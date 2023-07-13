Электрический хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N всеми силами имитирует бензиновый

Компания Hyundai в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде представила спортивную версию N электрического кросс-хэтчбека Hyundai Ioniq 5, она оказалась мощнее, быстрее и намного изощрённее, чем родственный Kia EV6 GT.

Hyundai Ioniq 5 дебютировал в феврале 2021 года и уже год спустя пережил техническую модернизацию, а теперь дебютировала спортивная топ-версия N, которую с учётом масштаба доработок можно вообще считать отдельной моделью. Hyundai Ioniq 5 N — это не технический клон родственного двухмоторного Kia EV6 GT, а куда более крутая модель с кучей фирменных «N-свистелок», с помощью которых электрический хот-хэтч пытается быть такими же эмоциональным при вождении, как бензиновый спорткар.

Снаружи Ioniq 5 N отличается от более простых версий новыми, более агрессивными бамперами чёрного цвета с красными контрастными вставками, в задний бампер интегрирован диффузор, а по бокам у него есть светоотражатели с орнаментом в стиле клетчатого флага. На багажной двери установлен более крупный спойлер с V-образным вырезом для третьего стоп-сигнала, стекло багажной двери снабжено дворником (у других версий его нет). Кованые 21-дюймовые колёса особого дизайна обуты в низкопрофильные шины Pirelli P Zero размерности 275/35 R 21. В целом Ioniq 5 N длиннее, шире и ниже прочих версий, его габаритная длина — 4715 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1585 мм. Колёсная база не изменилась — 3000 мм.



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Помимо видимых изменений в кузове есть невидимые: для увеличения жёсткости добавлены 42 дополнительные точки сварки и 2,1 м клеевых швов. Усилены подрамники, крепления двигателей и батареи, приводные валы и даже рулевой механизм. Шасси полностью перенастроено. Установлены более мощные тормоза: диаметр передних тормозных дисков — 400 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 360 мм (однопоршневые суппорты).



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В салоне появились новые, более низкие спортивные передние кресла с интегральными подголовниками, новый трёхспицевый руль с кнопками активации различных специальных функций, новый педальный узел с увеличенной площадью контакта, новый декор, новая графика щитка приборов и новая, более пухлая центральная консоль-тумба, на которую можно опереться коленом в поворотах.



Hyundai Ioniq 5 N имеет двухмоторную силовую установку и полный привод, мощность переднего электромотора — 166 кВт (226 л.с.), заднего — 282 кВт (383 л.с.). Максимальная совокупная мощность — 448 кВт (609 л.с.), а в режиме N Grin Boost, который активируется красной клавишей на руле и длится 10 секунд, она увеличивается до 478 кВт (650 л.с.). Первую «сотню» электрический хот-хэтч набирает за 3,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Ёмкость батареи — самая большая в гамме: 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан. По сравнению с другими версиями Ioniq 5 N имеет улучшенную систему охлаждения двигателей и батареи.

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Самое интересное в Hyundai Ioniq 5 N — это набор электронных надстроек, которые делают еду на нём, похожей на езду на бензиновом хот-хэтче. Перечислим основные. Система N e-shift имитирует работу 8-ступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями: она ограничивает крутящий момент двигателей на каждой квазипередаче и создаёт толчки при переключениях (для этого есть подрулевые лепестки). Функция Torque Kick Drift имитирует работу сцепления на заднеприводных автомобилях во время скольжения. Система N Active Sound + генерирует с помощью десяти громкоговорителей (восемь внутри кузова, два снаружи) звук работающего ДВС, но предлагает в качестве альтернативы и другие саундтреки — например, звук двухмоторного самолёта-истребителя…



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Кроме того, Hyundai Ioniq 5 N предлагает водителю несколько типично трековых программ управления для силовой установки, тормозов и батареи — изучать их каждый владелец будет долго.



Цена и дата начала продаж Hyundai Ioniq 5 N пока не объявлены. Для ориентира скажем, что Kia EV6 GT мощностью 430 кВт (585 л.с.) стоит в Германии от 72 990 евро, то есть Ioniq 5 N явно будет дороже.

