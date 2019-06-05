Объявлены цены на обновленный Genesis G90

3 июня 2019 года в Электротеатре «Станиславский» состоялась всероссийская премьера флагмана линейки Genesis, большого седана G90.

Внешность G90 претерпела существенные изменения, главным элементом которых стала новая облицовка радиатора в форме пятиугольного щита. Новое оформление передней части дополнили фары Quad Lamps. В целом образ получился весьма агрессивным.

Под стать внешности и внутреннее наполнение: G90 может оснащаться тремя версиями двигателей в сочетании с полноприводной трансмиссией: V6 объёмом 3.8 литра (309 л.с.), V6 Twin Turbo объёмом 3.3 литра (370 л.с.), а также V8 объёмом 5 литров (мощностью 413 л.с.).

Новый G90 предлагает беспрецедентный уровень активной и пассивной защиты: 10 подушек безопасности, включая коленные для водителя и переднего пассажира; система мониторинга слепых зон; интеллектуальный круиз-контроль с автоматической поддержкой скорости и расстояния до впереди идущих транспортных средств, система удержания автомобиля в полосе движения c автоматическим подруливанием. Имеется система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади (RCCA), система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) (которая теперь может распознавать вело- и мототранспорт). Cистема безопасного выхода (SEA) предупредит водителя и пассажиров о приближении какого-либо объекта.

Автомобиль оснащен мультимедийно-навигационной системой с сенсорным экраном с диагональю 12.3 дюйма встроенной поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. Повышенный комфорт для пассажиров обеспечат активная система шумоподавления и система управления жесткостью амортизаторов в режиме реального времени.

На российском рынке новинка будет представлена в четырех комплектациях – Prestige, Premier, Elite и Royal.

Версию Prestige с двигателем 309 л.с. можно приобрести за 4 690 000 руб, с более мощным 370-сильным двигателем — 4 995 000 руб. Стоимость автомобиля в комплектации Premier составит 5 280 000 руб. Версия Elite с атмосферным V6 будет предложена клиентам за 5 590 000 руб, и 5 945 000 (с 370-сильным турбомотором). Цена топовой комплектации Royal составит 6 355 000 руб за автомобиль с V6 Twin Turbo и 6 560 000 руб с двигателем V8. Для комплектаций Premier и Elite доступны пакеты дополнительного оборудования. Ну а самым притязательным клиентам предлагается удлиненная версия G90 L с двигателем мощностью 413 л.с. по цене 6 860 000 руб.

По словам управляющего директора «Хендэ мотор СНГ» Алексея Калицева, руководство марки планирует продавать около 200 Genesis G90 в год. В целом же, по его словам, можно ожидать, что продажи марки Genesis в этом году перевалят рубеж в 2000 единиц.