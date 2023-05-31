Range Rover Sport SV: 635 л.с., подвеска без стабилизаторов и сиденья с виброзвуком

Британская компания JLR и её спортивное подразделение JLR Special Vehicles представили топ-версию SV внедорожника Range Rover Sport третьего поколения. Range Rover Sport SV в стартовом исполнении Edition One будет выпущен ограниченным тиражом и доступен для покупки только через приглашение, минимальная цена — 169 000 фунтов стерлингов.

Самый «заряженный» Range Rover Sport теперь называется SV, а не SVR, но он по-прежнему самый мощный и быстрый в гамме. Под капотом — 4,4-литровый битурбомотор BMW V8 с мягкогибридным довеском (стартер-генератором), максимальная отдача — 635 л.с. и 750 Нм, стартер-генератор кратковременно увеличивает крутящий момент до 800 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Привод, разумеется, только полный, как и у всех версий Range Rover Sport третьего поколения. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Range Rover Sport SV разгоняется за 3,6 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

Ходовая часть по сравнению с другими версиями Range Rover Sport комплексно и существенно модернизирована. У версии SV она называется 6D Dynamics: в стандартную адаптивную превмоподвеску добавлены гидроцилиндры, заменившие стабилизаторы поперечной устойчивости и позволяющие практически полностью подавить продольные и поперечные крены. Кроме того, установлены новые рычаги подвески и новый задний подрамник, острее стало рулевое управление (изменено передаточное число рейки), изменены углы установки колёс, расширена колея, дорожный просвет уменьшен на 10-25 мм в зависимости от задействованного ездового режима, к ездовым режимам добавлен самый «драйверский» SV.



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Штатные шины — «всесезонки» Michelin Pilot Sport 4 размерности 285/40 R 23 спереди и 305/35 R 23 сзади. Тормоза усилены, передние составные диски снабжены 8-поршневыми суппортами Brembo. Снаряженная масса версии SV в базовом оснащении — 2560 кг, но её можно уменьшить с помощью опций: за доплату впервые на Range Rover предлагаются карбон-керамические тормоза (-34 кг от стандартной массы) и углепластиковые колёсные диски (-35,6 кг). С карбоновыми колёсами и тормозами Range Rover Sport SV может достигать боковых перегрузок в 1,1G — неплохо для тяжёлого и высокого внедорожника.



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Снаружи версию SV от прочих можно отличить по новому бамперу с увеличенными воздухозаборники и сплиттеру в нижней части (его можно снять для улучшения геометрической проходимости), новому дизайну решётки между фарами, углепластиковому капоту с дополнительными продольными рёбрами, накладкам под порогами и новому заднему бамперу с углепластиковой «четырёхстволкой» выхлопа. За доплату доступен расширенный углепластиковый декор, причём как снаружи, так и в салоне.



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Главная «фишка» салона версии SV — новые кресла с интегральными подголовниками (в том числе во втором ряду), передние дополнены системой BASS (Body and Soul Seat) от канадской компании Subpack, специализирующейся на разработке носимых аудиосистем: несколько динамиков и резонаторов встроены прямо в спинки кресел, они позволяют буквально телом ощущать музыку и даже, как утверждают разработчики, улучшают психоэмоциональное и физическое самочувствие человека — наибольшая польза достигается при прослушивании шести специально подготовленных аудиотреков, которые можно найти в меню мультимедийной системы.



В целом штатная 1430-ваттная аудиосистема Meridian состоит из 29 громкоговорителей. Другие особенности салона версии SV: более пухлый руль с полупрозрачными подрулевыми лепестками ручного выбора передач, отделка центрального тоннеля и селектора АКП чёрной керамикой и особый светодиодный декор.



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Общий тираж Range Rover Sport SV в стартовом исполнении Edition One не назван (в Великобритании, как сообщает журнал Autocar, таких машин будет 550 шт.), но это и неважно, потому что в свободную продажу он не поступит — Edition One предложат только избранным клиентам по специальным приглашениям, а для всех желающих спортивный внедорожник будет доступен только в следующем году. Не хотите ждать? Тогда обращайтесь в немецкое тюнинг-ателье Manhart: оно недавно представило свой Range Rover Sport SV, причём более мощный, чем заводской, — в вашем распоряжении будут 653 л.с. и 900 Нм.

