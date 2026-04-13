Китайский Freelander показался в серийном виде — таким мог бы быть новый Discovery!

В прошлом имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год, а теперь это суббренд для Китая, под которым CJLR (Chery Jaguar Land Rover) с 2026 по 2030 год выведет на рынок не менее шести новых моделей внедорожников и кроссоверов сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды), все они будут построены на платформах Chery.
Первой моделью суббренда Freelander будет большой трёхрядный кроссовер, предвестником которого стал показанный 31 марта концепт Freelander Concept 97. Сегодня впервые опубликованы фотографии серийной версии в камуфляжной оклейке во время климатических тестов на севере Швеции.
Если внимательно присмотреться к фотографиям концепта и сравнить их с фотографиями серийного кроссовера, то можно заметить, что серийный Freelander крупнее концепта (увеличены передний и задний свесы) и имеет более угловатый облик (грани концепта нарочито скруглены). «Да это же новый Discovery!», — уже успели воскликнуть фанаты и просто опытные знатоки марки Land Rover.
Действительно, новый Freelander от Chery своими пропорциями напоминает Land Rover Discovery 3 двадцатилетний давности, то есть третьего поколения, одного из самых удачный в плане известности и продаж. Салон между тем на стадии концепта выглядел как типично китайский, о связи с Land Rover здесь напоминают разве что шайбы выбора ездовых режимов на центральном тоннеле, да и то весьма условно.
У серийного Freelander, в отличие от концепта, есть центральные стойки кузова, нормальные двери и ручки, отвечающие новым правилам КНР. Салон будет трёхрядным. Информации о силовых установках нет, но ожидается, что будут как полностью электрические, так и гибридные версии. В оснащении заявлен 896-строчный лидар над лобовым стеклом и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8397 — они необходимы для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, которые будет поставлять Huawei.
В июне суббренд Freelander обещает раскрыть новые подробности о своей первой модели — возможно, именно тогда состоится премьера. Продажи начнутся до конца текущего года, так что премьеру в любом случае долго ждать не придётся. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть, для мощного старта уже подготовлены более 60 торговых точек в 50 городах. Со временем китайские Фрилендеры на платформах Chery отправятся на экспорт, в том числе в Европу.
Напомним, что в 2023 году марка Land Rover была расщеплена на три суббренда — Range Rover, Discovery и Defender, у каждого теперь своя модельная линейка, а Freelander будет четвёртым в этом портфолио. Пока не очень ясно, в чём будет состоять разница в позиционировании Discovery и Freelander, если первую модель Freelander уже принимают за новый Discovery. Как говорится, будем наблюдать.
