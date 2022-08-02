Новинки ×
  • Paul Stephens Autoart 993R: лёгкий рестомод на базе последнего «воздушного» Porsche 911

Paul Stephens Autoart 993R: лёгкий рестомод на базе последнего «воздушного» Porsche 911

02.08.2022 87 0 0

Британская реставрационная мастерская Paul Stephens представила рестомод Autoart 993R на базе купе Porsche 911 поколения 993, последнего из тех, что снабжались моторами с воздушным охлаждением. Снаряженная масса по сравнению с автомобилем-донором уменьшилась сразу на 150 кг, а техника доведена до современной кондиции.

 

Предприниматель, гонщик и фанат Porsche Пол Стивенс является одним из апологетов так называемого интеллигентного рестомодинга. Суть этого жанра тюнинга, напомним, состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов. Наиболее видным представителем этого жанра является американская компания Singer Vehicle Design, работающая с классическими заднемоторными Porsche 911, но Paul Stephens стал предлагать рестомоды как минимум на три года раньше американских коллег — в 2005 году. Другое дело, что только сейчас мастерская Paul Stephens достигла того же стилистического совершенства, что и Singer, — очень вовремя, так как на днях Singer заявила, что прекращает принимать заказы на атмосферные модели и полностью переключается на представленный в феврале проект Turbo Study.

Желающим приобрести качественно прокачанный классический Porsche 911 с атмосферным мотором прямо-таки необходимо обратить внимание на рестомод Paul Stephens Autoart 993R (именем Autoart объединены все рестомоды Paul Stephens). За его основу берётся стоковый «узкофюзеляжный» Porsche 911 Carrera 2 поколения 993 из середины 90-х годов прошлого века, девизом проекта стало пожелание одного из клиентов: «Возьмите Porsche 993 и улучшите в нём всё, что только можно, на 25%». Реализация этой идеи заняла у мастерской Paul Stephens более пяти лет, сегодня состоялась премьера.

Главное достижение — Autoart 993R на 150 кг легче исходного Porsche 911 Carrera 2, снаряженная масса составляет 1220 и 1370 кг соответственно. Для этого пришлось кардинально перекроить кузов, удалить люк, заменить стальной капот алюминиевым от Porsche Motorsport, установить тонкие заднее и боковые стёкла Porsche Motorsport, удалить задний дворник и механизм его привода, установить уникальные композитные бамперы и крышку двигателя собственной разработки плюс очень лёгкие (250 г) зеркала заднего вида.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Интерьер полностью переделан, но оригинальный стиль Porsche 993, разумеется, сохранён: установлены новая лёгкая композитная передняя панель, новые композитные дверные карты и лёгкие кресла Recaro на углепластиковом каркасе. Оригинальная электропроводка заменена на более лёгкую. Удалены аудиосистема, центральный замок, дверные ручки (вместо них используются тканевые хлястики), электрические стеклоподъёмники, потолочное освещение, перчаточный ящик и центральная консоль, но при этом в салон добавлен полукарскас безопасности. По желанию клиента устанавливается новый руль без подушки безопасности, как на демо-образце из фотосессии.

1 / 2
2 / 2

Рабочий объём 6-цилиндрового «оппозитника» с воздушным охлаждением увеличен с 3,6 до 3,8 л, улучшена система охлаждения, установлены поршни от гоночной версии RSR, облегчённые шатуны Pauter, распредвалы от Porsche Motorsport, коленвал и масляный насос от Porsche 997 GT3, выхлопная система Cargraphic из нержавеющей стали. Мощность выросла с 272 до 330 л.с., а за доплату предлагается дополнительная форсировка до 360 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» с облегчённым сцеплением. Ведущие колёса — задние, между ними установлен «самоблок» Wavetrac.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Полностью переделанная регулируемая подвеска собрана на компонентах Tractive и Center Gravity. Мощные тормоза с перфорированными дисками позаимствованы у Porsche 993 RS, крабон-керамические диски разработчики посчитали для своей чисто дорожной модели избыточными.

Динамические характеристики Paul Stephens Autoart 993R пока не раскрыты, равно как и цена рестомода (она сильно зависит от конкретных пожеланий клиента и состояния машины-донора), но ясно, что будет дорого — несколько сотен тысяч фунтов стерлингов за экземпляр.

купе спортивные авто тюнинг классика новинки Porsche Porsche 911

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Много работы за мало денег: стоит ли покупать Toyota Hilux VII за 1,8 миллиона рублей Мы уже не раз задумывались о покупке среднеразмерного пикапа из тех, что продавались в России официально: например,  Ford Ranger, Mitsubishi L200 или  Nissan Navara. Но ведь такой вариант е... 87 0 0 02.08.2022
Статьи / Популярные вопросы За что могут посадить в тюрьму и конфисковать машину: изменения с 25 июля 2022 года Мы уже рассказывали обо всех вариантах нарушений ПДД, за которые можно получить настоящий тюремный срок. Однако с 25 июля 2022 года в силу вступили законы, расширяющие список таких нарушени... 872 0 6 01.08.2022
Статьи / Россия Автомобиль мечты: ближе, чем кажется Мечты об автомобилях есть даже у тех, кто не так уж любит сидеть за рулем. Для кого-то машина мечты – это мощное купе, способное показать, что такое динамика и управляемость, а для кого-то –... 760 0 3 01.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15243 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10632 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7663 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings