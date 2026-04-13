Китайский Freelander показался в серийном виде — таким мог бы быть новый Discovery!

Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover приступило к финальной стадии разработки первой модели суббренда Freelander, в продажу в Китае она поступит во второй половине текущего года.

В прошлом имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год, а теперь это суббренд для Китая, под которым CJLR (Chery Jaguar Land Rover) с 2026 по 2030 год выведет на рынок не менее шести новых моделей внедорожников и кроссоверов сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды), все они будут построены на платформах Chery.

Freelander Concept 97 1 / 10 Freelander Concept 97 2 / 10 Freelander Concept 97 3 / 10 Freelander Concept 97 4 / 10 Freelander Concept 97 5 / 10 Freelander Concept 97 6 / 10 Freelander Concept 97 7 / 10 Freelander Concept 97 8 / 10 Freelander Concept 97 9 / 10 Freelander Concept 97 10 / 10

Первой моделью суббренда Freelander будет большой трёхрядный кроссовер, предвестником которого стал показанный 31 марта концепт Freelander Concept 97. Сегодня впервые опубликованы фотографии серийной версии в камуфляжной оклейке во время климатических тестов на севере Швеции.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Если внимательно присмотреться к фотографиям концепта и сравнить их с фотографиями серийного кроссовера, то можно заметить, что серийный Freelander крупнее концепта (увеличены передний и задний свесы) и имеет более угловатый облик (грани концепта нарочито скруглены). «Да это же новый Discovery!», — уже успели воскликнуть фанаты и просто опытные знатоки марки Land Rover.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Действительно, новый Freelander от Chery своими пропорциями напоминает Land Rover Discovery 3 двадцатилетний давности, то есть третьего поколения, одного из самых удачный в плане известности и продаж. Салон между тем на стадии концепта выглядел как типично китайский, о связи с Land Rover здесь напоминают разве что шайбы выбора ездовых режимов на центральном тоннеле, да и то весьма условно.

Land Rover Discovery 3 1 / 3 Land Rover Discovery 3 2 / 3 Land Rover Discovery 3 3 / 3

У серийного Freelander, в отличие от концепта, есть центральные стойки кузова, нормальные двери и ручки, отвечающие новым правилам КНР. Салон будет трёхрядным. Информации о силовых установках нет, но ожидается, что будут как полностью электрические, так и гибридные версии. В оснащении заявлен 896-строчный лидар над лобовым стеклом и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8397 — они необходимы для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, которые будет поставлять Huawei.

В июне суббренд Freelander обещает раскрыть новые подробности о своей первой модели — возможно, именно тогда состоится премьера. Продажи начнутся до конца текущего года, так что премьеру в любом случае долго ждать не придётся. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть, для мощного старта уже подготовлены более 60 торговых точек в 50 городах. Со временем китайские Фрилендеры на платформах Chery отправятся на экспорт, в том числе в Европу.

Напомним, что в 2023 году марка Land Rover была расщеплена на три суббренда — Range Rover, Discovery и Defender, у каждого теперь своя модельная линейка, а Freelander будет четвёртым в этом портфолио. Пока не очень ясно, в чём будет состоять разница в позиционировании Discovery и Freelander, если первую модель Freelander уже принимают за новый Discovery. Как говорится, будем наблюдать.

