На днях в Сети были опубликованы свежие фотографии и видеоролики, на которых запечатлены прототипы нового немецкого хэтчбека с относительно небольшим объёмом маскировки. Благодаря им у нас есть возможность составить более точное представление о внешнем виде грядущей новинки.

Модель Audi A2 была впервые представлена в 1997 году в виде концепта, а серийная версия встала на конвейер в конце 1999 года. Одной из основных особенностей автомобиля стал полностью алюминиевый кузов. Пятидверный хэчтбек продержался в производстве до 2005 года. Всего за шесть лет было выпущено более 176 тысяч экземпляров. Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории создания и провала этого хэтчбека. Прямого наследника модель не получила, при этом в 2011 году был представлен Audi A2 Concept, не имеющий практически ничего общего с первым поколением. В серию он так и не пошёл, однако уже скоро хэтчбек возродится — и у него будет уже гораздо больше внешней схожести с оригиналом.

Audi A2 первого поколения 1 / 5 Audi A2 первого поколения 2 / 5 Audi A2 первого поколения 3 / 5 Концепт Audi A2 2011 года 4 / 5 Концепт Audi A2 2011 года 5 / 5

Прежде всего, ассоциации с первой генерацией вызывает характерная форма крыши и бокового остекления. Ещё одна яркая деталь — двойное стекло крышки багажника, разделённое спойлером. Оформление же передней части будет оригинальным, из знакомых элементов здесь разве что верхние «брови» габаритных огней, схожие с A6 e-tron и некоторыми другими моделями бренда. Основные блоки фар сделаны непривычно маленькими и, по всей вероятности, они будут вписаны в контрастную чёрную вставку переднего бампера. Дверные ручки расположены на подоконной линии, как у кроссовера BMW X5 последнего поколения. Сзади можно отметить вытянутые по горизонтали фонари угловатой формы и массивную чёрную вставку в нижней части бампера, на которой разместится ниша для номерного знака. Кроме того, автомобиль изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Audi A2 e-tron

Новый Audi A2 станет электромобилем (поэтому получит традиционную для подобных моделей приставку e-tron) и будет построен на платформе MEB+. На ней же сделан хэтчбек Volkswagen ID.3 Neo, который является ближайшим родственником возрождённого А2. У него может быть позаимствован и электромотор, который предлагается на Volkswagen в трёх вариантах: мощностью в 170, 190 и 231 л.с., заявленный запас хода на одной зарядке у топ-версии составляет 630 км (по циклу WLTP). Мотор расположен на задней оси (соответственно, хэтчбек будет заднеприводным), поэтому есть вероятность, что А2 не получит полноприводной трансмиссии quattro.

Рендер нового Audi A2 e-tron

Премьера нового Audi A2 ожидается ближайшей осенью. Между тем, ровно месяц назад показали обновлённое в очередной раз семейство Audi A3.