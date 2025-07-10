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  • Долгожданный спортседан Hyundai Ioniq 6 N оказался бесконечно далёк от Xiaomi SU7 Ultra

Долгожданный спортседан Hyundai Ioniq 6 N оказался бесконечно далёк от Xiaomi SU7 Ultra

10.07.2025 111 0 0

Компания Hyundai представила в рамках очередного Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) анонсированный ещё в 2022 году спортседан Ioniq 6 N: как и ожидалось, он позаимствовал техническую начинку у соплатформенного кросс-хэтчбека Hyundai Ioniq 5 N, от него же седану достался богатый набор электронных «свистелок».

Hyundai Ioniq 6 N — наглядный пример того, как сильно автопроизводители западного типа, к которым сегодня в полной мере можно отнести и южнокорейскую Hyundai Motor Group, отстали за последние годы по части «электричек» от китайских конкурентов. В то время как Xiaomi SU7 ставит рекорды продаж, а его 1548-сильная топ-версия Ultra объезжает Porsche на Нюрбургринге, компания Hyundai наконец-то выкатила свой Ioniq 6 N с довольно заурядными на фоне лучших «китайцев» техническими характеристиками.

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Предвестником Ioniq 6 N стал концепт Hyundai RN22e образца 2022 года, но на выпуск серийного Ioniq 6 N в дорестайлинговом кузове южнокорейская компания так и не решилась. Минувшей весной исходный Ioniq 6 пережил рестайлинг, а сегодня в Гудвуде наконец-то дебютировала топ-версия N — разумеется, уже в рестайлинговом кузове. Электрический спортседан имеет фирменные для N-моделей Hyundai красно-чёрные вставки на кузове в дополнение к основному цвету и развитый аэродинамический обвес, в том числе подвесное антикрыло на крышке багажника. Очень стильные колёса с перфорированными спицами обуты в шины Pirelli P Zero 5, спроектированные специально для этой машины.

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Силовая установка — двухмоторная, передний электромотор выдаёт 166 кВт (226 л.с.), задний — 282 кВт (383 л.с.), максимальная совокупная отдача — 448 кВт (609 л.с.) и 770 Нм, а в режиме N Grin Boost, который активируется красной клавишей на руле и длится 10 секунд, пиковая мощность увеличивается до 478 кВт (650 л.с.) — всё как у Hyundai Ioniq 5 N двухлетней давности. До 100 км/ч электрический спортседан разгоняется за 3,2 с (на 0,2 с быстрее, чем Hyundai Ioniq 5 N), максимальная скорость — 257 км/ч (у Hyundai Ioniq 5 N — 260 км/ч). Ёмкость батареи — 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не объявлен.

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Подвеска с адаптивными регулируемыми амортизаторами перенастроена на спортивный лад. Жёсткость кузова увеличена с помощью дополнительных распорок в багажнике. Мощные дисковые тормоза должны обеспечить уверенное замедление: спереди установлены 400-миллиметровые диски c четырёхпоршневыми суппортами, сзади — 360-миллиметровые с однопоршневыми суппортами.

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В салоне установлены передние спортивные кресла с интегральными подголовниками и такой же пухлый трёхспицевый руль, как у Hyundai Ioniq 5 N, на него навешены клавиши управления основными электронными надстройками, в том числе подрулевые лепестки переключения виртуальных передач системы N e-Shift, которая путём ограничения мощности и дёрганий имитирует работу 8-ступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями. Практического смысла в этой системе нет — просто забавный аттракцион, равно как и система N Active Sound +, генерирующая фальшивые звуки работы силовой установки.

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Также в оснащение входят системы N Launch Control (обеспечивает максимально быстрый старт), N Battery (доводит температуру батареи до оптимального уровня), N Drift Optimizer (настраиваемый дрифт-режим), N Torque Distribution (регулировка баланса тяги между передними и задними колёсами), N Pedal (помогает проходить повороты), N Brake Regen. (активирует максимальное рекуперативное торможение) и TPMS Custom Mode (регулировка давления в шинах). Всеми этими системами можно долго играться, пытаясь добиться максимально быстрого времени на треке или просто развлекая пассажиров.

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Цена Hyundai Ioniq 6 N на данный момент не объявлена. Для ориентира скажем, что кросс-хэтчбек Hyundai Ioniq 5 N стоит в Германии от 74 900 евро, седан наверняка будет ещё дороже. Между тем Xiaomi SU7 Ultra стоит в Китае от 529 900 юаней — это примерно 63 000 евро в переводе по текущему курсу.

В Гудвуде Hyundai Ioniq 6 N обещает показать всё, на что он способен, а вот на Нюрбургринге мы этот спортседан вряд ли увидим. Впрочем, в данном случае будем рады ошибаться.

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