, практически в соотношении 50:50, а вот в дальнейшем крутящий момент переносится преимущественно на переднюю ось. Чем выше скорость прямолинейного движения, тем меньше тяги на задней оси, и уже где-то к 120 км/ч машина фактически переднеприводная. У BMW X1 Xdrive же иная логика: электроника по умолчанию распределяет тягу между задними и передними колесами в соотношении 70:30 и способна при необходимости передавать почти всю мощность на задние колеса.

Касательно ремонтов и обслуживания этому Mini похвалиться, к счастью, особо нечем в силу молодости и небольшого пробега. После покупки было проведено типовое обслуживание с заменой жидкостей, тормозных дисков и колодок, а затем на втором ТО заменили передний нижний правый рычаг – постукивали разбитые сайлентблоки. Эта проблема в начальной стадии пришла с машиной еще из Кореи. Рычаг с заменой обошелся в 70 тысяч – оригинал на «британский BMW» недешев. Также некоторые затраты вызвала оптимизация интерфейса: из Кореи машина почему-то прибыла с одним лишь корейским языком в меню, не было даже английского. Пришлось разблокировать и перешить.

В движении

Для начала стоит подчеркнуть, что клиренс у машины достаточно скромный – 165 мм. Так что слово «кантри», аналогичное слову «кросс» у многих других производителей, полный привод, а также пластиковые защитные «латы» по аркам и бамперам не должны вводить в заблуждение. Кантримен, несмотря на имя, все же сугубо шоссейный житель, и честный потолок бездорожья для него – ухабистая дачная грунтовка или шоссе после снегопада. Впрочем, вряд ли это станет сюрпризом для потенциального владельца, которого больше, думается, заинтересует активное вождение на ровных покрытиях.

В движении водитель выбирает один из трех режимов: «green», «normal» и «sport». В «green», который является аналогом «eco» у других марок, машина очень ватно реагирует на газ – этот режим явно не для Mini! Вряд ли найдется какой-то поклонник британской марки, включающий его регулярно. Впрочем, в «normal» (он же «комфорт») Countryman также весьма «экологичен», кушая по городу около 10 литров 95-го бензина и достаточно неспешно реагируя на газ. В пробке можно нажать на правую педаль, передумать, отпустить ее, и давить на тормоз не придется – машина просто не успеет тронуться. Но «Спорт» компенсирует весь этот порочный рационализм и дарит удовольствие полной шапкой! К слову, спортивный режим включается в двух местах – отдельно для двигателя (тумблером), отдельно для коробки передач (селектором). Тумблер отвечает за отклик и усилие на педали газа, зажатие руля и подъем оборотов мотора, ну а селектор автомата – за «удлинение» передач. На 80 км/ч в обычном режиме коробка уже добралась бы до самой верхней восьмой передачи, чтобы экономично катиться на полутора тысячах оборотов, но в спортрежиме вы имеете тысячи три оборотов и четвертую передачу, с которой Кантримен всегда готов выстрелить на обгон без малейшего лага, честно гарантируя свои 7,2 секунды до сотни.

В поворотах нельзя забывать, что это не маленький заниженный хот-хэтч, а заметно более крупная и даже тяжеловатая машина. Вес в поворотах хорошо чувствуется, и его нужно учитывать. Эффекта карта тут нет, некоторая валкость все же присутствует, но управляемость «вкусная», с адекватной обратной связью тяжелого руля. Причем он тяжелый не от того, что его зажал спортрежим – баранка на Countryman даже на парковке в любом режиме очень тугая. В целом же характер поведения автомобиля ближе к переднеприводному, что мы выше уже объясняли особенностями логики трансмиссии. В повороте автомобиль привычно стремится наружу, и только на льду или снегу его удается сорвать в легкое подобие заноса: в дуге надо резко бросить газ, чтобы машина клюнула носом и зацепилась передними колесами, после чего заднюю ось немного заносит.

Для активной езды своего рода плюсом является посредственная шумоизоляция – на троечку из пяти. Да, на парковке в салоне через закрытые окна и двери отчетливо слышны разговоры людей на улице, а в движении с вами вместе всегда будут шины и ветер, но при активной езде шум извне лишь усиливает чувство сопричастности и бодрит.

Превосходные тормоза явно избыточны для массы кузова. Они невероятно цепкие – с непривычки некоторая практика потребуется для освоения остановки без резкого клевка. Не возникает даже мыслей, что тормозам требуется какое-то улучшение в перспективе, даже с учетом невентилируемых и крайне скромных по диаметру задних дисков. В тормоза обычно не вмешиваются даже те, кто тюнингует Countryman сил до 250 по варианту Stage 1 (программно, без вмешательства в железо).

История модели

В 1994 года компания BMW приобрела корпорацию Rover Group, в которую входил и бренд Mini. Поначалу баварская компания придерживалась каноничной концепции Mini, знаменитой в сегменте ультракомпактных автомобилей, однако постепенно все же начала ее размывать: в 2008 году появился универсал Mini Clubman, ставший заметно крупнее всем известных компакт-хэтчбеков, а в 2010 свет увидело первое поколение Countryman, ставшее первым кроссовером в британском семействе и первой пятидверной моделью, выпущенной в эпоху коллаборации с BMW. Countryman получил еще более длинную колесную базу, больше места в салоне и больший дорожный просвет, чем мог похвастаться Clubman. За необычайно крупный по меркам британской марки Countryman BMW поначалу откровенно обвиняли в пренебрежении наследием и канонами бренда Mini, однако стремительный рост популярности новой модели и бурные продажи заставили скептиков и критиков умолкнуть. Тем более что преемственность в дизайне строго соблюдалась.

Первое поколение Mini Countryman (P60, 2010-1016 гг) базировалось на собственной платформе, а второе (F60, 2016-2023 гг) – уже на системной платформе BMW UKL2, общей с кроссовером X1. Countryman предлагали в переднеприводном и полноприводном вариантах, с бензиновыми и дизельными трех- и четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, шестиступенчатой механикой, 7-ступенчатым роботом, а также гидроавтоматами на 6 и 8 передач. Во втором поколении Countryman также появился подключаемый гибрид (PHEV), а в третьем, выпускаемом и поныне, – и полностью электрическая версия.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским