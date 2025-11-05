Новинки ×
Седан Geely Emgrand нового поколения предложен с двумя моторами на выбор

Компания Geely открыла прием заказов на свежую четырехдверку Emgrand. Модель доступна как с прежними атмосферником и вариатором, так и с новой турбочетверкой в сочетании с роботом.

Дизайн седана Geely Emgrand нового, пятого по местным меркам поколения полностью раскрыли в сентябре. В октябре в Китае провели презентацию для журналистов. Теперь же на родине марки объявили предварительные цены и начали принимать заказы. Напомним, в качестве «пятого» Эмгранда компания Geely, по сути, позиционирует чисто бензиновую версию стартовавшей недавно модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. При этом, как и ожидалось, новый седан только с ДВС стал не заменой, а дополнением, ведь это автомобиль совсем другого класса.

Новый Geely Emgrand на фоне предшественников

Сообщается, что в основе свежего Emgrand лежит эволюционировавшая версия платформы BMA с приставкой Evo. Длина бензинового седана равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» Эмгранда для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Размеры гибридного Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм. Объем багажника «пятого» Emgrand составляет 610 литров против 500 л у модели предыдущей генерации.

В плане внешности новый седан многое перенял от гибрида, однако стопроцентным клоном Galaxy Starshine 6 бензиновая версия все же не стала. У Geely Emgrand иначе оформлен передний бампер, сзади красуются хромированные накладки, имитирующие патрубки выпускной системы. Также изменили форму радиаторной решетки. А задние фонари лишены светящейся перемычки. Базовый Эмгранд «стоит» на 16-дюймовые колесах, у остальных исполнений – 17-дюймовые, плюс для топовой комплектации за доплату можно заказать 18-дюймовые диски («четвертой» модели такие не положены даже опционально).

Внутри новый Geely Emgrand тоже повторил гибрид. Но, опять же, не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы – это все, как у Geely Galaxy Starshine 6. А вот руль – свой. Под центральным планшетом появился ряд физических клавиш. Другими стали и материалы отделки. Кроме того, бензиновый седан сохранил привычный селектор коробки, тогда как гибрид имеет подрулевой рычажок.

Интерьер базового нового Geely Emgrand

«Традиционный» Эмгранд доступен в четырех комплектациях. Две начальные версии имеют атмосферник 1.5 (120 л.с. и 150 Нм) и вариатор, остальные два исполнения оснащены турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Прежний Emgrand в Китае доступен с тем же атмосферным мотором, при этом он работает в паре не только с CVT, но и с пятиступенчатой механикой.

В списке оборудования самого дешевого седана нового поколения значатся: светодиодная оптика, «кожаная» обивка, климат-контроль, цифровая приборка размером 10,2 дюйма, мультимедиа-система с планшетом диагональю 10,1 дюйма и операционкой Flyme Auto, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются задний парктроник, люк в крыше, отдельные дефлекторы обдува для задних пассажиров, тачскрин мультимедиа на 14,6 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это еще подогрев передних кресел.

Без учета акций бензиновый Geely Emgrand предварительно оценили в 77 900 – 94 900 юаней, что эквивалентно около 888 000 – 1,08 млн рублей по текущему курсу. После запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены, скорее всего, окажутся ниже. Ну и для сравнения, гибридный Geely Galaxy Starshine 6 без учета спецпредложений сейчас стоит от 74 800 юаней (852 000 рублей), а бензиновый «четвертый» Эмгранд – от 68 900 юаней (785 000 рублей).

О планах поставлять на экспорт новый седан компания Geely пока не заявляла. Тем временем в России недавно стартовал белорусский аналог бензиновой четырехдверки предыдущей генерации – Belgee S50.

