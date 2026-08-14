Коротко обрезанный: опыт владения спорткаром Shortcut

Популярная формулировка «убийца чего-то известного» в большинстве случаев либо очень наивная, либо ироничная. Но только не в этом случае! Ведь спорткар Shortcut поистине стал «российским Лотусом», сформировав в нашей стране целый сегмент доступных кольцевых гонок.

Владелец: Георгий Вьюнков, организатор автомобильных мероприятий.

Автомобиль: Shortcut, две штуки.

Лет десять назад Георгий познакомился с одним из конструкторов Shortcut Глебом Мишугиным, а также с фанатом автогонок в целом и английских спорткаров в частности Денисом Абрамовичем. Вместе с коллегами по интересам они продвигали прототип ультрабюджетного спортивного автомобиля для кольцевых гонок, в котором, разумеется, узнавалась концепция культового Lotus Seven.

«Ведь если кто-то хочет сделать недорогой гоночный автомобиль, в любой стране мира он в итоге неизбежно приходит к конструктивным решениям знаменитого Колина Чепмена – сигарообразный кузов, минимальная масса, задний привод, открытые колеса, открытый кокпит и так далее», – отмечает Вьюнков. Ребята имели живые прототипы, построенные по «скрижалям Чепмена», которые непрерывно совершенствовали, демонстрировали и давали катать различным спортсменам, разыскивая таким образом инвесторов. В итоге они нашли спонсора в лице Михаила Даева и компании DK Racing, после чего проект начал развиваться: уже выпущено порядка 120-130 спорткаров, получивших название Shortcut.

Сегодня это один из самых популярных автомобилей в российской серии кольцевых гонок класса спортпрототипов CN-1600, в котором также ездят машины семейств Legend и Midget. Георгий с 2012 года сдает в аренду гоночные машины на автодромах, так что знает в них толк на практике, а не только в теории. «Когда мне впервые предложили опробовать Shortcut, я, проехав на нем по MRW, на втором круге уже просто непрерывно орал в шлеме "как это круто!". Но, ясное дело, куда менее цензурно – поскольку эмоции просто захлестывали», – вспоминает он.

Масса всего в полтонны с развесовкой 50:50 и мотором мощностью без малого двести сил – это даже профессиональных спортсменов, избалованных серьезной техникой, приводит в дикий восторг, отмечает Вьюнков, поэтому через три месяца он купил себе в парк пару таких машин и, как утверждает, ни разу об этом не пожалел.

Снаружи

Внешность – вопрос, конечно, субъективный, но, предполагаю, мало кто решится назвать Shortcut красавцем. Впрочем, и культовый Lotus 7 – изрядный уродец, однако применительно к реальному автоспорту нужно смотреть в корень, забросив бесконечно старые клише вроде знаменитого изречения про «нелетающие некрасивые самолеты». Да, неказист… Но как едет!

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Характерный «лотусный» передок узнает каждый, а вот зад смотрится избыточно тяжеловесно. Нет, он и у Лотусов выглядит, как сундук, но все же чуть изящнее. Правда, повторюсь, все это лишь видимость – главное, что, несмотря на облик, машина имеет великолепную массу в 495 кг и «половинную» развесовку по осям. А вид… С лица воды не пить, как говорится.

Основа машины, как и у Lotus – пространственная рама. С ней заодно сварен каркас безопасности и, если можно ее так назвать, кабина. Колеса – 14-дюймовая «ковка», резина – полуслики Yokohama Advan 180/56.

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Внутри

В салоне все максимально спортивно – ничего лишнего. Почти вертикально установленный руль – без регулировок, но вполне удобный пилоту любого телосложения, и рукоятка шестиступенчатой КП. Самое главное – это пространство: над ним создатели поработали особо тщательно, памятуя о том, как тесно и некомфортно ногам в Лотусе и всех его клонах. Увеличение пространства позволило разнести педали и исключить проблему случайного одновременного нажатия.

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Низко установленные кресла представляют собой оклеенные металлизированным скотчем полиуретановые ложементы – решение, на первый взгляд, грубоватое, однако оно пришло непосредственно из мира автоспорта, а поэтому абсолютно рабочее. В идеале, когда автомобиль принадлежит одному пилоту, ложемент делается индивидуально – конкретно под его анатомию.

Железо

В качестве двигателя на Шорткате принципиально применяется атмосферный 1,6-литровый мотор 21126 из 16-клапанного семейства ВАЗ. Отечественный двигатель в доработанном виде достаточно легкий и по габаритам компактнее многих зарубежных аналогов, выдает с 1,6 литра почти 200 сил и обладает вполне достаточным для серьезного спорта ресурсом. К тому же любые компоненты на него можно легко купить и не зависеть от различных геополитических перипетий.

Моторы всех спорткаров проходят цикл одинаковых доработок, вполне традиционных для тюнинга. Никаких экзотических и в силу этого потенциально проблемных решений нет – все отработано до мелочей. Расточены впуск и выпуск, установлены «злые» распредвалы и кованая поршневая, а вместо единого ресивера, который был на ранних экземплярах, сегодня работают четыре отдельных тросовых дроссельных узла от Toyota Levin/Trueno 1990-х годов.

Степень сжатия увеличена – ГБЦ проточена почти до седел клапанов и теперь, разумеется, приемлет только 100-й бензин. Для уменьшения высоты штатная крышка головки заменена на кастомную, фрезерованную из 10-миллиметровой алюминиевой пластины и максимально плоскую. В поддоне картера поставлена противоотливная перегородка, чтобы выносливое спортивное масло 10W60 не убегало от заборника насоса на виражах. Добавлен эффективный масляный радиатор, шкивы и маховик облегчены. Без изменений остались только коленвал и, собственно, блок. При замере мощности с колес автомобиль выдает 196 сил – на ранних модификациях много лет назад их было 150.

Трансмиссия изначально применялась от вазовской «классики», но на более поздних Shortcut ее заменили на ручную 6-ступенчатую коробку Getrag 6GS от BMW. Задний мост – от ВАЗ, с главной парой 4,3 и штатными полуосями, но изрядно усиленный наваренными по чулкам косынками. В редукторе смонтирована дисковая блокировка с преднатягом 8 кг.

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Передняя двухрычажка с А-образными рычагами – типичная для всех клонов Лотуса, на шаровых шарнирах. Пружины и амортизаторы специально разработала и выпускает для Shortcut питерская компания Spectrum. Рулевое управление – рейка от Ford Sierra без усилителя.

Тормоза – тоже без усилителя, дисковые по кругу диаметром 266 мм спереди и 239 мм сзади. Двухканальная схема «перед/зад» реализована путем установки двух отдельных ГТЦ – по одному на каждую ось. Штоки цилиндров соединены «коромыслом» – их нажимает одна общая педаль, однако специальная вращающаяся ручка на верхней обшивке тоннеля позволяет менять положение балансира, усиливая или ослабляя передний или задний контур в зависимости от пожеланий водителя, характера гонки и трассы.

В движении

В нашем контексте, наверное, наиболее правильно оценивать эту машину с точки зрения новичка, для которого она может стать ловушкой в самом хорошем смысле. Именно через пробные поездки на таких простых, на первый взгляд, спорткарах многие проникаются идеей настолько, что приходят в автоспорт, сперва любительский, а затем – и в профессиональный. Ведь даже самый мощный карт не даст таких эмоций и мотивации, как полноценный «лотусоподобный» автомобиль на серьезном кольце.

В адрес некоторых спорткаров можно встретить реплики наподобие «шасси настолько классное, что буквально само помогает водителю». Да, такое бывает, однако встречается у небольшого количества машин, весьма непростых конструктивно. Про Шорткат так сказать нельзя. И это ни разу не минус, поскольку так обстоят дела у всех подобных машин, сотни тысяч которых ездят по трекам по всему миру. Шасси – очень простое, и все, что оно обеспечивает по умолчанию, – это симметричная развесовка, низкий центр тяжести, малый вес и отличный боковой «держак», существенную роль в котором играет качество шин. Все остальное зависит от пилота.

Мотор любит крутиться – он оживает от 5000 об/мин и далее почти до упора. Отсечка – на 8200: крутим до 7500 и переключаем передачи. Кевларовое сцепление без пружинных демпферов в ведомом диске несколько затрудняет трогание с места с непривычки, зато мгновенно, без задержек и риска разрушения демпфирующих пружин, имеющихся в любом «обычном» диске, передает крутящий момент при резком отпускании левой педали на высоких оборотах в движении.

Руль острый – чуть более двух оборотов от упора до упора, а тормоза, что характерно для систем без вакуумника, не вполне линейные. Они очень хваткие, и машине их хватает с избытком, но лишь после достижения определенного усилия на педали, до которого реакция кажется слабой. Поначалу новичку требуется разобраться, как его дозировать, но это процесс довольно быстрый. Двигатель реагирует на педаль газа мгновенно, и какое-то время потребуется на преодоление свойственного обычному автовладельцу морального барьера раскручивать мотор до звона и переключаться на высоких оборотах по-спортивному жестко.

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Разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды на Шорткате вызывает взрыв адреналина, поскольку низкая посадка и открытость кабины буквально удесятеряют эмоции. Но на первых же поворотах становится ясно, что развернуть спорткар неподготовленному пилоту – проще простого. Избыточная поворачиваемость, как говорится, его второе имя, тем более – с учетом самоблока с приличным преднатягом. Торможения нужно осуществлять на прямых колесах, а лучше максимально использовать для этого трансмиссию.

Вообще, постепенное знакомство с машиной достаточно быстро приводит к тесному сближению – ее характер и грань срыва резины становятся понятны, а за счет малой массы спорткар удается вести по виражам на грани скольжения с увеличивающейся раз за разом скоростью! От первых успехов возникает безудержное желание поиграть с легкими заносами, но недостаток опыта снова быстро ставит тебя на место. А если контроль над машиной теряется, новичку лучше не пытаться ее выровнять – размотает «маятником» и развернет. Лучше просто оттормаживаться и начинать все сначала.

Впечатления? Невероятные! Сложно такое описывать, но, пожалуй, самым близким сравнением будет ощущение первой детской самостоятельной поездки на велосипеде, когда отец внезапно и без предупреждения отпустил седло, которое придерживал, и ты поехал сам, по-птичьему ощущая легкость и свободу, визжа от коктейля страха и эйфории.

История модели

В 2015 году инженеры-энтузиасты Глеб Мишугин и Виктор Завадский решили создать небольшое конструкторское бюро для постройки спортивного автомобиля по мотивам легендарного Lotus 7 Колина Чепмена – с прицелом на дальнейшее тиражирование. Два предсерийных прототипа родились за четыре месяца. В 2017 машина получила омологацию РАФ КМ-1701 на серийное производство, а к проекту в качестве инвестора подключилась крупная компания DK Racing, предоставившая площадку для сборочного предприятия.

На сегодняшний день проект функционирует и постепенно наращивает мощности. Более сотни машин нашли своих покупателей и регулярно выступают в различных соревнованиях. Shortcut остается единственным современным серийным российским гоночным автомобилем и первым гоночным кит-каром на отечественном рынке, поскольку продается как в готовом виде, так и в виде наборов для самостоятельной сборки.