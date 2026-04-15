У Range Rover Sport появилась юбилейная спецверсия Twenty Edition

Компания Land Rover начала выпускать внедорожник, получивший название Range Rover Sport, в 2005 году, а актуальное третье поколение дебютировало в мае 2022-го. У модели есть топовая версия, имеющая прибавку в виде литер SV к названию: этот вариант появился в конце весны 2023 года, причём изначально он выпускался ограниченным тиражом в версиях Edition 1 и Edition 2. Стандартная модификация SV – уже без ограничений по количеству выпущенных экземпляров – стартовала летом 2025-го.

На фото: Range Rover Sport Twenty Edition

Теперь линейка Range Rover Sport пополнилась за счёт ещё одной, на этот раз юбилейной спецверсии. Она получила соответствующую прибавку к названию – Twenty Edition, при этом 20 лет отсчитывается от первого полного года серийного выпуска. Этот особенный вариант внедорожника имеет отличия во внешности и салоне.

Одним из наиболее заметных внешних отличий является эксклюзивный оранжевый оттенок Sanguinello Orange для окраса кузова, который был создан под влиянием от концепта Range Stormer – он являлся предвестником серийного Range Rover Sport первого поколения и был показан в 2004-м в США.

При этом в палитре есть и пара более нейтральных вариантов – чёрный Santorini Black и белый Ostuni White. Ещё в списке особенностей Range Rover Sport Twenty Edition числятся 23-дюймовые серебристые колёсные диски, а также декоративная вставка на переднем крыле с названием спецверсии.

В салоне спецверсии установлены кресла-ковши с карбоновой спинкой, отделанные кожей чёрного цвета (аналогичные сидения положены топ-версии Range Rover Sport SV). Ещё у юбилейной модификации внедорожника обивка потолка выполнена из чёрной замши, а на центральном тоннеле есть вставки из углеволокна (как и на дверных картах) с указанием на название спецверсии, а также его можно увидеть на порогах.

Подключаемый гибрид Range Rover P550e — это единственный предлагаемый силовой агрегат, который сочетает в себе рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 38,2 кВт*ч. Суммарная мощность составляет 542 л.с., и на электричестве он может проехать до 71 мили. Цены начинаются от 115 790 фунтов стерлингов, что лишь ненамного дороже, чем у P550e Autobiography, на базе которого выпускается специальное издание.

Range Rover Sport Twenty Edition предлагается с двумя вариантами «начинки»: одним из них является битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, работающий в тандеме с «электродовеском» (635 л.с.). Второй вариант – PHEV-установка, в основе которой лежит 3,0‑литровый бензиновый шестицилиндровый двигатель Ingenium, работающий в тандеме с электромотором, интегрированным в автоматическую коробку передач фирмы ZF, и тяговой батареей ёмкостью 38,2 кВт*ч. Совокупная отдача системы составляет 550 л.с., запас хода при движении только на электротяге – 115 км (по циклу WLTP).

Известно, что Range Rover Sport Twenty Edition будет выпущен лимитированным тиражом, однако, сколько экземпляров войдёт в серию, в компании не уточнили. Сейчас особенный внедорожник уже доступен для заказа у официальных дилеров марки. Стартовая цена в Великобритании – 115 790 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 11,8 млн рублей по текущему курсу).