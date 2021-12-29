Паркетник Tata Nexon EV станет дальнобойнее в новом модельном году

Электрический паркетник Tata Nexon EV дебютировал в 2019-м (у него есть брат с ДВС), и сегодня, по данным местных СМИ, он является самым популярным батарейным автомобилем Индии. В частности, по итогам первой половины текущего финансового года (апрель-сентябрь 2021) реализовано 3618 таких кроссов, хотя не исключено, что бо́льшую часть приобрели госучреждения. Как бы то ни было, но занимающий вторую строчку в «зеленом» рейтинге кроссовер MG ZS EV за аналогичный период разошелся по Индии тиражом 1789 экземпляров, а результат Hyundai Kona Electric – 51 шт. Тем временем Tata готовится вывести на рынок модернизированный электрокросс.

Актуальный Tata Nexon EV 1 / 2 Актуальный Tata Nexon EV 2 / 2

Как сообщает издание Autocar India, главной обновкой будет батарея емкостью 40 кВт*ч, причем нынешний аккумулятор на 30,2 кВт*ч якобы останется в строю. По информации индийцев, из-за батареи большего размера «скукожится» багажник, но точный показатель не раскрывается (объем грузового отсека актуального Nexon EV – 350 л). Кроме того, у новой версии увеличится снаряженная масса – примерно на 100 кг (показатель актуального электрокросса – 1400 кг).



Актуальный Tata Nexon EV 1 / 2 Актуальный Tata Nexon EV 2 / 2

Зато вырастет дальнобойность: предполагается, что с батареей на 40 кВт*ч Nexon EV сможет проехать 400 км. Правда, этот показатель рассчитан по индийским стандартам, реальный же запас хода, отмечает Autocar, составит где-то 300-320 км. Паспортный пробег паркетника с аккумулятором емкостью 30,2 кВт*ч – 312 км (реальный – 201-216 км, по данным Autocar India). Для сравнения, MG ZS EV в Индии имеет батарею на 44,5 кВт*ч, Hyundai Kona Electric – емкостью 39,2 кВт*ч. Дальнобойность модели MG – 419 км, Хёндэ – 452 км (но и эти показатели рассчитаны по местным стандартам).



Актуальный Tata Nexon EV

О моторе Tata Nexon EV издание не упоминает, то есть, его реформы, видимо, не затронут: на нынешнем паркетнике электродвигатель выдает 129 л.с. и 245 Нм (у MG ZS EV – 143 л.с. и 353 Нм, у Hyundai Kona Electric – 136 л.с. и 395 Нм). При этом кроссоверу Таты еще прочат косметические изменения в дизайне (например, новые диски), а список оборудования может пополниться системой стабилизации.



В продаже Nexon EV с новой батареей ждут в первой половине следующего года. Нынешний электрокросс Таты стоит от 1 424 000 рупий (но непонятно, есть ли субсидии от государства), что эквивалентно около 1 401 000 рублей по актуальному курсу.