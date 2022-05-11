Новый Range Rover Sport: полноуправляемое шасси, V8 от BMW и электрическая версия

Range Rover Sport третьего поколения уже на старте продаж предложит богатый выбор силовых установок: бензиновые, дизельные и гибридные, а чуть позже гамму пополнят наиболее мощная версия SVR и первый в истории электрический Range Rover Sport EV.

«Третий» Range Rover Sport разделил модульную платформу MLA-Flex с представленным в октябре прошлого года флагманским Range Rover пятого поколения. Колёсная база «спорта» со сменой поколений увеличилась на 74 мм до 2977 мм, запас пространства для коленей пассажиров второго ряда вырос на 20 мм. Габаритные размеры тоже немного увеличились: актуальная длина — 4946 мм, ширина — 2047 мм, высота — 1820 мм. Объём багажника — 647 л по методике VDA (со сложенными сиденьями второго ряда — 1491 л).

По «железу» Range Rover Sport, разумеется, во многом унифицирован со старшим братом, но дизайн у «спорта» более изящный и подтянутый. В официальном описании новинки мы не встретили упоминаний о понижающей передаче в раздаточной коробке, а система полного привода здесь, по сути, кроссоверная, с многодисковой муфтой отбора мощности на переднюю ось. На бездорожье эта муфта принудительно блокируется, а на асфальте при благоприятных условиях полностью размыкается и Range Rover Sport катит на заднем приводе, экономя топливо. В заднем мосту установлен активный дифференциал с электронноуправляемой блокировкой.



В подвеске применены активные стабилизаторы поперечной устойчивости с 48-вольтовыми электрическими актуаторами. Адаптивные пневмостойки Bilstein позволяют менять дорожный просвет в диапазоне от 216 до 281 мм. Максимальный угол въезда — 33 градуса, угол съезда — 30 градусов, угол рампы — 26,9 градуса, глубина преодолеваемого брода — 900 мм. У plug-in гибридных версий из-за расположенных под полом электрических компонентов геометрическая проходимость чуть похуже. Задняя ось, как и у старшего Range Rover, сделана подруливающей: на высоких скоростях задние колёса могут поворачивать на угол до 7,3 градуса в ту же сторону, что и передние, на низких скоростях — в противоположную сторону.



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Жёсткость кузов на кручение увеличилась на 35% по сравнению с Range Rover Sport второго поколения. Для езды по бездорожью появились более умные электронные ассистенты, в том числе адаптивный оффроудный круиз-контроль и функция «прозрачного капота», но в целом чувствуется, что акцент потребительских свойств модели смещён в сторону асфальта, и это, наверное, хорошо — для хардкорных покорителей бездорожья в гамме Land Rover есть другие модели. Дверные ручки теперь выдвижные, они внесли свой вклад в великолепный для SUV коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,29. Выхлопные патрубки — настоящие, а не фейковые, как у многих современных кроссоверов.



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Дизайн салона во многих деталях такой же, как у старшего Range Rover, но у «спорта» более горизонтально ориентированная центральная консоль, двухэтажный центральный тоннель и трёхспицевый руль вместо четырёхспицевого. Выпуклый центральный мультимедийный экран имеет диагональ 13,1 дюйма, виртуальный щиток приборов — 13,7 дюйма. Топовая 1430-ваттная аудиосистема Meridian имеет 29 громкоговорителей с функцией активного шумоподавления, в каждом подголовнике кроме центрального заднего размещены по четыре динамика.



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Линейка силовых агрегатов у нового Range Rover Sport уже сейчас довольно широкая, при этом под капотом — не менее шести «грошков». Все 6-цилиндровые двигатели — представители семейства Ingenium, имеют рядную архитектуру и рабочий объём 3,0 л.



Дизельные версии — это D250 (249 л.с., 600 Нм), D300 (300 л.с., 350 Нм) и D350 (350 л.с., 700 Нм), каждый из дизелей при желании доступен с 48-вольтовым мягкогибридным довеском (MHEV) в виде ассистирующего ДВС стартер-генератора и небольшой буферной батареи.



Рядным бензиновым «шестёркам» MHEV положен по умолчанию, таких версий две: P360 (360 л.с., 500 Нм) и P400 (400 л.с., 550 Нм). Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Plug-in гибридных версий тоже две, обе сделаны на базе бензиновой рядной «шестёрки», к «автомату» ZF пристыкован 105-киловаттный электромотор, который питается от батареи ёмкостью 38,2 кВт·ч. Полного заряда батареи хватает на 113-114 км пробега на электротяге по циклу WLTP, при этом в пресс-релизе честно сказано, что реалистичный пробег — это 88 км. Максимальная скорость в безвыхлопном режиме ограничена на отметке 140 км/ч. Версия P440e имеет максимальную совокупную отдачу в 440 л.с. и 560 Нм, версия 510e — 510 л.с. и 560 Нм.



На вершине актуальной гаммы находится бензиновая версия P530 c 4,4-литровым V8 BMW N63 (530 л.с., 750 Нм), с ним Range Rover Sport набирает первую «сотню» за 4,5 с. Ещё более мощная версия SVR, по данным британского журнала Autocar, тоже будет, но она пока засекречена — не исключено, что SVR окажется гибридом мощностью вплоть до 750 л.с. Дата дебюта версии SVR неизвестна.

Электрический Range Rover Sport EV появится в 2024 году, его технические параметры тоже пока засекречены. Британские коллеги полагают, что Range Rover Sport EV может получить силовую установку от BMW iX М60, в таком случае его мощность составит 619 л.с.



Новый Range Rover Sport в бензиновых, дизельных и гибридных версиях уже доступен для заказа в Европе, цены в Великобритании начитаются от 79 125 фунтов стерлингов, в Германии — от 93 000 евро. В Россию в силу известных геополитических событий новый Range Rover Sport по официальным каналам вряд ли попадёт, а сколько он будет стоить в условиях одобренного на днях Минпромторгом параллельного импорта, можно только гадать.

