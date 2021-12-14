Genesis G90 растерял моторы со сменой поколений, зато обрёл пневмоподвеску и стал роскошнее

Новый седан предложат только с одним мотором, тогда как у предшественника их три. При этом длиннобазная «четырехдверка» в плане техники все же отличилась.

Облик Genesis G90 нового поколения раскрыли в конце ноября, а теперь состоялась полноценная премьера почти со всеми характеристиками. Напомним, предыдущий седан в строю с 2015-го (в Корее «четырехдверка» сначала носила индекс EQ900), кардинальный рестайлинг он пережил три года назад. Главными конкурентами модели считаются Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. В глобальном масштабе корейскому «премиуму» обогнать «немцев» так и не удалось, новый G90 тоже вряд ли окажется популярнее «большой тройки», но шанс упрочить свои позиции у него есть.

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Как и остальные последние модели Genesis свежий седан обрел двухполосную диодную головную оптику, при этом сами линии сделали тоньше. Вдобавок повторители поворотников на передних крыльях тоже выполнены в виде полосок – как у концептуального купе Genesis X, представленного минувшей весной. Другие «фишки» экстерьера нового G90 – фамильная гигантская радиаторная решетка (но с другим рисунком), выдвижные ручки дверей, «ломанная» подоконная линия и тонкие же светящиеся полоски на корме. Капот объединен с крыльями, дабы сократить количество зазоров.



Удлиненный Genesis G90

Вместе со стандартным седаном представлен и удлиненный: лимузин лишился глухой центральной вставки, у него теперь просто растянуты задние двери. Кроме того, у длиннобазной модели больше хромированного декора снаружи, плюс этому исполнению положены 20-дюймовые колеса особого дизайна.



Длина «обычного» седана увеличилась на 70 мм до 5275 мм, ширина теперь составляет 1930 мм (+15 мм по сравнению с предшественником), высота – 1490 мм (-5 мм), колесная база выросла на 20 мм до 3180 мм. Лимузин нового поколения, напротив, компактнее предыдущего G90 L: длина и расстояние между осями – 5465 и 3370 мм соответственно против 5495 и 3450 мм.

Как и прежде, в основе Genesis G90 лежит заднеприводная платформа (впрочем, как и у остальных моделей марки). При этом «четырехдверка» наконец-то получила пневмоподвеску. Она многокамерная и в сочетании с адаптивной подвеской Preview-ECS подстраивается под дорожные условия, используя данные фронтальной камеры и навигатора: например, приподнимет кузов на 10 или 25 мм, если впереди есть неровности (причем за 100 метров до того, как машина окажется на таком участке дороги), а при движении по крутому склону будет приподнята только передняя ось. Вдобавок для «четырехдверки» предусмотрено полноуправляемое шасси.



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Салон полностью новый. Виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы все так же объединены, но при этом их разделяет декоративная вставка, растянувшаяся почти на всю переднюю панель. А еще «табло» теперь возвышается над передней панелью. Дефлекторы обдува спрятали в одну линию, блок управления «климатом» сделали сенсорным, а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Двери закроются сами, стоит нажать кнопку (нужные клавиши расположены собственно, на дверях, подлокотнике второго ряда или на консоли) или при нажатии на педаль тормоза после посадки.



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Все кресла – с функцией массажа и десятью воздушными ячейками (в спинке и подушке). Боковые валики сдуваются, когда пассажиры выходят из машины, а в спортивном режиме или на скорости выше 130 км/ч они, напротив, автоматически надуваются для лучшей поддержки. В подлокотнике задних сидений есть отдельный сенсорный экран, у дорогих комплектаций правое пассажирское кресло с выдвижной подставкой для ног, а еще для VIP-седока предусмотрена дополнительная подставка – она откидывается из спинки переднего сиденья. Разумеется, в отделке интерьера применяются дорогие материалы.



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Также в арсенале модели значатся системы активного шумоподавления и распознавания владельца по отпечатку пальца, два отдельных панорамных люка (над первым и вторым рядами), автопарковщик, множество систем помощи водителю и – впервые для Genesis – система ароматизации (как у Мерседеса; для G90 предложены три аромата на выбор).



Предыдущий G90 доступен с тремя бензиновыми моторами на выбор: это битурбированный V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), «атмосферники» V6 3.8 GDI (315 л.с., в РФ – 309 л.с.) и V8 5.0 GDI (425 л.с., в РФ – 413 л.с.). Новому же седану ни один из них не достался – «четырехдверку» предложат с 380-сильным бензиновым V6 3.5 T-GDI с двойным наддувом (530 Нм), знакомым по другим свежим моделям марки (в частности, этот движок входит в гамму кроссовера GV70 и младшего седана G80). А длиннобазная «четырехдверка» оснащается этим же двигателем, но имеющим 48-вольтовый электрический нагнетатель e-S/C. Отдача такого варианта пока не разглашается. Коробка по-прежнему одна – восьмиступенчатый «автомат», привод – задний или полный. Скорее всего, позже флагманский седан получит еще и полностью электрическую версию («зеленые» исполнения есть у тех же GV70 и G80).



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В Корее уже объявлены стартовые цены: стандартный новый Genesis G90 стоит от 89 570 000 вон (около 5 562 000 рублей по текущему курсу), лимузин – от 165 570 000 вон (10 282 000 рублей). Для сравнения, последний Mercedes-Benz S-Class там обойдется минимум в 140 600 000 вон (8 731 000 рублей), а Mercedes-Maybach стоит от 271 600 000 вон (16 866 000 рублей).



На родине заказы на G90 начнут принимать 17 декабря. До других стран модель нового поколения доберется в следующем году. Актуальный седан у нас сегодня стоит от 6 975 000 рублей.