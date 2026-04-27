Гибридные авто ×
Freelander 8: рассекречена внешность серийного большого SUV от Land Rover и Chery

27.04.2026 730 0 1
Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover в ускоренном режиме готовит рынок к выходу первой модели суббренда Freelander, её продажи в Китае должны начаться во второй половине текущего года. Сегодня объявлено, что первая модель будет называться Freelander 8, опубликованы первые фотографии экстерьера.

Не прошло и месяца с дебюта концепта Freelander Concept 97, как у же раскрыта внешность серийной модели на его базе, причём фотографии закамуфлированного серийного Freelander 8 нам показали ещё две недели назад (тогда, правда, ещё не было известно, что он получил имя Freelander 8).

В прошлом имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год, а теперь это суббренд для Китая, под которым CJLR (Chery Jaguar Land Rover) с 2026 по 2030 год выведет на рынок не менее шести новых моделей сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды). Все эти модели будут построены на платформах Chery, а Land Rover помогает только с дизайном.

Freelander 8 отличается от концепта Freelander Concept 97 более богатой деталировкой, увеличенными свесами и наличием центральных стоек кузова (у концепта их нет, а задние двери открываются в противоположную передним сторону). Своим дизайном Freelander 8 напоминает одновременно нынешний Land Rover Defender и Land Rover Discovery третьего поколения. Логотипов Land Rover на кузове Freelander 8 нет, для нового суббренда разработан собственный логотип, его элементы нашли отражение в дизайне светотехники.

Напомним, что в 2023 году марка Land Rover была расщеплена на три суббренда — Range Rover, Discovery и Defender, у каждого теперь своя модельная линейка, но марка Land Rover их всё же связывает, а Freelander стоит как бы особняком в этом портфолио. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть, для мощного старта уже подготовлены более 60 торговых точек в 50 городах. Со временем китайские Фрилендеры на платформах Chery отправятся на экспорт, в том числе в Европу.

Официальной информации о силовых установках Freelander 8 пока нет. Неофициальные источники (китайские и британские СМИ) сообщают, что будут как полностью электрические, так и plug-in гибридные версии, все они будут иметь 800-вольтовую архитектуру, тяговые батареи можно будет заряжать на мощности до 350 кВт. В оснащении Freelander 8 заявлен 896-канальный лидар над лобовым стеклом и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8397 — они необходимы для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, которые будет поставлять Huawei. Тяговые батареи будет поставлять CATL.

На рендере plug-in гибридной версии можно разглядеть адаптивную пневмоподвеску, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Является Freelander 8 внедорожником или кроссовером, пока неизвестно, разница между этими понятиями в приложении к электромобилям и последовательным гибридам очень размыта, но разработчики в любом случае обещают недюжинные способности на бездорожье.

Интерьер концепта Freelander Concept 97

Интерьер Freelander 8 пока не рассекречен, но можно ожидать, что он будет трёхрядным и будет во многом повторять интерьер концепта Freelander Concept 97, то есть ждём большой приборный экран во всю ширину салона и минимум физических клавиш — китайцы такое любят. Полноценная премьера Freelander 8 со всеми подробностями состоится в ближайшие месяцы.

внедорожник кроссовер Китай электромобиль новинки гибридные авто Land Rover Land Rover Freelander Freelander Freelander Freelander 8 Chery
Обновлено 28.04.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Change privacy settings