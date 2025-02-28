Skoda запустила в серию обновлённые кроссоверы Enyaq и Enyaq Coupe

Рестайлинговые «заряженные» версии «зелёных» паркетников пока не представлены и встанут на конвейер позже.

История первого полностью электрического кроссовера Skoda, который получил имя Enyaq, началась осенью 2020 года. В начале 2022-го семейство пополнилось за счёт варианта с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. В компании рассказали о том, что совокупный тираж дореформенной версии превысил 250 тыс. экземпляров. Обновлённые «зелёные» паркетники были рассекречены в начале 2025 года, их дебют приурочили к 130-летию чешского бренда.

Фото с завода Skoda в Млада-Болеславе

Теперь в компании рассказали о том, что рестайлинговые Skoda Enyaq и Enyaq Coupe встали на конвейер главного завода марки, который расположен в чешском Млада-Болеславе. Известно, что мощности производственной линии рассчитаны на ежедневный выпуск до 300 экземпляров семейства Enyaq. Стоит отметить, что здесь же налажен выпуск «зелёного» паркетника Skoda Elroq, а также лифтбека и универсала Octavia с ДВС.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq

На этом же чешском предприятии налажен выпуск аккумуляторных систем для автомобилей, в основе которых лежит модульная платформа MEB. Выпускаемыми на этом заводе тяговыми батареями оснащаются «электрички» не только Шкоды, но и других брендов концерна Volkswagen, в том числе ближайших родственников Enyaq и Enyaq Coupe, которыми являются Volkswagen ID.4 и ID.5 соответственно.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в ходе рестайлинга моделям семейства Enyaq изменили внешность в соответствии с новым фирменным стилем Skoda: первым его «примерил» Elroq, дебютировавший осенью 2024 года. Обновлённые кроссоверы получили двухэтажную светодиодную головную оптику (у топовых исполнений – матричная), иную подсвечиваемую заглушку на месте радиаторной решётки, привычный логотип сменился названием марки на кромке капота. Ещё в списке обновок – иной воздухозаборник, колёсные диски (от 19 до 21 дюйма) другого дизайна, расширенная палитра цветов кузова.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Enyaq Coupe

Габаритная длина Enyaq подросла на 9 мм, а Enyaq Coupe – на 5 мм; в обоих случаях она стала составила 4658 мм. В салоне изменения минимальны – на рулевом колесе теперь написано название бренда вместо ушедшей в историю эмблемы. Обновлённым кроссоверам достался расширенный список базового оснащения: с подогревом передних кресел, обогревом руля и трёхзонным климат-контролем. А автопарковщиком теперь можно управлять дистанционно с помощью смартфона.

Skoda Enyaq и Enyaq Coupe оставили прежние тяговые батареи (ёмкость – 59 и 77 кВт*ч), при этом запас хода на одной зарядке стал больше из-за уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления: 0,245 у «обычного» кроссовера и 0,225 у кросс-купе. Теперь максимальная паспортная дальнобойность без подзарядки у Enyaq равна 580 км (при расчёте по циклу WLTP), у Enyaq Coupe – 590 км.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Enyaq Coupe

Не поменялись и электромоторы. У стартовых версий 204-сильный электродвигатель расположен на задней оси, у средних вариантов отдача повышена до 286 л.с. Топовые полноприводные исполнения получили двухмоторную установку, совокупная мощность которой – те же 286 л.с. Позже компания представит рестайлинговые «заряженные» версии Enyaq RS и Enyaq Coupe RS, которым положена 340-сильная система.

В Европе дилеры Skoda начали принимать заказы ещё в первой половине января. На домашнем рынке цена Enyaq стартует с отметки 1 015 000 чешских крон (эквивалентно примерно 3,72 млн рублей по текущему курсу), а стоимость Enyaq Coupe равна не менее 1 075 000 крон (около 3,94 млн рублей).