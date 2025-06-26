Lancia полностью рассекретила электрический хот-хэтч Ypsilon HF и бензиновый HF Line

Итальянская марка Lancia, входящая в состав корпорации Stellantis, начала продажи хэтчбеков Ypsilon HF и HF Line. Цены кусаются, так что ажиотажного спроса можно не ждать.

Хэтчбек Lancia Ypsilon пятого поколения, построенный на французской модульной платформе CMP, справил премьеру в феврале прошлого года, в мае того же года был завечен электрический хот-хэтч Ypsilon HF, и вот сегодня он поступил в продажу, минимальная цена в Италии составляет 39 200 евро, но живые экземпляры появятся у дилеров только к концу лета. Одновременно дебютировал псведоспортивный Ypsilon HF Line, который выглядит почти так же, как Ypsilon HF, но имеет обычную техническую начинку — гибридную либо электрическую.

Lancia Ypsilon HF Line (белая машина) и Lancia Ypsilon HF (оранжевая машина) 1 / 5 Lancia Ypsilon HF Line (белая машина) и Lancia Ypsilon HF (оранжевая машина) 2 / 5 Lancia Ypsilon HF Line (белая машина) и Lancia Ypsilon HF (оранжевая машина) 3 / 5 Lancia Ypsilon HF Line (белая машина) и Lancia Ypsilon HF (оранжевая машина) 4 / 5 Lancia Ypsilon HF Line (белая машина) и Lancia Ypsilon HF (оранжевая машина) 5 / 5

Гибридный Ypsilon HF Line стоит от 28 200 евро, он оснащается 1,2-литровой бензиновой «турботройкой» в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый электромотор, максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 110 л.с. и 205 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Привод у всех версий Ypsilon только передний.

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Электрический Ypsilon HF Line стоит от 37 900 евро, его передние колёса приводит в движение электромотор с максимальной отдачей в 156 л.с. и 260 Нм, первую «сотню» такой хэтчбек набирает за 8,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Ёмкость батареи — 54 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 418 км по циклу WLTP.

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Настоящий хот-хэтч Ypsilon HF может быть только электрическим, мотор здесь выдаёт 280 л.с. и 345 Нм, между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen, подвеска занижена на 20 мм, колея расширена на 30 мм, жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличена на 67%, заднего — сразу на 153%. Штатные колёса — 18-дюймовые (у версий HF Line — 17-дюймовые), передние колёса оснащены мощными вентилируемыми дисковыми тормозами диаметром 355 мм с 4-поршневыми суппортами Alcon.

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До 100 км/ч Ypsilon HF разгоняется за 5,6 с (на 0,1 с быстрее, чем представленный две недели назад родственный Peugeot E-208 GTi), максимальная скорость — 180 км/ч. Ёмкость батареи — те же 54 кВт·ч, что у младшей электрической версии, запас хода на одной зарядке — 370 км по циклу WLTP (на 20 км больше, чем у Peugeot E-208 GTi).

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Внешние особенности Ypsilon HF и HF Line — это более агрессивный, чем у других версий, аэродинамический обвес и логотипы HF по периметру кузова. В салоне Ypsilon HF установлены передние спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а приборный и мультимедийный экраны (оба 10,25-дюймовые) получили особое графическое оформление.

Напомним, что буквы HF расшифровываются как Hi-Fi или High Fidelity, что можно перевести с английского на русский как «высокая приверженность» или «высокая точность». У этих букв давняя история: изначально, а именно в 1960 году на Женевском автосалоне группа состоятельных фантов Lancia организовала клуб Lancia Hi-Fi. Чтобы стать членом этого клуба, нужно было иметь в гараже не менее шести автомобилей Lancia. Впоследствии буквами HF стали маркироваться наиболее производительные версии дорожных моделей Lancia, их же взяла на вооружение заводская гоночная команда итальянской марки. Бегущий слоник поверх букв HF — это личный талисман Джанни Лянча, сына основателя компании Винченцо Лянча. Смысл этого талисмана в том, что бегущего слона ничто не остановит.

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Помимо вышеупомянутого Peugeot E-208 GTi у Lancia Ypsilon HF есть и другие ближайшие родственники, а именно субкомпактные кроссоверы Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce, скоро к ним присоединится Opel Mokka GSE.

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Добавим, что затеянный в 2021 году после образования корпорации Stellantis перезапуск марки Lancia идёт с большим скрипом, так как вышло дорого, скучно и не очень практично. За первые пять месяцев этого года в Европе, по данным JATO Dynamics, реализовано лишь 5570 экземпляров Lancia Ypsilon, что на 73% меньше продаж в январе-мае 2024 года. Вряд ли дебют версий HF и HF Line сможет существенно повлиять на динамику спроса.