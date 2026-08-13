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  • Singer повышает градус роскоши своих рестомодов через сотрудничество с Louis Vuitton

Singer повышает градус роскоши своих рестомодов через сотрудничество с Louis Vuitton

13.08.2026 112 0 0
Singer повышает градус роскоши своих рестомодов через сотрудничество с Louis Vuitton

Американская компания Singer Vehicle Design представила результат своей коллаборации с французским домом моды Louis Vuitton — два рестомода на базе Porsche 911 поколения 964, для которых Louis Vuitton разработал уникальную отделку и коллекцию фирменных аксессуаров.

Проходящая сейчас автомобильная неделя в Монтерее (США, штат Калифорния) — это настоящий праздник роскоши, где производители дорогих автомобилей показывают свои новинки и лучшие спецпроекты. Компания Singer Vehicle Design, производящая эталонные по многим аспектам рестомоды на базе Porsche 911 поколения 964, заручилась поддержкой французского бренда Louis Vuitton и показала на этой неделе два разработанных совместно с ним автомобиля — купе Classic с 4,0-литровым атмосферным двигателем (426 л.с.) и кабриолет Classic Turbo с 3,8-литровым битурбомотором (517 л.с.).

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Сотрудничество Singer и Louis Vuitton началось с запроса одного из клиентов Singer сделать часы для приборной панели его рестомода в стиле часов Louis Vuitton из линейки Tambour. Часовая фабрика Louis Vuitton в Швейцарии удовлетворила этот запрос, но затем стало ясно, что ради унификации стиля нужно переделать дизайн всего щитка приборов — эта операция заняла примерно год кропотливой ручной работы. Ну а дальше логическим продолжением работы с Louis Vuitton стало преобразование всего автомобиля в стиле французского бренда — так родилась полноценная коллаборация, в результате которой на свет появились два уникальных рестомода.

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Оба автомобиля получили те самые часы, с которых начался проект: на купе они инсталлированы непосредственно в щиток приборов, на кабриолете — под передней панелью. В обоих случаях часы являются съёмными, их можно использовать дома в качестве настольного украшения.

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Купе окрашено в шафрановый жёлтый цвет, а в отделке помимо хрома используется синий кобальтовый — в него окрашены в том числе шины спорткара. Практически все элементы отделки кузова и салона переосмыслены в соответствии с дизайн-кодом Louis Vuitton, а именно ключ зажигания, рукоятка рычага переключения передач и кожаный чехол в его основании, штоки блокировки дверных замков, дверные ручки, кнопки, тумблеры, ремешки и вся фурнитура. Стёганая кожа в отделке — та же, что используется для сумок Louis Vuitton. Также в конструкции очень много натурального дерева, из него, например, выполнены каркасы сидений и багажные полки.

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На крышу купе установлен багажник, на котором можно закрепить сумки, лыжи или доску для сёрфинга — всё это прилагается к машине в составе коллекции уникальных аксессуаров от Louis Vuitton. Сюда же входят сумки подходящей формы для основного багажника, шлем и чехол для него, два комплекта водительских перчаток, две пары обуви, куртка, рюкзак и другие мелочи.

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Кабриолет разработан под патронажем Николя Гескьера, креативного директора женских коллекций Louis Vuitton, поэтому и набор аксессуаров здесь женский — несколько сумок, рюкзачок, сундучок, кожаный футляр для бумаг и ноутбука, чехол для ключа зажигания с цепочкой, стильный брелок, две пары перчаток, две пары обуви, шлем с чехлом и солнцезащитные очки.

Кузов кабриолета окрашен в цвет белого известняка, а в отделке особенно широко используется натуральное дерево — из него изготовлена в том числе окантовка массивного заднего спойлера. Уникальный складной верх вдохновлён яхтенной тематикой — это скорее лёгкая накидка, а не полноценная защита от дождя, но выглядит она просто потрясающе.

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Технические особенности рестомодов мы здесь описывать не будем, а просто дадим ссылки на наши ранние заметки: про устройство купе можно прочитать здесь, про устройство кабриолета — здесь.

Стоимость рестомодов Singer, изготовленных совместно с Louis Vuitton, не разглашается, но ясно, что каждая машина обошлась заказчику в кругленькую семизначную сумму в американских долларах.

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