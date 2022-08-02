Paul Stephens Autoart 993R: лёгкий рестомод на базе последнего «воздушного» Porsche 911

Британская реставрационная мастерская Paul Stephens представила рестомод Autoart 993R на базе купе Porsche 911 поколения 993, последнего из тех, что снабжались моторами с воздушным охлаждением. Снаряженная масса по сравнению с автомобилем-донором уменьшилась сразу на 150 кг, а техника доведена до современной кондиции.

Предприниматель, гонщик и фанат Porsche Пол Стивенс является одним из апологетов так называемого интеллигентного рестомодинга. Суть этого жанра тюнинга, напомним, состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов. Наиболее видным представителем этого жанра является американская компания Singer Vehicle Design, работающая с классическими заднемоторными Porsche 911, но Paul Stephens стал предлагать рестомоды как минимум на три года раньше американских коллег — в 2005 году. Другое дело, что только сейчас мастерская Paul Stephens достигла того же стилистического совершенства, что и Singer, — очень вовремя, так как на днях Singer заявила, что прекращает принимать заказы на атмосферные модели и полностью переключается на представленный в феврале проект Turbo Study.

Желающим приобрести качественно прокачанный классический Porsche 911 с атмосферным мотором прямо-таки необходимо обратить внимание на рестомод Paul Stephens Autoart 993R (именем Autoart объединены все рестомоды Paul Stephens). За его основу берётся стоковый «узкофюзеляжный» Porsche 911 Carrera 2 поколения 993 из середины 90-х годов прошлого века, девизом проекта стало пожелание одного из клиентов: «Возьмите Porsche 993 и улучшите в нём всё, что только можно, на 25%». Реализация этой идеи заняла у мастерской Paul Stephens более пяти лет, сегодня состоялась премьера.



Главное достижение — Autoart 993R на 150 кг легче исходного Porsche 911 Carrera 2, снаряженная масса составляет 1220 и 1370 кг соответственно. Для этого пришлось кардинально перекроить кузов, удалить люк, заменить стальной капот алюминиевым от Porsche Motorsport, установить тонкие заднее и боковые стёкла Porsche Motorsport, удалить задний дворник и механизм его привода, установить уникальные композитные бамперы и крышку двигателя собственной разработки плюс очень лёгкие (250 г) зеркала заднего вида.



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Интерьер полностью переделан, но оригинальный стиль Porsche 993, разумеется, сохранён: установлены новая лёгкая композитная передняя панель, новые композитные дверные карты и лёгкие кресла Recaro на углепластиковом каркасе. Оригинальная электропроводка заменена на более лёгкую. Удалены аудиосистема, центральный замок, дверные ручки (вместо них используются тканевые хлястики), электрические стеклоподъёмники, потолочное освещение, перчаточный ящик и центральная консоль, но при этом в салон добавлен полукарскас безопасности. По желанию клиента устанавливается новый руль без подушки безопасности, как на демо-образце из фотосессии.



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Рабочий объём 6-цилиндрового «оппозитника» с воздушным охлаждением увеличен с 3,6 до 3,8 л, улучшена система охлаждения, установлены поршни от гоночной версии RSR, облегчённые шатуны Pauter, распредвалы от Porsche Motorsport, коленвал и масляный насос от Porsche 997 GT3, выхлопная система Cargraphic из нержавеющей стали. Мощность выросла с 272 до 330 л.с., а за доплату предлагается дополнительная форсировка до 360 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» с облегчённым сцеплением. Ведущие колёса — задние, между ними установлен «самоблок» Wavetrac.



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Полностью переделанная регулируемая подвеска собрана на компонентах Tractive и Center Gravity. Мощные тормоза с перфорированными дисками позаимствованы у Porsche 993 RS, крабон-керамические диски разработчики посчитали для своей чисто дорожной модели избыточными.



Динамические характеристики Paul Stephens Autoart 993R пока не раскрыты, равно как и цена рестомода (она сильно зависит от конкретных пожеланий клиента и состояния машины-донора), но ясно, что будет дорого — несколько сотен тысяч фунтов стерлингов за экземпляр.

