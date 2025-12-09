Новинки ×

Ineos Grenadier Game Viewer готов к путешествию по саванне

09.12.2025 56 0 0
Британская компания рассказала о том, что производство новой версии внедорожника начнётся в 2026 году.

Нефтехимическая компания Ineos, во главе которой стоит британский миллиардер Джим Рэтклифф, в 2016 году создала «дочку» под названием Ineos Automotive, которая занимается выпуском автомобилей. Роль первенца исполнил среднеразмерный рамный внедорожник, получивший название Grenadier. По внешности он напоминает классический Land Rover Defender, который был отправлен в отставку в прошлом десятилетии. Теперь британская компания показала новую версию внедорожника – Ineos Grenadier Game Viewer.

На фото: Ineos Grenadier Game Viewer

Напомним, минувшим летом Ineos Automotive запустила в продажу хардкорную версию своего внедорожника: она была создана в сотрудничестве с немецкой компанией LeTech и ей присвоили название Trialmaster X LeTech. Как Kolesa.ru сообщал ранее, этой модификации значительно улучшили проходимость за счёт новой подвески и колёсных редукторов.

Новый вариант внедорожника – с прибавкой Game Viewer к названию – представляет собой готовый транспорт для путешествия по саванне. Прототип был показан на фестивале скорости в Гудвуде в 2024 году, тогда им заинтересовались представители бизнеса, организующие сафари и экспедиции по заповедникам в Африке, а также владельцы ранчо и поместий в Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Теперь в британской компании рассказали о том, что такая версия будет запущена в производство в 2026 году. Переоснащение машин будет производиться на заводе Ineos Kavango, который расположен на севере Ботсваны (государство в Африке). В основу «саванных» модификаций легли версии с длинной и сверхдлинной колёсной базой, они поставляются с предприятия в Хамбахе (Франция), где с 2020-го выпускают Ineos Grenadier.

На фото: салон Ineos Grenadier Game Viewer

Машины поступают без покраски, задних дверей и задних сидений (передние на месте), а также без бокового остекления, обшивки крыши, различные накладок и ряда электрических элементов. В зависимости от расстояния между осями, багажного отделения и дизайна крыши Grenadier Game Viewer доступен с разной компоновкой салона – количество пассажирских задних сидений варьируется от четырёх до девяти.

О «начинке» новой версии внедорожника в компании не рассказали, но, вероятно, она стандартная. Напомним, в гамму Ineos Grenadier входят 3,0-литровые рядные шестицилиндровые двигатели производства BMW. Отдача у дизеля равна 249 л.с. (550 Нм крутящего момента), а у бензинового двигателя – 286 л.с. (450 Нм). Оба варианта работают в паре с безальтернативной гидромеханической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF.

Напомним, в сентябре 2024 года был представлен Ineos Grenadier от Mansory. У такого внедорожника максимальная отдача бензинового мотора была повышена до 350 л.с., а крутящий момент – до 560 Нм. Кроме того, этому варианту положены ещё изменения во внешности и иное оформление интерьера.

внедорожник производство новинки Ineos Ineos Grenadier
Новые комментарии
