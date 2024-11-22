Рестайлинг ×
  • Обновлённый Kia EV6 GT дебютировал в США, он сравнялся по мощности с Hyundai Ioniq 5 N

Обновлённый Kia EV6 GT дебютировал в США, он сравнялся по мощности с Hyundai Ioniq 5 N

22.11.2024 114 0 0

Вместе с 650-сильной силовой установкой обновлённый Kia EV6 GT позаимствовал у Hyundai Ioniq 5 N имитатор переключения передач и генератор фальшивых звуков работы силовой установки.

В родной Южной Корее обновлённый электрический кроссовер Kia EV6 был представлен весной этого года, но тогда не была рассекречена топ-версия GT — в Южной Корее она пока продаётся в дорестайлинговом кузове. Сегодня состоялась премьера обновлённого Kia EV6 для североамериканского рынка, в местной гамме заявлена в том числе версия GT. Сразу скажем, что на фотографиях показана младшая спортивная версия GT Line, которая выглядит почти как GT, но предлагает меньше мощности. Официальных фотографий версии GT пока нет, но объявлены ключевые технические характеристики.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки Kia EV6 GT теперь составляет 650 л.с. и 770 Нм — ровно столько же, сколько у дебютировавшего в прошлом году электрического хот-хэтча Hyundai Ioniq 5 N. На дорестайлинговом Kia EV6 GT силовая установка выдаёт максимум 585 л.с. и 740 Нм. Дополнительная мощность позволила сократить время разгона с места до 100 км/ч с 3,6 до 3,4 секунды. Ёмкость 800-вольтовой батареи выросла с 77,4 до 84 кВт·ч, но запас хода пока не объявлен. Для ориентира скажем, что Hyundai Ioniq 5 N может проехать на одной зарядке 355 км по циклу EPA.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Добавленные в оснащение Kia EV6 GT имитатор переключения передач Virtual Gear Shift и генератор фальшивых звуков работы силовой установки должны повысить эмоциональное вовлечение водителя при управлении хот-хэтчем, практической ценности в них нет. Подробности оснащения обновлённой версии GT пока не раскрыты — полагаем, компания выпустит на эту тему отдельный пресс-релиз.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Любопытно, что все версии Kia EV6 для североамериканского рынка, кроме, собственно, топовой GT, теперь будут выпускаться в США на заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия), Kia EV6 GT будет по-прежнему производиться только в Южной Корее. Родственный Hyundai Ioniq 5 тоже недавно получил американскую прописку, но на другом заводе — новеньком Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), расположенном в округе Брайан (это тоже штат Джорджия). Продажи Kia EV6 в США сейчас растут: с января по октябрь этого года, по данным самой компании, реализовано 17 717 шт. (+8,4% по сравнению с АППГ).

1 / 2
2 / 2

Обновлённый EV6 появится в продаже в первой половине 2025 года, цены пока не объявлены, но с учётом локализации можно ожидать, что они хотя бы не повысятся. Сейчас базовый одномоторный заднеприводный Kia EV6 стоит в США от 43 975 долларов с учётом доставки, версия GT — от 62 975 долларов.

кроссовер США спортивные авто электромобиль новинки рестайлинг KIA KIA EV6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новинки Конкурент Гранты, бизнес-джет и дешевая электричка: обзор новинок JAC для российского рынка Марка JAC присутствует на российском рынке достаточно давно, с 2014 года, но в течение многих лет особой активности за ней замечено не было, по крайней мере – в легковом сегменте. Затем она... 544 0 2 22.11.2024
Статьи / Шины и диски Легкосплавные диски: полезный аксессуар или уловка маркетологов? На рынке запчастей и аксессуаров для автомобилей присутствует огромное количество сомнительных предложений. Дешёвые автопылесосы, насадки на глушители, вольтметры, работающие от прикуривател... 2140 3 0 21.11.2024
Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: подгнивающие пороги и аккумулятор как расходник В России у Ford Kuga всегда была довольно узкая ниша в сегменте. И первое, и второе поколение покупали, но не массово – не в последнюю очередь из-за сравнительно высоких цен. Не помогла их с... 4853 16 0 20.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65709 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52365 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21062 11 9 30.07.2024
Change privacy settings