Gunther Werks Project Tornado: заводной апельсин с карбоновой кожурой на базе Porsche 911

Компания Gunther Werks из калифорнийского прибрежного города Хантингтон-Бич делает рестомоды на базе Porsche 911 поколения 993, а представленный на днях Project Tornado — самый мощный и эффектный из её спорткаров: 6-цилиндровый «оппозитник» с воздушным охлаждением выдаёт более 700 л.с.

В начале прошлого десятилетия калифорнийская фирма Singer Vehicle Design задала моду на высокотехнологичные рестомоды на базе классических Porsche 911. Спрос на такие машины превзошёл все ожидания, поэтому у Singer быстро появились подражатели и конкуренты, в частности Gunther Werks, основанная в 2017 году как дочерняя компания тюнинг-ателье Vorsteiner. Название Gunther Werks отсылает в очень известному в США инженеру NASA Гюнтеру Вендту, причастному к ключевым вехам развития американской аэрокосмической отрасли. Gunther Werks не так трепетно относится к историческому контексту донорских Porsche, как Singer, позволяет себе смелые эксперименты с дизайном и получается, надо сказать, неплохо. Живой пример — Project Tornado.

Gunther Werks Project Tornado — это, по сути, аналог проекта Singer Turbo Study, но с более брутальным подходом к дизайну и инжинирингу. За основу берётся стоковое купе Porsche 911 поколения 993 (последнее с моторами воздушного охлаждения) из середины 90-х и превращается в кабронового монстра. Все наружные панели кузова и обшивка салона спроектированы заново и выполнены из углепластика, что позволяет снизить массу по сравнению с донорской машиной примерно на 200 кг. В пухлых крыльях вырезаны воздуховоды, передний и задний бамперы получили агрессивный и при этом функциональный дизайн — сплиттер и диффузор работают на прижимную силу, равно как и гигантская «разделочная доска» на корме c боковыми воздухозаборниками в стиле классического 911 GT2 и современной Х-образной сеткой в верхней части.



4,0-литровый оппозитный турбомотор с горизонтальным гоночным вентилятором охлаждения поставляет фирма Rothsport Racing из соседнего штата Орегон, его максимальная отдача составляет 710 л.с. и 759 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», вся мощность подаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. В подвеске установлены регулируемые амортизаторы JRZ, карбон-керамические тормоза поставляет Brembo, 18-дюймовые колёса в классическом стиле выполнены из углепластика.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне в целом сохранён дух Porsche 993, но добавлено много нового, а именно углепластиковый руль в стиле современных Porsche, спортивные углепластиковые ковши, новый центральный тоннель из углепластика с высоким рычагом переключения передач и мультимедийным планшетом с магнитным креплением, вставки и алькантары и оранжевой кожи.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Представленный на фотографиях автомобиль ориентирован преимущественно на хардкорную трековую езду, но по желанию клиента можно сделать дорожно-туристический вариант: смягчить настройки подвески, установить на корму более элегантный спойлер типа «утиный хвост», в салон поставить комфортные кресла и снабдить машину прочими удобствами (например, передним багажником).



Gunther Werks планирует выпустить только 25 экземпляров Project Tornado. Цена пока не объявлена, но, по слухам, желающим нужно приготовить не менее миллиона долларов.

