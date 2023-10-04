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  • Кроссовер Skoda Enyaq vRS стал мощнее и дальнобойнее в 2024 модельном году

Кроссовер Skoda Enyaq vRS стал мощнее и дальнобойнее в 2024 модельном году

04.10.2023 227 0 0

Обновление коснулось как «обычного» кроссовера, так и версии с купеобразным кузовом. Приём заказов на посвежевшие паркетники начнётся до конца текущего месяца.

Чешская марка Skoda, принадлежащая концерну Volkswagen, представила свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq в сентябре 2020 года, а вариант Enyaq Coupe дебютировал в январе 2022-го. Паркетники были представлены в том числе и в «заряженных» версиях: у них есть своя прибавка к названию – vRS. Теперь производитель обновил «горячие» электромобили до 2024 модельного года: изменения затронули технику.

На фото: Skoda Enyaq vRS

Топовые версии – Skoda Enyaq vRS и Enyaq Coupe vRS – оснащаются двухмоторными силовыми установками (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная мощность системы у кроссоверов 2024 модельного года увеличилась до 340 л.с. (на 41 л.с. больше). Теперь чешским электрическим паркетникам на разгон с места до «сотни» требуется всего 5,5 секунды (на 1,0 секунды меньше).

В компании пояснили, что модернизация электромоторов, а также новое программное обеспечение, отвечающее за управление питанием системы, позволили добиться повышения дальнобойности Enyaq 2024 модельного года. При этом ёмкость аккумулятора осталась прежней и составляет 77 кВт*ч. Так, у кросс-купе максимальный запас хода на одной зарядке по паспорту теперь составляет 547 км (при расчёте по циклу WLTP), что почти на 26 км больше, чем у предшественника. А у «обычного» Enyaq vRS нового модельного года дальнобойность без подзарядки равна 540 км, что на 24 км больше.

На фото: Skoda Enyaq Coupe vRS

Ещё одним улучшением стало то, что сократилось количество времени, которое тратится на зарядку тягового аккумулятора. У электрических кроссоверов 2024 модельного года на «заправку» от 10 до 80% с помощью зарядного устройства постоянного тока мощностью 175 кВт и выше будет уходить около 28 минут (на восемь минут меньше, чем у нынешних версий).

Посвежевшие модели получили пересмотренную информационно-развлекательную систему и виртуальную приборку с обновлённым интерфейсом. Экраны, демонстрирующие уровень заряда батареи и настройки климат-контроля, переработали таким образом, чтобы ими было удобнее управлять во время движения; ещё паркетникам изменили графику навигационной системы.

На фото: салон Skoda Enyaq vRS (версии для британского рынка)

Список стандартного оборудования «зелёных» кроссоверов Enyaq vRS 2024 модельного года пополнен за счёт новых водительских ассистентов, задних боковых подушек безопасности, портов для зарядки USB-C для пассажиров, расположившихся сзади и т.д. Электрокарам по-прежнему за доплату доступны два дополнительных пакета – Advanced и Maxx, которые теперь стали дешевле.

Дилеры Skoda начнут принимать заказы на Enyaq vRS и Enyaq Coupe vRS 2024 модельного года до конца текущего месяца, цены станут известны позже. На домашнем рынке актуальный «заряженный» кроссовер стоит не менее 1 644 900 чешских крон, а за купеобразный вариант просят не менее 1 704 900 чешских крон.

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