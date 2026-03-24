  • Совсем другой Land Rover: тизер и дата премьеры нового Freelander на платформе Chery

Совсем другой Land Rover: тизер и дата премьеры нового Freelander на платформе Chery

24.03.2026 792 0 1
Совсем другой Land Rover: тизер и дата премьеры нового Freelander на платформе Chery

Ровно через неделю совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover представит первую модель суббренда Freelander — это будет большой plug-in гибридный кроссовер с не вполне типичным для Land Rover дизайном.

Раньше имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год, затем ему на смену пришёл ныне здравствующий кроссовер Discovery Sport, а имя Freelander было отправлено в архив. В 2024 году это имя из архива вынули и объявили, что теперь Freelander — не конкретная модель, а суббренд для Китая, под которым будут выпускаться высокотехнологичные кроссоверы сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды) на платформах Chery.

У Jaguar Land Rover и Chery есть работающее с 2012 года равнодолевое совместное предприятие CJLR (Chery Jaguar Land Rover) с собственным сборочным заводом в городе Чаншу провинции Цзянсу. Задумывалось это СП для локализации британских моделей Jaguar и Land Rover в Китае, но теперь британские модели в Китае никому не нужны: их общий объем продаж в январе-феврале этого года не достиг даже 3000 штук — ясно, что содержать завод под такие объёмы производства не имеет смысла, поэтому, собственно, и был задуман проект возрождения Freelander.

Завод в Чанше уже модернизирован под выпуск электромобилей и plug-in гибридов под маркой Freelander, на это CJLR потратила 435 млн долларов. Модельный ряд Freelander будет базироваться на различных платформах Chery, а дебютной моделью, как сообщают китайские СМИ, будет большой трёхрядный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой (бензиновый турбомотор объём 1,5 л + три электромотора). Сегодня CJLR опубликовала тизер этой новинки и объявила, что её мировая премьера состоится 31 марта.

Статус мировой премьеры вполне справедлив, поскольку Китай не будет эксклюзивным рынком для Freelander, со временем китайские Ленд Роверы на платформе Chery отправятся на экспорт, в том числе в Европу. В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть, для мощного старта уже подготовлены более 60 торговых точек в 50 городах.

Напомним, что в 2023 году марка Land Rover была расщеплена на три суббренда — Range Rover, Discovery и Defender, у каждого теперь своя модельная линейка, а Freelander будет четвёртым в этом портфолио. Пока не очень ясно, в чём будет состоять разница в позиционировании Discovery и Freelander.

На днях JLR подтвердила увольнение главного дизайнера Джерри Макговерна, преемник пока не назван. Макговерн так или иначе курировал дизайн первой модели Freelander, и она, судя по тизеру, не будет иметь ничего общего с прежними одноимёнными компактными кроссоверами. Дебютный Freelander, судя по всему, будет весьма брутальным на вид — так сейчас модно. Ценовых ориентиров пока нет, но ожидается, что модели Freelander будут относительно доступными, иначе они не смогут конкурировать с набравшими силу местными, китайскими брендами, в том числе теми, что наплодила сама компания Chery.

кроссовер Китай новинки гибридные авто Land Rover Land Rover Freelander
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat
Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70
