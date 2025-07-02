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Внедорожник Range Rover Sport SV обзавёлся более динамичной версией

02.07.2025 314 0 0

Максимальная скорость нового «затемнённого» исполнения SUV британской марки составляет 290 км/ч, тогда как у «обычного» SV – 266 км/ч.

Компания Land Rover наладила выпуск внедорожника Range Rover Sport в 2005 году, а модель актуального третьего поколения дебютировала в мае 2022-го. Топовая версия, получившая прибавку SV к названию, появилась в конце весны 2023 года, при этом такой вариант выпускался лимитированным тиражом в особенных исполнениях Edition 1 и Edition 2. Теперь британский производитель решил выпускать «обычную» SV-версию без ограничений по тиражу.

На фото: Range Rover Sport SV

Отметим, внедорожник в исполнениях Edition 1 и Edition 2 сейчас купить уже нельзя. Их цены были равны примерно 169 и 175 тыс. фунтов стерлингов соответственно, что эквивалентно примерно 18,2 и 18,8 млн рублей по текущему курсу. Теперь ставший постоянным представителем линейки Range Rover Sport SV представлен с более скромным стартовым ценником – 139 995 фунтов стерлингов (около 15,1 млн рублей).

На фото: Range Rover Sport SV Black Edition

Теперь Range Rover Sport SV обзавёлся ещё одной особенной версией – с прибавкой Black к названию. Техника у этих топовых исполнений едина: речь идёт о мягкогибридной установке, в основе которой лежит работающий в тандеме со стартер-генератором битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, максимальная мощность равна 635 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. В пару предлагается только восьмиступенчатый гидромеханический автомат фирмы ZF. Привод – только полный.

Как рассказали в пресс-службе Land Rover, у обычного серийного Range Rover Sport SV на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) уходит 3,8 секунды, тогда как Range Rover Sport SV Black Edition выполняет это упражнение за 3,6 секунды. Максимальная скорость у этих версий равна 266 и 290 км/ч соответственно.

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Более бодрая динамика особенного внедорожника объясняется использованием углеродного волокна, в том числе для создания капота. Ещё вариант Range Rover Sport SV с прибавкой Black получил чёрные кованые 23‑дюймовые легкосплавные колёсные диски, за которыми видны аналогичного цвета тормозные суппорты, а на корме можно увидеть четыре чёрных круглых патрубка выхлопной системы. Помимо этого, у версии затемнены логотип и шильдики на кузове. Салон отделан чёрной кожей Windsor и украшен чёрным же декором.

Range Rover Sport SV Black Edition снабдили ходовой 6D Dynamics, о которой Kolesa.ru рассказывал ранее: разработчики добавили в стандартную адаптивную пневмоподвеску гидроцилиндры, которые заменили стабилизаторы поперечной устойчивости и позволили практически полностью подавить продольные и поперечные крены.

На фото: салон Range Rover Sport SV Black Edition
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На фото: салон Range Rover Sport SV Black Edition
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На фото: салон Range Rover Sport SV Black Edition
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Стоимость внедорожника с прибавкой SV Black Edition к названию на домашнем рынке, в Великобритании, составляет 154 975 фунтов стерлингов, что эквивалентно 16,7 млн рублей по текущему курсу.

Тем временем, недавно марка Land Rover обновила внедорожник Defender. Посвежевший SUV получил изменения в оптике, а также новый тачскрин информационно-развлекательной системы.

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