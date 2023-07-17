Рестомод Singer DLS Turbo: широкий кузов из карбона и свыше 700 л.с. в заднем свесе

Одной из самых ярких премьера завершившегося вчера Фестиваля скорости в Гудвуде стал очередной неоклассический шедевр от калифорнийской компании Singer Vehicle Design — широкофюзеляжное купе DLS Turbo, созданное по мотивам гоночного Porsche 934/5 из середины 70-х годов прошлого века.

Основанная в 2009 году музыкантом и предпринимателем Робом Дикинсоном компания Singer Vehicle Design является одним из пионеров современного высокотехнолгичного рестомодинга. Свои спорткары Singer делает на базе Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год, при этом в ход идёт только остов кузова, вокруг которого строится, по сути, полностью новый автомобиль. Даже двигатель в последних моделях Singer полностью оригинальный, от автомобиля донора используется только блок цилиндров.

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Компания Singer заработала свою славу на атмосферных рестомодах, но в прошлом году полностью переключилась на наддвуные — тогда дебютировал проект Turbo Study в кузовах купе и кабриолет. Singer DLS Turbo — дальнейшее развитие проекта Turbo Study, буквы DLS расшифровываются как Dynamics & Lightweighting Study и указывают на то, что это высокопроизводительная и облегчённая версия рестомода.



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Если на Singer Turbo Study 3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» выдаёт около 500 л.с. (точная цифра зависит от конкретного экземпляра), то на DLS Turbo максимальная мощность увеличена до более чем 700 л.с. при 9000 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние. Полностью новая регулируемая подвеска адаптирована к возросшей мощности, внутри широченных ажурных колёс (19-дюймовые спереди, 20-дюймовые сзади) установлены мощные карбон-керамические тормоза с моноблочными суппортами.

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Кузов Singer DLS Turbo стилизован под звезду гонок на выносливость из 70-х — Porsche 934/5: широченные крылья с воздухозаборниками, новые бамперы с контрастными чёрными вставками, ступенчатый капот с широким вентиляционным вырезом. Ориентированная на трек версия DLS Turbo (оранжевая машина на фотографиях) имеет огромное фиксированное антикрыло на корме и сильно выступающую губу переднего спойлера. В дорожной версии (серая машина) передний бампер покороче, а вместо антикрыла на корме установлен лаконичный спойлер типа «утиный хвостик». Всё наружное оперение изготовлено из углепластика. При желании можно заказать одновременно дорожный и трековый обвесы, чтобы затем самостоятельно менять их в гараже.



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Салон DLS Turbo, как и у всех других моделей Singer, полностью новый, но он дотошно воспроизводит эстетику классических Porsche 911. Вместо стандартного щитка приборов с пятью циферблатами можно заказать гоночное электронное табло, как у первого экземпляра, показанного в Гудвуде. Singer подчёркивает, что каждый экземпляр — сугубо индивидуален и строится под конкретного владельца, оттого калифорнийская компания никогда не называет ни цен, ни точных технических характеристик.



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Тираж модели DLS Turbo компания Singer тоже не раскрывает, известно лишь, что предложение будет очень ограниченным. Добавим, что на рынке эксклюзивных автомобилей сегодня есть немало альтернативных высококлассных рестомодов на базе классических Porsche 911 — например, от KAMManufaktur, Sportec, Gunther Werks и Paul Stephens.

