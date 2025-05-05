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  • Очередной крутой Porsche 911 от Singer: широкий кузов, четыре фары и атмосферные 426 л.с.

Очередной крутой Porsche 911 от Singer: широкий кузов, четыре фары и атмосферные 426 л.с.

05.05.2025 180 0 1

Американская компания Singer Vehicle Design, прославившаяся своими шедевральными рестомодами на базе классических Porsche 911, представила новый вариант купе с атмосферным мотором, получивший длинное имя Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer. К особенностям новинки относятся широкофюзеляжный кузов в сочетании с комплексно модернизированным 6-цилиндровым оппозитным двигателем.

После выпуска монструозных наддувных спорткаров DLS Turbo компания Singer Vehicle Design, основанная в 2009 году музыкантом и предпринимателем Робом Дикинсоном, вернулась к теме атмосферных Porsche 911 и представила рестомод Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined, в котором аккумулирован инженерный и стилистический опыт работы над предыдущими проектами Singer.

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В основе новинки лежит оригинальный кузов Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год, но в дело от него идёт только тщательно отреставрированный и усиленный остов, а все наружные панели полностью новые, изготовленные из углепластика. Внешне Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined воспроизводит более ранние версии Porsche 911 серии G из 1980-х, что оснащались атмосферными моторами в сочетании с заводским пакетом Super Sport Equipment, в который входили широкий кузов в стиле Porsche 911 Turbo, более жёсткая подвеска и более мощные тормоза.

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Singer предлагает для своего нового рестомода два варианта переднего бампера — стандартный компактный и более низкий спортивный, а также два варианта заднего антикрыла — выдвижное типа утиный хвост и фиксированное типа китовый хвост, при этом можно заказать оба комплекта бамперов и крыльев, демонтированные детали будут храниться в специальном ящике. Ещё одной интересной особенностью рестомода Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined являются предлагаемые в виде опции дополнительные выдвижные фары, врезанные в крышку багажника между двумя основными фарами.

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Кузов и шасси Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined разработаны в сотрудничестве с конструкторским бюро Red Bull Advanced Technologies. Новая подвеска оснащена регулируемыми из салона амортизаторами и настраиваемой системой стабилизации Bosch. 18-дюймовые колёса с центральной гайкой крепления обуты в современные шины Michelin Pilot Sport. За доплату предлагается система подъёма носовой части кузова для проезда крупных дорожных неровностей и карбон-керамические тормоза.

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Двигатель рестомода сделан на донорском блоке цилиндров Porschе с воздушным охлаждением, но рабочий объём увеличен с 3,6 до 4,0 л, и установлены новые головки блока, разработанные с помощью компании Cosworth: они имеют четыре клапана на цилиндр, фазовращатели и собственное водяное охлаждение. Новая система выхлопа изготовлена из титанового сплава. Двигатель способен крутиться свыше 8000 об/мин и выдаёт 426 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП, рычаг которой можно установить на высокий подиум с вырезом, через который виден механизм переключения.

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Салон, разумеется, полностью новый, но исполненный в стиле классических Porsche 911 с их пятью аналоговыми циферблатами на приборном щитке. Материалы отделки подбираются под вкус заказчика. Вместо стандартных спортивных ковшей можно заказать более лёгкие и глубокие в гоночном стиле и установить за ними полукаркас безопасности.

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Singer выпустит только 100 экземпляров Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined. Цена не объявлена, но мы полагаем, что каждый экземпляр обойдётся заказчику не менее чем в миллион долларов.

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