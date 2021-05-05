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  • У кросс-хэтчбека Ioniq 5 появится «заряженная» версия: первое изображение

У кросс-хэтчбека Ioniq 5 появится «заряженная» версия: первое изображение

05.05.2021 150 0 0

Ожидается, что «горячая» электрическая новинка корейской марки выйдет на европейский рынок в 2023 году.

 

Компания Hyundai летом 2020-го рассказала о том, что Ioniq станет отдельным брендом для электрокаров. Первенцем марки стал кросс-хэтчбек с индексом 5, его официальная премьера состоялась в конце февраля текущего года. На европейском рынке модель появится ближайшим летом, в США – осенью. Электрокар может добраться и до России, правда, только по подписке (розничные продажи не планируются).

На фото: Ioniq 5

Электромобиль Ioniq 5 был создан по мотивам концепта Hyundai 45, который корейская компания представила в 2019 году в рамках Франкфуртского автосалона. От шоу-кара серийная модель получила в том числе «ажурный» дизайн колёсных дисков, оформленную в стиле ретро светодиодную головную оптику узкой формы, выразительные зигзаги на боковинах и не только.

Ранее компания Hyundai официально подтвердила, что у новых электрических моделей появятся «заряженные» версии. Предположительно будущий Ioniq 5 станет первым в этой «подогретой» линейке. Такая версия может получить литеру «N» к названию. Как сообщает motor.es, спортивная модификация «зелёного» автомобиля может выйти на европейский рынок в 2023 году.

Официальной информации о том, как будет выглядеть Ioniq 5 N, пока нет. Это значит, что у художников есть возможность предложить свои варианты того, какой окажется внешность будущего «заряженного» кросс-хэтчбека. Судя по рендеру дизайнера испанского издания motor.es, экстерьер спортивного варианта модели будет немногим отличаться от «обычного» электрокара.

Так, ожидается, что у такого автомобиля будут боковые юбки и заниженные передний и задний бамперы. Это визуально сделает дорожный просвет на несколько миллиметров меньше. У «заряженного» Ioniq 5, вероятно, будут легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна и большого диаметра, что подчеркнёт спортивный характер версии. Также автомобиль, скорее всего, украсят фирменными красными элементами по периметру кузова и шильдиками в виде литеры «N».

Рендер Ioniq 5 N

О салоне новинки информации пока нет, но, скорее всего, он мало чем будет отличаться от интерьера Ioniq 5. Приборная панель кросс-хэтчбека практически полностью сенсорная, но над блоком микроклимата есть ряд физических кнопок. Также здесь пара 12-дюймовых экранов (виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), есть и проекционный дисплей дополненной реальности. Двухспицевое рулевое колесо получило обогрев; опционально доступна встроенная в крышу солнечная панель (с её помощью можно немного подзарядить батарею в светлое время суток).

У Ioniq 5 N, вероятно, будет перенастроенная подвеска, кроме того, автомобилю на платформе e-GMP могут дать другую, более мощную силовую установку. Отметим, у «обычного» электрокара Ioniq ёмкость батареи составляет либо 58, либо 72,6 кВт*ч. На заднеприводной версии с менее ёмким аккумулятором единственный электромотор выдаёт 170 л.с. (350 Нм), на разгон от 0 до 100 км/ч у такой версии уходит 8,5 секунды. На полноприводном варианте с той же батареей два двигателя совокупно выдают 235 л.с. (605 Нм), «сотню» он набирает за 6,1 секунды. В свою очередь отдача у заднеприводного Ioniq 5 с более ёмким аккумулятором равна 217 л.с. (350 Нм), на упражнение уходит 7,4 секунды. Мощность у полноприводного варианта с этой же батареей составляет 306 л.с. (605 Нм), а на разгон с места до 100 км/ч ему требуется 5,2 секунды.

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