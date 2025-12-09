Новинки ×

Genesis G90 превратился в «заряженный» универсал Wingback

09.12.2025 357 0 0
Genesis G90 превратился в «заряженный» универсал Wingback

«Горячая» пятидверка Genesis дебютировала в статусе концепта. При этом глава марки намекнул на то, что «сарай» вполне может выйти на рынок, пусть и лимитированным тиражом.

Вообще, концептуальный универсал Genesis G90 Wingback впервые продемонстрировали еще в конце ноября. Он дебютировал в рамках презентации серийного первенца спортивного суббренда Magma – паркетника GV60 Magma. Причем то был ходовой прототип, на нем приехал Люк Донкервольке, креативный директор Genesis (премиальная марка принадлежит компании Hyundai). Но лишь сейчас G90 Wingback удостоен отдельного пресс-релиза.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За основу взяли стандартный седан G90 длиной 5275 мм и с колесной базой 3180 мм (у четырехдверки еще есть растянутая версия). Сообщается, что дизайн универсала «визуально выдает в нем продукт Magma». 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

«Сарай» получил внушительный обвес, расширенные колесные арки, особые 22-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами и выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы. На багажной двери установлены два спойлера.

1 / 2
2 / 2

В салоне – спортивные кресла и трехспицевый руль вместо двухспицевого у исходного седана. В отделке интерьера универсала использован «похожий на замшу» материал под названием Chamude.

1 / 2
2 / 2

А вот о технике Genesis G90 Wingback не рассказали. Седан оснащается бензиновым мотором V6 3.6 T-GDI с двойным наддувом, который вдобавок может иметь 48-электрический нагнетатель e-S/C. На четырехдверке стандартный двигатель выдает 380 л.с., с довеском – 415 л.с. Седан комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. Исходный «короткий» G90 бывает как с задним, так и с полным приводом.

О планах отправить универсал в серию в Genesis прямо не заявили. Однако, по словам Люка Донкервольке, концепт является «мостом между Magma и программой эксклюзивных автомобилей One of One». Стало быть, пятидверку вполне могут выпустить мелкосерийным тиражом. Если, конечно, найдутся желающие.

универсал спортивные авто авторынок новинки Genesis Genesis G90
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок «Китайцы» после гарантии: особенности подбора компонентов после ухода от дилера Не нужно досконально разбираться в устройстве автомобиля, чтобы заметить: на российских дорогах давно доминируют машины из Китая. Альтернатив при покупке нового автомобиля с гарантией и у оф... 991 0 0 09.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса - счастливый путь!». Вот эти его строки... 2644 6 2 08.12.2025
Статьи / Заводы Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футбольных полей Еще один из автозаводов, покинутых прежними владельцами и возрожденный новыми хозяевами, приступил к работе. Причем приступил довольно энергично: с момента своего перезапуска в конце лета на... 1153 11 2 07.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74184 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45001 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16725 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
11 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
6 Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Новые комментарии
Change privacy settings