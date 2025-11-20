Две новинки от Genesis: серийный спортивный кроссовер GV60 Magma и будущий суперкар

Южнокорейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai Motor Group, представил первую серийную модель спортивного суббренда Magma — электрический кроссовер Genesis GV60 Magma, позаимствовавший техническую начинку у «простонародного» Hyundai Ioniq 5 N вместе со всеми «свистелками». Концепт Magma GT предвещает куда более интересные модели от нового суббренда.

Запуск суббренда Magma, который должен стать южнокорейским аналогом подразделений Audi Sport, BMW M и Mercedes-AMG, несколько затянулся: официально этот суббренд был представлен в марте 2024 года, тогда ожидалось, что его первые серийные модели увидят свет до конца того же года, но этого не случилось. Только сегодня, в день открытия автосалона в Лос-Анджелесе, состоялась премьера серийного кроссовера Genesis GV60 Magma, который прежде пребывал в статусе концепта.

Любопытно, что премьера серийного кроссовера прошла не в США, а во Франции на автодроме Поль Рикар. Вероятно, это связано с тем, что электромобили в США сейчас, мягко говоря, не жалуют, и продажи обычного Genesis GV60 здесь мизерные: за первые три квартала этого года продано только 1728 шт. (-13,5% по сравнению с АППГ). Европа в свою очередь хотя бы на уровне властей по-прежнему привержена электрификации, премьера здесь мощной «электрички» выглядит более уместной, притом что всего бренд Genesis за первые три квартала продал в Европе лишь чуть более двух тысяч машины, тогда как в США — почти 59 000.

Суббренд Magma будет упирать на сочетание высокой производительности с роскошью. Насколько роскошным выглядит Genesis GV60 Magma, пусть судит читатель. От одноимённого концепта серийный кроссовер отличается несущественными деталями: 21-дюймовые колёсные диски стали проще на вид, боковые полоски на переднем бампере превратились в небольшие канарды, камеры на ножках уступили место обычным зеркалам, задней спойлер стал немного крупнее и лишился центральной выемки.

Обычный Genesis GV60 в начале этого года пережил рестайлинг, поэтому версии Magma достался уже обновлённый салон с монолитным табло на передней панели. Признаки спортивной версии — более элегантный трёхспицевый руль, обивка кресел и дверных карт искусственной замшей с оранжевой прострочкой, металлизированные кнопки и рукоятки, особая графика экранов с оранжевыми акцентами.

Двухмоторная силовая установка у Genesis GV60 Magma — такая же, как у соплатформенных кроссовера Hyundai Ioniq 5 N и седана Hyundai Ioniq 6 N, её пиковая мощность в режиме Boost — 650 л.с., а вот максимальный крутящий момент по сравнению с «иониками» увеличен на символические 20 Нм до 790 Нм. Время разгона до 100 км/ч пока не названо, до 200 км/ч — 10,9 с, максимальная скорость — 264 км/ч (у Hyundai Ioniq 5 N — 260 км/ч). Ёмкость батареи — 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не объявлен (у Hyundai Ioniq 5 N — 448 км по циклу WLTP).

Genesis GV60 Magma предложит водителю три основных режима вождения — Sprint, GT и MY, в последнем можно настраивать работу ESP, самоблокирующегося дифференциала e-LSD и другие параметры. Кроме того, есть отдельный режим для дрифта, режим «прогрева» батареи, имитатор переключения передач для дёрганой езды, имитатор звуков работы силовой установки и прочие «развлекушки», уже знакомые нам по «ионикам» с литерой N.

В продажу Genesis GV60 Magma поступит в 2026 году — сначала в родной Южной Корее, затем в Европе, Северной Америке и на других рынках, где представлена марка Genesis.

Вместе с серийным Genesis GV60 Magma сегодня впервые показан концепт Magma GT, проливающий свет на то, что можно ожидать от спортивного суббренда помимо самых мощных версий уже существующих моделей Genesis. Magma GT немного напоминает снаружи среднемоторные суперкары Koenigsegg, что, наверное, можно считать комплиментом. О технической начинке Magma GT в пресс-релизе не сказано ни слова, но пропорции кузова и большое количество воздуховодов намекают, что за салоном установлен мощный ДВС (по слухам, это V8).

В целом программа развития суббренда Magma рассчитана на десятилетие и подразумевает участие в автоспорте, в том числе в гонках на выносливость, резко набравших за последние годы популярность среди автопроизводителей. В общем, ждём новых моделей.