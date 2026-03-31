Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового Freelander

Подробная информация появится в июне 2026 года. Ожидается, что серийный новый кроссовер не будет эксклюзивом для Китая, в дальнейшем такие машины отправят и на другие рынки.

Jaguar Land Rover и Chery на сегодняшний день имеют равнодолевое совместное предприятие CJLR (Chery Jaguar Land Rover). Оно существует с 2012 года и включает в себя сборочный завод в городе Чаншу (провинция Цзянсу, Китай). Площадка по выпуску локализованных машин Jaguar и Land Rover оказалась не столь востребованной, как предполагалось изначально: совокупный объём их продаж в январе-феврале 2026-го оказался менее 3 тыс. единиц. Так что в СП решили разработать новинку, которая, предположительно, привлечёт внимание клиентов.

Шоу-кар Freelander Concept 97

Речь идёт о проекте по возрождению Freelander. Напомним, имя Freelander изначально полагалось британскому компактному кроссоверу: он выпускался в двух поколениях в период с 1997 по 2015 годы. Позже его заменили SUV под названием Discovery Sport, а наименование Freelander списали в архив. Однако в 2024 году с него «стряхнули пыль»: название Freelander было решено использовать для суббренда, предназначенного в первую очередь для Китая. Под ним CJLR планирует выпускать электромобили и plug-in гибриды, в основе которых будут платформы Chery.

Неделей ранее производитель опубликовал тизер предвестника нового Freelander, уже тогда стало ясно, что у грядущего SUV будет не совсем привычный для Land Rover дизайн. А теперь рассекречен шоу-кар, получивший название Freelander Concept 97 (судя по всему, это отсылка к году появления оригинальной «чисто британской» модели).

Стоит отметить, что на кузове и в салоне концепта нет логотипов Land Rover. Однако на кромке капота и на корме можно увидеть крупные надписи с названием суббренда. Помимо этого, Concept 97 получил элементы необычной формы, которые повторяются в оформлении множество раз: в нижней части переднего и заднего бамперов, в световом рисунке головной оптики сложной формы и задних фонарей, в дверных ручках и корпусах наружных зеркал, а также в том, как выполнены подножки и рисунок протектора шин.

Шоу-кар получил трёхцветный кузов с «оквадраченными» формами, распашные двери, массивные расширенные полукруглые накладки на колёсные арки, двухцветные колёсные диски и полноценные чёрные рейлинги на крыше. В качестве основного цвета кузова для концепта Freelander предлагается пара вариантов – синий Glacier Blue и зелёный Thousand Mountain Green.

Салон шоу-кара Freelander Concept 97

Трёхрядный салон Freelander Concept 97 рассчитан на шестерых седоков: задний диван сочетается со вторым рядом отдельных кресел. В основании лобового стекла установлен большой горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов, перед водителем расположен трёхспицевый руль со слегка «сплюснутым» ободом.

По центру передней панели у концепта установлен тачскрин информационно-развлекательной системы с рядом физических кнопок в его основании, а для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен дополнительный монитор, интегрированный в потолок. Кроссовер снабдили чипом Qualcomm Snapdragon 8397 и системой Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4.1 с новым лидаром.

Информации о технике пока практически нет, известно лишь, что концепт имеет 800-вольтовую архитектуру, а ранее сообщалось, что он оснащается plug-in гибридной установкой. Более подробная информация появится в июне этого года.

Известно, что под суббрендом Freelander в период с 2026 по 2030 годы будет выпущено в общей сложности шесть новых моделей с различными «начинками» – речь идёт и о подключаемых гибридах, и о plug-in гибридах типа range-extender, и о вариантах с полностью электрической техникой.