Singer Turbo Study: эталонный рестомод в стиле классического Porsche 911 Turbo

Компания Singer Vehicle Design, базирующаяся в американском штате Калифорния, открывает новую для себя главу: отныне её рестомоды могут иметь наддувный двигатель, а первым его носителем стало купе Turbo Study.

Singer Vehicle Design — пионер так называемого интеллигентного рестомодинга, суть которого — в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и воспроизведении его оригинальных эстетических качеств на новом технологическом уровне. Компания работает с 2009 года и с тех пор получила мировую известность за безупречный стиль своих машин. За основу Singer берёт подержанные Porsche 911 поколения 964 конца 80-х — начала 90-х и стилизует их под более ранние версии 911.

На Singer DSL 3,8-литровый «атмосферник» Мецгера выдаёт 507 л.с. при 9000 об/мин. 1 / 3 На Singer DSL 3,8-литровый «атмосферник» Мецгера выдаёт 507 л.с. при 9000 об/мин. 2 / 3 На Singer DSL 3,8-литровый «атмосферник» Мецгера выдаёт 507 л.с. при 9000 об/мин. 3 / 3

Технический уровень спортакров Singer всё время растёт: дошло до того, что в 2018 году на модели DSL компания представила собственный высокооборотный атмосферный двигатель с рабочим объёмом 3,8 л, созданный по мотивам классических «оппозитников» Porsche с воздушным охлаждением. В разработке участвовали специалисты британской инжиниринговой фирмы Williams Advanced Engineering и находившийся тогда на пенсии легендарный моторист Porsche Ханс Мецгер (к сожалению, в 2020 году в возрасте 90 лет он покинул наш бренный мир). В начале этого года Singer заключила официальное партнёрство с подразделением Porsche Motorsport North America, то есть получила признание самой компании Porsche.



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Представленный вчера проект Turbo Study — это попытка создать на базе Porsche 964 современную интерпретацию первого Porsche 911 Turbo середины 70-х, который также известен как Porsche 930. Дизайн Porsche 930 в Turbo Study узнаётся сразу и безошибочно, при этом все наружные детали кузова новые, изготовленные из углепластика. Изменён дизайн массивного заднего спойлера, а в характерные чёрные накладки перед задними колёсными арками врезаны воздуховоды для системы охлаждения двигателя.



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Двигатель — наддувный вариант вышеупомянутого последнего творения Мецгера, снабжённый двумя турбокомпрессорами, интеркулерами и современной системой управления. Максимальная мощностью — от 450 л.с. (предел форсировки не указан), коробка передач — 6-ступенчатая «механика», привод — задний либо полный. Динамические характеристики не объявлены, они у каждого конкретного экземпляра будут свои. Подвеска тоже настраивается индивидуально: по умолчанию она комфортная, рассчитанная на каждодневную эксплуатацию по дорогам общего пользования, но при желании можно получить более жёсткий вариант для езды по гоночному треку.



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Интерьер Singer Turbo Study филигранно воспроизводит стиль Porsche 70-х, но при этом материалы и качество работы — на высочайшем современном уровне. Техника XXI века вроде полочки беспроводной зарядки смартфона и мультимедийной системы стилизована под ретро и не бросается в глаза. На аналоговом щитке приборов можно заметить электронный одометр, имитирующий механический.



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Стоимость Singer Turbo Study не объявлена, так как она также определяется индивидуальными пожеланиями заказчика, но если взять для ориентира вышеупомянутый Singer DSL, то можно предположить, что без двух миллионов долларов обращаться в калифорнийскую компанию смысла нет. Между тем Singer Turbo Study уже заказали более 70 человек.

