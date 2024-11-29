Обновлённый Kia EV6 GT выходит на рынок: дешевле, чем родственный Hyundai Ioniq 5 N

В Южной Корее состоялась локальная премьера обновлённого спортивного электрического кроссовера Kia EV6 GT и сразу начались его продажи, а главное — впервые опубликованы фотографии этого самого обновлённого Kia EV6 GT.

Формальная премьера обновлённого Kia EV6 GT состоялась на прошлой неделе в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, но тогда были опубликованы только фотографии младшей спортивной версии GT Line, которая выглядит почти как GT, но предлагает меньше мощности. На этой неделе обновлённый Kia EV6 GT справил премьеру в родной Южной Корее и теперь на него наконец можно взглянуть. Южная Корея является родиной Kia EV6 GT не только в силу происхождения марки, но и по факту производства — версия GT выпускается только в этой стране, тогда как все младшие версии обновлённого Kia EV6 в ближайшее время будут локализованы в США на заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия).

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Выглядит обновлённый Kia EV6 GT действительно почти так же, как младший Kia EV6 GT Line, но всё же имеет иное оформление решёток в переднем и заднем бамперах, светоотражатели в заднем бампере двойные вертикальные, а не одиночные горизонтальные, в более крупных ажурных колёсах видны яркие жёлто-зелёные суппорты тормозных дисков (у версии GT Line суппорты серые).

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К отличительным особенностям версии GT в салоне относятся передние спортивные ковшеобразные кресла с интегральными подголовниками (есть подогрев, вентиляция и память электрорегулировок), руль с меткой центрального положения и кнопкой GT (активирует самый хардкорный ездовой режим) и пёстренькие жёлто-зелёные вставки в отделке сидений и передней панели.

Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки Kia EV6 GT после обновления выросла с 585 л.с. и 740 Нм до 650 л.с. и 770 Нм — таким образом топ-версия Kia EV6 сравнялась по мощности с дебютировавшим в прошлом году Hyundai Ioniq 5 N. Между тем время разгона с места до 100 км/ч не изменилось и составляет прежние 3,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи выросла с 77,4 до 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 355 км по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 18 минут. Габаритная длина обновлённого Kia EV6 GT — 4695 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 2900 мм, снаряженная масса — 2190 кг.

Обновление вдобавок принесло Kia EV6 GT имитатор переключения передач Virtual Gear Shift и генератор фальшивых звуков работы силовой установки — эти не имеющие практического смысла забавы должны повысить эмоциональное вовлечение водителя при управлении электромобилем. В стандартное оснащение входит задний самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерности 255/40 ZR 21.

В Южной Корее обновлённый Kia EV6 GT стоит от 76 050 000 вон (5,97 млн рублей в переводе по текущему курсу) без учёта местных налоговых льгот, тогда как за Hyundai Ioniq 5 N нужно выложить минимум 81 104 100 вон (6,36 млн рублей). Таким образом Hyundai Motor Group продолжает подчёркивать, что родная марка Hyundai имеет более высокий статус, чем удочерённая Kia.

