Апгрейд для Hyundai Ioniq 5: более ёмкая батарея и цифровые зеркала заднего вида

Спустя год после мировой премьеры кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5 получил несколько полезных обновок, главной из которых стала топовая батарея ёмкостью 77,4 кВт·ч вместо прежней 72,6 кВт·ч.

Несмотря на положительные отзывы СМИ и несколько престижных наград (например, «Автомобиль года в Германии») Hyundai Ioniq 5 пока не стал заметным игроком глобального рынка электромобилей, так как его производство и продажи разворачиваются довольно медленно: в Европе продажи начались в мае прошлого года, в США — в декабре, в России корейский электромобиль появится у дилеров ближе к лету. Полагаем, что полностью оценить рыночный потенциал Hyundai Ioniq 5 можно будет только в 2023 году, когда будет, наконец, ликвидирован глобальный дефицит микрочипов и модель выйдет на все запланированные рынки. Ну а пока европейский пресс-офис Hyundai сообщил о нескольких подготовленных для Ioniq 5 обновках.

Ioniq 5 по-прежнему будет предлагаться с двумя батареями на выбор, но если ёмкость младшей осталась неизменной (58 кВт·ч), то ёмкость старшей увеличена с 72,6 кВт·ч до 77,4 кВт·ч. В дополнение к увеличенной ёмкости старшая батарея получила усовершенствованную систему терморегуляции, которая способна заранее подготовить батарею (охладить или подогреть) к быстрой зарядке. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Любопытно, что у Kia EV6 старшая батарея ёмкостью 77,4 кВт·ч была изначально, просто теперь две родственные модели на модульной платформе E-GMP уравняли в батарейных правах.



Будет ли «уравниловка» по части силовых установок, пока неизвестно. Kia EV6, напомним, в комплекте с более ёмкой батареей предлагает и более мощные электромоторы.



Заднеприводный Kia EV6 с одним электромотором и батареей на 77,4 кВт·ч выдаёт максимальные 168 кВт (228 л.с.) и 350 Нм, полноприводный двухмоторный — 239 кВт (325 л.с.) и 605 Нм, запас хода на одной зарядке — 528 и 506 км соответственно.

Заднериводный Hyundai Ioniq 5 с одним электромотором и батареей на 72,6 кВт·ч выдаёт максимальные 160 кВт (217 л.с.) и 350 Нм, полноприводный двухмоторный — 225 кВт (306 л.с.) и 605 Нм, запас хода на одной зарядке — 480 и 460 км соответственно.

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Полные технические характеристики, вероятно, будут опубликованы ближе к старту продаж, который в Европе состоится во второй половине этого года. В родной Южной Корее Hyundai Ioniq 5 пока продаётся с прежней старшей батареей, ёмкостью 72,6 кВт·ч. Зато на домашнем рынке Ioniq 5 уже доступен с «модными» цифровыми зеркалами заднего вида, которые позволяют слегка уменьшить аэродинамическое сопротивление при езде. Салонное зеркало тоже может быть цифровым, то есть транслировать картинку с кормовой камеры.



Другие обновки — это опциональные адаптивные амортизаторы и новые цветовые сочетания: Ioniq 5 можно будет купить с чёрными некрашеными бамперами.



До России, надо полагать, Ioniq 5 доберётся уже в модернизированном виде. Ещё остаётся открытым вопрос, когда у Ioniq 5 появится спортивная версия с литерой N, аналогичная по техническим характеристикам Kia EV6 GT: совокупная отдача двух электромоторов — 430 кВт (585 л.с.) и 740 Нм, разгон до «сотни» — за 3,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч.

