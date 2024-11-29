Обновлённый Kia EV6 GT выходит на рынок: дешевле, чем родственный Hyundai Ioniq 5 N

Формальная премьера обновлённого Kia EV6 GT состоялась на прошлой неделе в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, но тогда были опубликованы только фотографии младшей спортивной версии GT Line, которая выглядит почти как GT, но предлагает меньше мощности. На этой неделе обновлённый Kia EV6 GT справил премьеру в родной Южной Корее и теперь на него наконец можно взглянуть. Южная Корея является родиной Kia EV6 GT не только в силу происхождения марки, но и по факту производства — версия GT выпускается только в этой стране, тогда как все младшие версии обновлённого Kia EV6 в ближайшее время будут локализованы в США на заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия).
Выглядит обновлённый Kia EV6 GT действительно почти так же, как младший Kia EV6 GT Line, но всё же имеет иное оформление решёток в переднем и заднем бамперах, светоотражатели в заднем бампере двойные вертикальные, а не одиночные горизонтальные, в более крупных ажурных колёсах видны яркие жёлто-зелёные суппорты тормозных дисков (у версии GT Line суппорты серые).
К отличительным особенностям версии GT в салоне относятся передние спортивные ковшеобразные кресла с интегральными подголовниками (есть подогрев, вентиляция и память электрорегулировок), руль с меткой центрального положения и кнопкой GT (активирует самый хардкорный ездовой режим) и пёстренькие жёлто-зелёные вставки в отделке сидений и передней панели.
Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки Kia EV6 GT после обновления выросла с 585 л.с. и 740 Нм до 650 л.с. и 770 Нм — таким образом топ-версия Kia EV6 сравнялась по мощности с дебютировавшим в прошлом году Hyundai Ioniq 5 N. Между тем время разгона с места до 100 км/ч не изменилось и составляет прежние 3,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи выросла с 77,4 до 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 355 км по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 18 минут. Габаритная длина обновлённого Kia EV6 GT — 4695 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 2900 мм, снаряженная масса — 2190 кг.
Обновление вдобавок принесло Kia EV6 GT имитатор переключения передач Virtual Gear Shift и генератор фальшивых звуков работы силовой установки — эти не имеющие практического смысла забавы должны повысить эмоциональное вовлечение водителя при управлении электромобилем. В стандартное оснащение входит задний самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерности 255/40 ZR 21.
В Южной Корее обновлённый Kia EV6 GT стоит от 76 050 000 вон (5,97 млн рублей в переводе по текущему курсу) без учёта местных налоговых льгот, тогда как за Hyundai Ioniq 5 N нужно выложить минимум 81 104 100 вон (6,36 млн рублей). Таким образом Hyundai Motor Group продолжает подчёркивать, что родная марка Hyundai имеет более высокий статус, чем удочерённая Kia.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться