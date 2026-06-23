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Семейство Audi A3 ещё раз обновили: табло и кое-что ещё

23.06.2026 461 1 0
Семейство Audi A3 ещё раз обновили: табло и кое-что ещё

Компания Audi представила модернизированные пятидверки и четырехдверки A3. Внешность реформы на этот раз не затронули – переделали интерьер. Также улучшены водительские ассистенты.

В актуальном, четвертом по счету поколении Audi A3 пребывает с 2020 года, в 2024-м модель пережила рестайлинг. А теперь ее вновь модернизировали. Причем если два года назад обновленные машины представляли поэтапно, то на этот раз посвежевшее семейство дебютировало в полном составе. Оно, напомним, включает стандартные хэтчбек Sportback и седан, кросс-хэтч allstreet, пятидверные подзаряжаемые гибриды, «подогретые» S-версии и «заряженные» RS-варианты.

Интерьер обновленного Audi A3
Интерьер обновленного Audi A3
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Салон дореформенной модели
Салон дореформенной модели
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Дизайн экстерьера ныне менять не стали, все обновки – внутри. Заменили переднюю панель. Как и остальные свежие модели марки, Audi A3 отныне также имеет изогнутое табло. В единый корпус поместили виртуальную приборку на 11,9 дюйма и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма (прежде были дисплеи размером 10,25 и 10,1 дюйма соответственно).

Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
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Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
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Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback
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Отдельного блока управления «климатом» с физическими клавишами больше нет – сенсорные кнопки теперь расположены под дисплеем мультимедиа. Все Audi A3 также имеют новый руль с колесиками для прокрутки. В версиях попроще идет двухцспицевая «баранка», в комплектациях S line и S – усеченный трехспицевый руль. Лоток для беспроводной зарядки теперь повернут к водителю, а мощность самой зарядки выросла с 15 до 25 Вт.

Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Audi A3 Sedan
Audi A3 Sedan
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Для обновленных Audi A3 предусмотрено три пакета с улучшенными водительскими ассистентами – Tech, Tech plus и Tech pro. Как заявили в пресс-службе марки, «в основе системы лежит адаптивный круиз-контроль Plus», который сочетает, собственно, адаптивный «круиз» и систему активного удержания в полосе движения, работающую на скорости до 210 км/ч. Компактам с автоматом система «помогает в продольном и поперечном направлении, учитывая дорожную разметку, придорожные сооружения и трафик». А на магистралях система способна сама менять полосу движения при включении поворотника. Новая функция «круиза» Plus – автоторможение на светофорах. Для семейства также предусмотрены улучшенные системы помощи при парковке (есть и функция дистанционной парковки).

Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Audi A3 allstreet
Audi A3 allstreet
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Как и прежде, Audi A3 оснащается бензиновыми и дизельными моторами, плюс в гамму входят упомянутые выше гибриды.

Audi S3 Sportback
Audi S3 Sportback
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Audi S3 Sportback
Audi S3 Sportback
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Audi S3 Sportback
Audi S3 Sportback
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Audi S3 Sportback
Audi S3 Sportback
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Audi RS3 Sportback
Audi RS3 Sportback
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Audi RS3 Sportback
Audi RS3 Sportback
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Audi RS3 Sportback
Audi RS3 Sportback
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Audi RS3 Sportback
Audi RS3 Sportback
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В Европе старт продаж посвежевшего семейства намечен на сентябрь текущего года. В Германии, например, хэтчбек Audi A3 Sportback с новым салоном стоит от 31 850 евро, что эквивалентно около 2,7 млн рублей по актуальному курсу.

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1 комментарий
23.06.2026 17:09
Vasissualy Pupkinzon

То, что испортили интерьер, на фото хорошо видно, но не видно нормального руля ни в одной из комплектаций. Только в старой версии ещё хоть что-то нормальное, а в новой китайчатина в плохом смысле этого слова...

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