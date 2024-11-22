Обновлённый Kia EV6 GT дебютировал в США, он сравнялся по мощности с Hyundai Ioniq 5 N

В родной Южной Корее обновлённый электрический кроссовер Kia EV6 был представлен весной этого года, но тогда не была рассекречена топ-версия GT — в Южной Корее она пока продаётся в дорестайлинговом кузове. Сегодня состоялась премьера обновлённого Kia EV6 для североамериканского рынка, в местной гамме заявлена в том числе версия GT. Сразу скажем, что на фотографиях показана младшая спортивная версия GT Line, которая выглядит почти как GT, но предлагает меньше мощности. Официальных фотографий версии GT пока нет, но объявлены ключевые технические характеристики.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки Kia EV6 GT теперь составляет 650 л.с. и 770 Нм — ровно столько же, сколько у дебютировавшего в прошлом году электрического хот-хэтча Hyundai Ioniq 5 N. На дорестайлинговом Kia EV6 GT силовая установка выдаёт максимум 585 л.с. и 740 Нм. Дополнительная мощность позволила сократить время разгона с места до 100 км/ч с 3,6 до 3,4 секунды. Ёмкость 800-вольтовой батареи выросла с 77,4 до 84 кВт·ч, но запас хода пока не объявлен. Для ориентира скажем, что Hyundai Ioniq 5 N может проехать на одной зарядке 355 км по циклу EPA.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Добавленные в оснащение Kia EV6 GT имитатор переключения передач Virtual Gear Shift и генератор фальшивых звуков работы силовой установки должны повысить эмоциональное вовлечение водителя при управлении хот-хэтчем, практической ценности в них нет. Подробности оснащения обновлённой версии GT пока не раскрыты — полагаем, компания выпустит на эту тему отдельный пресс-релиз.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Любопытно, что все версии Kia EV6 для североамериканского рынка, кроме, собственно, топовой GT, теперь будут выпускаться в США на заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия), Kia EV6 GT будет по-прежнему производиться только в Южной Корее. Родственный Hyundai Ioniq 5 тоже недавно получил американскую прописку, но на другом заводе — новеньком Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), расположенном в округе Брайан (это тоже штат Джорджия). Продажи Kia EV6 в США сейчас растут: с января по октябрь этого года, по данным самой компании, реализовано 17 717 шт. (+8,4% по сравнению с АППГ).

1 / 2 2 / 2

Обновлённый EV6 появится в продаже в первой половине 2025 года, цены пока не объявлены, но с учётом локализации можно ожидать, что они хотя бы не повысятся. Сейчас базовый одномоторный заднеприводный Kia EV6 стоит в США от 43 975 долларов с учётом доставки, версия GT — от 62 975 долларов.