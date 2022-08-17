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  • Ещё одна классика в углепластике: представлен 517-сильный Singer Turbo Study Cabriolet

Ещё одна классика в углепластике: представлен 517-сильный Singer Turbo Study Cabriolet

17.08.2022 31 0 0

Американская компания Singer Vehicle Design, делающая рестомоды на базе классических Porsche 911 поколения 964, приурочила к проходящей сейчас в калифорнийском Монтерее автомобильной неделе премьеру открытой версии своего последнего творения Singer Turbo Study.

 

Основанная в 2009 году компания Singer Vehicle Design является одним из пионеров так называемого интеллигентного рестомодинга, популярность которого за последние годы резко выросла. Суть этого жанра тюнинга, напомним, состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов.

В рестомодах Singer от донорской машины остаётся, по сути, только остов, да и тот подвергается модернизации и усилению. В прошлом месяце компания заявила, что прекращает принимать заказы на атмосферные модели и полностью переключается на представленный в феврале проект Turbo Study. На этой неделе Turbo Study впервые показан в кузове кабриолет — прежде Singer предлагала только купе.

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Напомним, что Turbo Study — это реинкарнация первого Porsche 911 Turbo середины 70-х, рестомод снабжён наддувной версией 3,8-литрового 6-цилиндровго бензинового «оппозитника», который компания Singer разработала с нуля при участии британской инжиниринговой фирмы Williams Advanced Engineering и легендарного моториста Porsche Ханса Мецгера.

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На кабриолете двигатель Мецгера выдаёт 517 л.с., но это справедливо для конкретного экземпляра, а вообще техническая конфигурация определяется индивидуально с каждым клиентом. Коробка передач в данном случае — 6 ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние, тормоза — карбон-керамические, настройки подвески — комфортные. Передние кресла снабжены электроприводом регулировок, механизм складывания-раскладывания тканевой крыши также электрифицирован. Заказчики других экземпляров могут заказать кабриолет с полным приводом и более жёсткой подвеской для езды по гоночным трекам.

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Наружная обшивка кузова полностью изготовлена из углепластика. Салон полностью новый, но очень похожий на классический, современная бортовая электроника не бросается в глаза — даже площадка для беспроводной зарядки смартфона интегрирована в центральный тоннель очень изящно.

Динамические характеристики и хотя бы приблизительная стоимость Singer Turbo Study Cabriolet пока не объявлены.

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