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  • То же яйцо, только в профиль: Opel официально анонсировал спортивный Mokka GSE

То же яйцо, только в профиль: Opel официально анонсировал спортивный Mokka GSE

19.06.2025 123 0 1

Корпорации Stellantis пытается в пятый раз продать европейцам не слишком привлекательный продукт, а именно дорогой переднеприводный субкомпактный электромобиль с небольшим запасом хода — на сей раз под маской Opel Mokka GSE.

Всё началось весной прошлого года с анонса хот-хэтча Lancia Ypsilon HF, затем были представлены спортивные кроссоверы Alfa Romeo Junior Veloce и Abarth 600e, на прошлой неделе дебютировал хот-хэтч Peugeot E-208 GTi — всё это наиболее мощные электрические отпрыски морально устаревшей платформы CMP корпорации Stellantis, пытающейся совместить экоповестку с ностальгией европейцев по золотой эпохе хот-хэтчей.

Ещё в прошлом десятилетии Opel умел в бензиновые хот-хэтчи, на фото — Corsa D в топ-версии OPC с 1,6-литровым бензиновым трубомотором мощностью 192 л.с., а в версии Nürburgring Edition он выдавал 211 л.с.

В 1980-х, 1990-х и 2000-х хот-хэтчей на рынке было много и стоили они вменяемых денег. Сегодня эталоном хот-хэтча в малом классе справедливо считается бензиновый полноприводный Toyota GR Yaris — да, он стоит дорого (от 51 990 евро в Германии), но зато олицетворяет для многих мечту о «зажигалке» на каждый день и благоприятно влияет на имидж компании Toyota, которая сегодня считается едва ли не последним защитником традиционных автомобильных ценностей в массовом сегменте авторынка. Благодаря большой ассортименту гибридных моделей с низкими выбросами COToyota сегодня может позволить себе несколько мощных бензиновых моделей, а вот Stellantis не может, поэтому пичкает клиентов электрическими эрзацами.

Opel Mokka GSE
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Opel Mokka GSE
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В мае принадлежащий Stellantis бренд Opel представил раллийный электрический кроссовер Opel Mokka GSE Rally, а на этой неделе анонсирован его дорожный тёзка без приставки Rally. Сообщается, что сейчас Opel Mokka GSE проходит финальные доводочные испытания и скоро состоится премьера, хотя не очень понятно, чего там доводить — всё уже доведено на родственных кроссоверах Alfa Romeo Junior Veloce и Abarth 600e. Впрочем, ясно, что пресс-службе Opel нужно создавать иллюзию независимости немецкого бренда в условиях навязанной Stellantis жесточайшей унификации. Всё, что сегодня могут позволить себе принадлежащие Stellantis массовые бренды, — это упражняться в заданных рамках с дизайном, а всё «железо» — общее и, к сожалению, довольно заурядное.

Opel Mokka GSE
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Opel Mokka GSE
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Итак, под капотом Opel Mokka GSE мы увидим тот же единственный электромотор, каким оснащены все вышеперечисленные модели на платформе CMP, его максимальная отдача — 280 л.с. и 345 Нм, привод только передний, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал Torsen. Будет заниженная спортивная подвеска с расширенной колеёй, будет агрессивный декор кузова, будут спортивные кресла в салоне и прочая драйверская атрибутика. Ну и, конечно, будет всё та же скромная батарея на 54 кВт·ч с максимальной мощностью зарядки в 100 кВт, на которой в боевом режиме далеко от розетки не уедешь.

Opel Mokka GSE Rally (на переднем плане) и Opel Mokka GSE

Цена Opel Mokka GSE пока неизвестна, но ясно, что дёшево не будет. Для ориентира скажем, что Abarth 600e стоит в Германии от 44 990 евро (с 280-сильным электромотором — от 48 990 евро), Alfa Romeo Junior Veloce — от 48 500 евро. В иерархии Stellantis бренд Opel считается более демократичным, чем Abarth и Alfa Romeo, но вряд ли Mokka GSE будет стоить менее 40 000 евро. Как говорится, лучше подкопить ещё «десятку», взять Toyota GR Yaris и кайфовать без всяких ограничений. На что рассчитывает Stellantis, выводя на рынок пять однотипных неликвидных спортивных моделей, не очень понятно — видимо, на какое-то чудо.

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