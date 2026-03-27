Skoda уходит из Китая после катастрофического падения продаж

Чешская марка, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, объявила, что в середине этого года свернёт продажи новых автомобилей в Китае, потому что они не могут конкурировать с более дешёвыми и современными аналогами от местных, китайских производителей.

О том, что Шкоде пора сматывать удочки в Китае, мы говорили ещё полтора года назад, когда концерн Volkswagen погрузился в пучину системного кризиса и думал, как оптимизировать бизнес. Из представленных сейчас в Китае марок концерна Volkswagen чешская Skoda оказалась самой слабой и нежизнеспособной, несмотря на неплохой технический базис и доступные цены. Проблема в том, что китайские аналоги за последнюю пятилетку ушли далеко вперёд, они ещё лучше, ещё дешевле и точнее соответствуют потребностям китайских покупателей.

В новейшей истории Skoda официально вышла на китайский рынок в 2005 году, локальное производство чешских моделей было организовано на мощностях совместного предприятия SAIC-VW. Пик продаж автомобилей Skoda в Китае пришёлся на 2018 год — тогда было реализовано 341 000 машин, а в 2025 году продажи упали до 15 000 машин. В официальном годовом отчёте Skoda сказано, что в 2025 году марка произвела в Китае всего 12 087 автомобилей, на 21% меньше, чем в 2024-м. Ясно, что содержать заводы с такими объёмами производства невыгодно, дотировать дальше убыточный бизнес бессмысленно, перспектив нет.

Активность марки Skoda в Китае практически сошла на нет ещё в 2024 году — это заметно по её публикациям в местной соцсети Weibo, за последние полтора года их почти не было. Тем не менее только сейчас руководство Volkswagen официально признало реальность и приняло решение свернуть деятельность Skoda в Китае. После завершения продаж в середине года Skoda будет нести все положенные гарантийные обязательства, но на этом всё.

В теории концерн Volkswagen, конечно, мог бы затеять перезагрузку марки Skoda в Китае и запустить новый модельный ряд в кооперации с каким-нибудь местным партнёром (например, с тем же SAIC), но это, скорее всего, не сработало бы, что доказывают плохие результаты запуска созданного специально для Китая бренда AUDI без четырёх колец. Сама по себе марка Skoda для китайского потребителя никакой ценности не имеет — это у россиян и европейцев она ассоциируется с чем-то хорошим, надёжным и ликвидным.

В плане внешней экспансии Skoda переключит внимание с Китая на Индию, где её продажи в прошлом году, по данным ресурса Autopunditz, выросли на 107% до 72 642 шт., но надо понимать, в общий технический уровень машин для индийского рынка пока остаётся довольно низким из-за бедности населения и не может сравниться с тем, что сегодня производится и продаётся в Китае. По сути, Skoda признала, что не может делать действительно современные автомобили по конкурентоспособным ценам, а потому уходит на те рынки, где предъявляемые требования ниже.

