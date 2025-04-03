Hyundai Ioniq 6 стал похож на акулу после рестайлинга, анонсирована спортивная версия N

Компания Hyundai представила в рамках выставки Seoul Mobility Show 2025 обновлённый среднеразмерный электрический седан Ioniq 6, в том числе в спортивном обвесе N Line, а премьера полноценной спортивной версии Ioniq 6 N намечена на июль.

Электроседан Hyundai Ioniq 6 на модульной платформе E-GMP дебютировал летом 2022 года. Хитом продаж Ioniq 6 не стал из-за специфического дизайна и высоких цен, лучше всего эта модель продаётся в США — на эту страну приходится примерно половина объёма экспортных поставок Ioniq 6 из Южной Кореи. В прошлом году в США продано 12 264 экземпляров Ioniq 6, что на 6% меньше продаж в 2023 году. Для сравнения скажем, что продажи Tesla Model 3 в США в 2024 году составили 189 903 шт. (-17,4%).

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Рестайлинг принёс Hyundai Ioniq 6 совершенно новое оформление передка: на смену крупным фарам, слегка напоминающим Porsche, пришла узкая двухэтажная оптика, причём нижний ярус вписан в своеобразную гигантскую пасть с отрицательным наклоном, из-за чего Ioniq 6 стал похож на акулу — благо профиль кузова с выгнутой вверх поясной линией изначально работал на этот образ. С кормы ради чистоты силуэта убран верхний спойлер, а нижний спойлер типа «утиный хвостик» значительно увеличился в размерах. Оформление заднего бампера у стандартного кузова стало более лаконичным.

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Красная машина на фотографиях — это Ioniq 6 в спортивном обвесе N Line с более агрессивным дизайном бамперов и двухцветной окраской. На групповой фотографии на заднем плане также засвечен будущий полноценный спортседан Hyundai Ioniq 6 N с ещё более агрессивным обвесом — он будет рассекречен в июле.

Предвестником Ioniq 6 N стал концепт Hyundai RN22e образца 2022 года, но на выпуск серийной версии N в дорестайлинговом кузове южнокорейская компания так и не решилась. Официальной информации от технической начинке Ioniq 6 N пока нет, однако мы ожидаем, что она будет такой же, как у соплатформенных кроссоверов Hyundai Ioniq 5 N и Kia EV6 GT, то есть будут два электромотора, максимальная совокупная мощность которых составит не менее 650 л.с.

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Дизайн интерьера Hyundai Ioniq 6 обновлён точечно: появился трёхспицевый руль вместо двухспицевого, блок микроклимата стал крупнее и получил физические клавиши вместо сенсорных, центральный тоннель перекомпонован так, чтобы водителю было удобнее пользоваться расположенными на нём клавишами, отделочные материалы стали более дорогими на вид и на ощупь.

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Технические характеристики обновлённого Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыты — полагаем, там тоже есть существенные изменения. Дорестайлинговый Ioniq 6 предлагается с одно- и двухмоторными силовыми установками на выбор мощностью от 151 до 325 л.с. и батареей ёмкостью 53 либо 77,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в зависимости от модификации составляет от 429 до 614 км по циклу WLTP.