Manhart представил свой Range Rover Sport SV за две недели до дебюта заводской версии

Range Rover Sport третьего поколения дебютировал в мае прошлого года, он унаследовал платформу MLA-Flex от флагманского Range Rover пятого поколения. На вершине актуальной гаммы Range Rover Sport находится бензиновая версия P530 c 4,4-литровым V8 BMW N63 (530 л.с., 750 Нм), этот двигатель предлагается пока только в сочетании с самой богатой комплектацией First Edition, но скоро на рынок выйдет топовый Range Rover Sport SV с доработанным шасси и форсированным V8. Ожидается, что максимальная мощность Range Rover Sport SV не превысит 625 л.с., потому что в противном случае Range Rover Sport SV оказался бы мощнее баварского BMW X5 M, а компания BMW вряд ли бы такое допустила.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

На тюнеров межкорпоративная субординация не распространяется, поэтому Manhart Sport SV 650 уже мощнее, чем BMW X5 M: после прокачки в Manhart Performance двигатель N63 выдаёт 653 л.с. и 900 Нм. Дополнительная производительность идёт в комплекте с новым выпускным коллектором, в который встроены перепускные клапаны для более яркого, громоподобного звука выхлопа.



1 / 2 2 / 2

Подвеска Manhart Sport SV 650 по сравнению со стоковым Range Rover Sport P530 First Edition занижена на 30 мм, а штатные 23-дюймовые колёса заменены на 24-дюймовые от Manhart, они обуты в высокоскоростные летние шины Continental SportContact 6 размерности 295/35 ZR 24.



1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Традиционный для Manhart золотистый декор в сочетании с чёрным цветом кузова заметно меняет восприятие британского внедорожника, хотя ясно, что такая пёстрая раскраска понравится не всем. Отделка салона Manhart Sport SV 650 зависит от желания клиента, демо-образец щедро декорирован вставками из кованого карбона.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как изменилась динамика разгона внедорожника после модификаций, компания Manhart Performance, к сожалению, не сообщает, равно как и цену своей новинки. Для справки скажем, что стоковый Range Rover Sport P530 First Edition набирает первую «сотню» за 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В Германии Range Rover Sport P530 First Edition стоит сейчас от 142 600 евро.

